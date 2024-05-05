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    «Пари НН» после смены тренера будет мотивирован

    «Пари НН» — «Спартак». Ставка на тоталы (к. 1.72) и прогноз на чемпионат России по футболу 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Спартак»
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    5 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Спартак» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. «Пари НН» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Мая 2024 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Пари НН»

    Турнирное положение: сейчас «Пари НН» идет на 11-м месте в таблице РПЛ и может опуститься в зону вылета в случае пары неудачных исходов.

    Последние матчи: в 26-м туре «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Ахмата» со счетом 1:5, что спровоцировало отставку Сергея Юрана. Единственный мяч команды на счету грузина Кутателадзе.

    Пари НН — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    До этого было поражение дома от «Локомотива» (2:3) и «Динамо» (1:4).

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    • Не сыграют: травмированы Марадишвили, Майга, Жигулев, Живоглядов, дисквалифицирован Боженов.

    Состояние команды: после мощной зимней закупки от «Пари НН» ожидалась борьба за самые высокие места, но вторую часть сезона команда пока проваливает, и сейчас рухнула почти в зону вылета. Многочисленные же новички клуба пока никак не проявляют себя.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «красно-белые» уже поднялись на четвертое место в таблице РПЛ, но включиться в борьбу за медали им будет очень сложно. Отставание от «Динамо» составляет пять очков.

    Все прогнозы на РПЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре «Спартак» в ярком матче победил «Локомотив» со счетом 3:2. Голы Бонгонда, Медина и Хлусевич.

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    Ранее был ничейный результат с ЦСКА (0:0) и победа над «Ростовом» (5:1).

    Не сыграют: травмированы Бабич и Джикия, дисквалифицирован Перейра.

    Состояние команды: после увольнения Абаскаля дела «Спартака» неожиданно пошли на лад, а Владимир Слишкович, изменив схему, нашел подход к команде, и она стала уверенно набирать очки.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Спартак» дома обыграл со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне «красно-белые» также были сильнее (5:4, 3:0)

    • «Пари НН» идет серией из шести поражений кряду, «Спартак» набрал 9 очков в 4 играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,10, а на «Спартак» — 2,25, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идет по равной линии за 1,93.

    Прогноз: новый главный тренер «Пари НН» наверняка на первых порах уделит внимание обороне, которая откровенно сбоит все последнее время. Защитник в команде довольно квалифицированные, вряд ли они дадут много забить.

    Ставка: «Спартак» забьет меньше двух голов за 1,72.

    Прогноз: более рисковым вариантом является победа «Пари НН» с новым тренером, что обычно влечет за собой эмоциональный подъем.

    Ставка: «Пари НН» выиграет за 3,10.

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    Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак» с коэффициентом 1.72. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. «Пари НН» после смены тренера будет мотивирован
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