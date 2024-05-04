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    «Челси» — «Вест Хэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 36-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм»

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    «Челси» на своем поле сыграет «Вест Хэмом» в рамках 36-го тура АПЛ. Следить за ходом лондонского дерби можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» идет на восьмой строчке в таблице по итогам 34-х сыгранных матчей. На счету лондонской команды 51 очко: 14 побед, 9 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 65:59.

    В этот четверг «синие» обыграли «Тоттенхэм» в перенесенном матче 26-го тура АПЛ — 2:0. Голами в составе «Челси» отличились Чалоба и Джексон.

    Эта победа стала для подопечных Маурисио Почеттино первой в 4-х последних матчах во всех турнирах. Ранее «Челси» вылетел из Кубка Англии, уступив в полуфинале «Манчестер Сити» (0:1), а затем крупно проиграл в дерби «Арсеналу» (0:5).

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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» расположился на 9-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 49 очков в 35-ти матчах. На счету «молотобойцев» 13 побед, 10 ничьих и 12 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 56:65.

    В предыдущем туре подопечные Дэвида Мойеса сыграли дома вничью с «Ливерпулем» — 2:2. Голами в составе лондонской команды отличились Боуэн и Антонио.

    Таким образом, «Вест Хэм» впервые набрал очки в трех последних турах АПЛ. Ранее «молотобойцы» крупно проиграли в гостях «Кристал Пэлас» (2:5), а до этого всухую уступили дома «Фулхэму» (0:2).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Вест Хэм» обыграл соперника со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Челси» 5 побед, «молотобойцы» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.04.

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