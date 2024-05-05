5 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Дженоа». Начало игры — в 19:00 мск. «Милан» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: после 34 туров «Милан» продолжает занимать второе место в таблице Серии А с 70 очками, опережая на пять баллов «Ювентус».

Последние матчи: в предыдущей игре команда Стефано Пиоли сыграла на выезде вничью с «Ювентусом». Несмотря на большие потери в составе, «россонери» смогли выстоять в Турине и не дать главному конкуренту приблизиться к себе.

Милан — Дженоа: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.484.606.90Бонус$9500

До этого было поражение в миланском дерби от «Интера» (1:2) и ничья с «Сассуоло» (3:3).

Не сыграют: травмированы Меньян, Лофтус-Чик, Йович, дисквалифицированы Калабрия и Муса.

Состояние команды: невзирая на все сложности внутри команды (уход Пиоли по окончании сезона) и постоянные потери в составе «Милан» продолжает держать марку, но с каждым туром, очевидно, ему это дается все сложнее и сложнее.

«Дженоа»

Турнирное положение: сейчас «Дженоа» располагается в таблице Серии А с 42 очками на 12-й позиции, что можно назвать отличным результатом после возвращения из Серии В.

Все прогнозы на Серию А

Последние матчи: в 34-м туре подопечные Альберто Джилардино разгромили на своем поле «Кальяри». Голы в той встрече забивали Торсбю, Френдруп и лучший бомбардир Гюдмюндссон.

До этого «грифоны» уступили дома «Лацио» (0:1) и сыграли вничью в гостях с «Фиорентиной» (1:1).

Не сыграют: травмированы Бани, Мессиас и Малиновский.

Состояние команды: Альберто Джилардино не только смог вывести «Дженоа» из Серии В, но и заставил себя уважать в элитном дивизионе, оказывая конкурентную борьбу абсолютно любому сопернику.

Статистика для ставок

В первом круге «Милан» обыграл «Дженоа» в гостях со счетом 1:0

Два года назад «россонери» также были сильнее (3:0, 2:0)

«Милан» взял всего два очка в трех последних турах, «Дженоа» имеет +1=1-1 за тот же отрезок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 1,49, а на «Дженоа» — 7,30, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,08, а тотал больше 2,5 идет за 1,80.

Прогноз: «Дженоа» — неуступчивая команда со своим игровым почерком и сильными индивидуалистами, которые отлично вписаны в командные взаимодействия. «Милан» ближе к финишу сезона выглядит все более блекло, поэтому вряд ли тут будет разгром.

Ставка: победа «Дженоа» с форой +1 за 2,12.

Прогноз: любители рискнуть могут взять, что гости не проиграют, шансы для этого достаточно неплохие.

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2,75.