«Милан»
Турнирное положение: после 34 туров «Милан» продолжает занимать второе место в таблице Серии А с 70 очками, опережая на пять баллов «Ювентус».
Последние матчи: в предыдущей игре команда Стефано Пиоли сыграла на выезде вничью с «Ювентусом». Несмотря на большие потери в составе, «россонери» смогли выстоять в Турине и не дать главному конкуренту приблизиться к себе.
Милан — Дженоа: коэффициенты букмекеров
До этого было поражение в миланском дерби от «Интера» (1:2) и ничья с «Сассуоло» (3:3).
Не сыграют: травмированы Меньян, Лофтус-Чик, Йович, дисквалифицированы Калабрия и Муса.
Состояние команды: невзирая на все сложности внутри команды (уход Пиоли по окончании сезона) и постоянные потери в составе «Милан» продолжает держать марку, но с каждым туром, очевидно, ему это дается все сложнее и сложнее.
«Дженоа»
Турнирное положение: сейчас «Дженоа» располагается в таблице Серии А с 42 очками на 12-й позиции, что можно назвать отличным результатом после возвращения из Серии В.
Последние матчи: в 34-м туре подопечные Альберто Джилардино разгромили на своем поле «Кальяри». Голы в той встрече забивали Торсбю, Френдруп и лучший бомбардир Гюдмюндссон.
До этого «грифоны» уступили дома «Лацио» (0:1) и сыграли вничью в гостях с «Фиорентиной» (1:1).
Не сыграют: травмированы Бани, Мессиас и Малиновский.
Состояние команды: Альберто Джилардино не только смог вывести «Дженоа» из Серии В, но и заставил себя уважать в элитном дивизионе, оказывая конкурентную борьбу абсолютно любому сопернику.
Статистика для ставок
- В первом круге «Милан» обыграл «Дженоа» в гостях со счетом 1:0
- Два года назад «россонери» также были сильнее (3:0, 2:0)
- «Милан» взял всего два очка в трех последних турах, «Дженоа» имеет +1=1-1 за тот же отрезок
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 1,49, а на «Дженоа» — 7,30, ничью букмекеры оценивают в 4,60.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,08, а тотал больше 2,5 идет за 1,80.
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Арсенал — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 5.00Реал — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Дженоа» — неуступчивая команда со своим игровым почерком и сильными индивидуалистами, которые отлично вписаны в командные взаимодействия. «Милан» ближе к финишу сезона выглядит все более блекло, поэтому вряд ли тут будет разгром.
Ставка: победа «Дженоа» с форой +1 за 2,12.
Прогноз: любители рискнуть могут взять, что гости не проиграют, шансы для этого достаточно неплохие.
Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2,75.