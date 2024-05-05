«Пари НН»
Турнирное положение: сейчас «Пари НН» идет на 11-м месте в таблице РПЛ и может опуститься в зону вылета в случае пары неудачных исходов.
Последние матчи: в 26-м туре «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Ахмата» со счетом 1:5, что спровоцировало отставку Сергея Юрана. Единственный мяч команды на счету грузина Кутателадзе.
Пари НН — Спартак: коэффициенты букмекеров
До этого было поражение дома от «Локомотива» (2:3) и «Динамо» (1:4).
Не сыграют: травмированы Марадишвили, Майга, Жигулев, Живоглядов, дисквалифицирован Боженов.
Состояние команды: после мощной зимней закупки от «Пари НН» ожидалась борьба за самые высокие места, но вторую часть сезона команда пока проваливает, и сейчас рухнула почти в зону вылета. Многочисленные же новички клуба пока никак не проявляют себя.
«Спартак»
Турнирное положение: «красно-белые» уже поднялись на четвертое место в таблице РПЛ, но включиться в борьбу за медали им будет очень сложно. Отставание от «Динамо» составляет пять очков.
Последние матчи: в предыдущей игре «Спартак» в ярком матче победил «Локомотив» со счетом 3:2. Голы Бонгонда, Медина и Хлусевич.
Ранее был ничейный результат с ЦСКА (0:0) и победа над «Ростовом» (5:1).
Не сыграют: травмированы Бабич и Джикия, дисквалифицирован Перейра.
Состояние команды: после увольнения Абаскаля дела «Спартака» неожиданно пошли на лад, а Владимир Слишкович, изменив схему, нашел подход к команде, и она стала уверенно набирать очки.
Статистика для ставок
- В первом круге «Спартак» дома обыграл со счетом 2:0
- В прошлом сезоне «красно-белые» также были сильнее (5:4, 3:0)
- «Пари НН» идет серией из шести поражений кряду, «Спартак» набрал 9 очков в 4 играх
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,10, а на «Спартак» — 2,25, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идет по равной линии за 1,93.
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Прогноз: новый главный тренер «Пари НН» наверняка на первых порах уделит внимание обороне, которая откровенно сбоит все последнее время. Защитник в команде довольно квалифицированные, вряд ли они дадут много забить.
Ставка: «Спартак» забьет меньше двух голов за 1,72.
Прогноз: более рисковым вариантом является победа «Пари НН» с новым тренером, что обычно влечет за собой эмоциональный подъем.
Ставка: «Пари НН» выиграет за 3,10.