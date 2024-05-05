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    «ПСВ» — «Спарта»: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Эредивизия ПСВ
    После победы над «Спартой» со счетом 4:2 в 32-м туре голландской Эредивизии «ПСВ» за четыре тура до конца чемпионата завоевал золотые медали.

    Джордан Тезе
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    Джордан Тезе

    В составе хозяев забивали Жоао Бакайоко, Оливье Боскальи, Джордан Тезе, еще один мяч был забит после автогола. За «Спарту» забил Абемли Мето Силу, а еще один мяч защитник хозяев Оливье Боскальи забил мяч в свои ворота.

    Футбол. Нидерланды. Эредивизия
    ПСВ — Спарта Роттердам 4:2
    Голы: 0:1 Metinho (8'), 1:1 Саид Бакари (автогол) (19'), 2:1 Жоан Бакайоко (26'), 2:2 Оливье Боскальи (автогол) (29'), 3:2 Оливье Боскальи (67'), 4:2 Джордан Тезе (78') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе (Шуранди Самбо, 88'), Оливье Боскальи, Мауро Жуниор (Патрик ван Анхольт, 89'), Йерди Схаутен, Джой Веерман, Гус Тиль (Исмаэль Сайбари, 58'), Жоан Бакайоко, Малик Тилльман, Люк де Йонг (Рикардо Пепи, 77'), Andre Ramalho (Ирвин Лосано, 58') Спарта Роттердам: Ник Олай, Майк Эрдхёйзен (Tijs Velthuis, 90'), Барт Вриндс (Рик Мейссен, 90'), Пелле Клемент, Джонатан де Гузман (Charles-Andreas Brym, 90'), Саид Бакари (Sergi Rosanas Moragas, 88'), Тобиас Лауритсен, Коки Саито, Camiel Neghli (Shunsuke Mito, 57'), Metinho, Djevencio Van der Kust Предупреждение: Тобиас Лауритсен (66')

    Отставание «Фейенорда», занимающего сейчас второе место в таблице Эредивизи, составляет 12 очков, но сумме личных встреч выше «ПСВ».

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