«Челси»
Турнирное положение: «Челси» занимает восьмое место в таблице АПЛ, набрав в 34 матчах 51 очко.
Отставание от «Манчестер Юнайтед», который находится на шестой строчке, составляет лишь три очка. Шутки шутками, а у «синих» есть реальный шанс завершить сезон выше «красных дьяволов».
Челси — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в четверг «Челси» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» — 2:2.
А перед этим команда Маурисио Почеттино сыграла вничью с «Астон Виллой» — 2:2. Третий гол (абсолютно чистый!) «Челси» отменили после видеоповтора.
Не сыграют: лазарет по-прежнему переполнен — предстоящий матч пропустят Аксель Дисаси, Тиаго Силва, Леви Колвилл, Лесли Угочукву, Рис Джеймс, Энцо Фернандес, Бен Чилуэлл, Мало Густо, Ромео Лавиа и Уэсли Фофана.
Состояние команды: еще неделю на «Стэмфорд Бридж» преобладали почти панические настроение. Сначала «Челси» проиграл «Манчестер Сити» и не попал в финал Кубка Англии, а потом получил пять безответных мячей от «Арсенала». После дерби и вовсе заговорили о возможном увольнении Почеттино.
Но надо признать, что «синие» продемонстрировали шикарную реакцию. «Челси» здорово провел недавние матчи против «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Без преувеличения — такой «Челси» в следующем сезоне будет спокойно бороться за место в топ-4.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» тем временем находится на девятой строчке, набрав 49 очков в 35 матчах.
Последние матчи: в прошлом туре «молотобойцы» сыграли вничью с «Ливерпулем» — 2:2.
Но перед этим у команды Дэвида Мойеса был ужасный матч против «Кристал Пэлас», в котором она уступила со счетом 2:5. Впрочем, этому разгрому есть вполне четкое объяснение.
Не сыграют: Мойес сможет рассчитывать на всех основных игроков, кроме Найефа Агуэра.
Состояние команды: как же так получилось, что сначала «Вест Хэм» вообще без борьбы отдает три очка «Кристал Пэлас», а потом выбивает «Ливерпуль» из чемпионской гонки?
Всё просто: за пару дней до встречи с «Пэлас» команда Мойеса отдала все силы в ответном матче с «Байером» в четвертьфинале Лиги Европы. К слову, игра против чемпиона Германии завершилась вничью — 1:1.
В общем, отдохнувший «Вест Хэм» действительно опасен и коварен. Классическое свойство любого середняка — будет из кожи вон лезть, лишь бы доказать, что он ни разу не хуже своего топового оппонента.
Статистика для ставок
- «Челси» потерпел лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах АПЛ на своем поле. Текущая беспроигрышная серия «синих» на «Стэмфорд Бридж» составляет пять матчей (четыре победы и ничья)
- «Челси» забил 12 мячей в трех предыдущих матчах на своем поле
- Только в одном из семи предыдущих матчей «Вест Хэма» на выезде в рамках АПЛ было забито меньше трех мячей
- Безвыигрышная серия «Вест Хэма» составляет уже пять матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Челси» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Вест Хэма» — тоже за 4.55
Прогноз: Почеттино отлично провел работу над ошибками, по итогам которой его команда «возила» и «Астон Виллу», и «Челси».
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Арсенал — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 5.00Реал — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Понятно, что «Вест Хэм» выйдет биться-бороться, но здесь наши симпатии на стороне «Челси». Дерзкое нападение «синих», скорее всего, воспользуется проблемами далеко не самой надежной обороны «Вест Хэма».
Рекомендуемая ставка: победа «Челси» с форой (-1,0) за 2.04.
Прогноз: «Челси» действительно здорово атакует. На заключительном отрезке неприятным исключением стала только встреча с «Арсеналом». Во всех остальных недавних матчах «синие» показали отличную игру в атаке.
Ставка: «Челси» забьет в обоих таймах за 2.06.