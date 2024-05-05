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    «Челси» забьет «Вест Хэму» больше трех мячей?

    «Челси» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.04) и прогноз на чемпионат Англии 5 мая 2024 года

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    Конор Галлахер
    «Челси» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 мая, начало — в 16:00 мск. «Челси» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Мая 2024 года
    Челси
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» занимает восьмое место в таблице АПЛ, набрав в 34 матчах 51 очко.

    Отставание от «Манчестер Юнайтед», который находится на шестой строчке, составляет лишь три очка. Шутки шутками, а у «синих» есть реальный шанс завершить сезон выше «красных дьяволов».

    Челси — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в четверг «Челси» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» — 2:2.

    А перед этим команда Маурисио Почеттино сыграла вничью с «Астон Виллой» — 2:2. Третий гол (абсолютно чистый!) «Челси» отменили после видеоповтора.

    Не сыграют: лазарет по-прежнему переполнен — предстоящий матч пропустят Аксель Дисаси, Тиаго Силва, Леви Колвилл, Лесли Угочукву, Рис Джеймс, Энцо Фернандес, Бен Чилуэлл, Мало Густо, Ромео Лавиа и Уэсли Фофана.

    Состояние команды: еще неделю на «Стэмфорд Бридж» преобладали почти панические настроение. Сначала «Челси» проиграл «Манчестер Сити» и не попал в финал Кубка Англии, а потом получил пять безответных мячей от «Арсенала». После дерби и вовсе заговорили о возможном увольнении Почеттино.

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    Но надо признать, что «синие» продемонстрировали шикарную реакцию. «Челси» здорово провел недавние матчи против «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Без преувеличения — такой «Челси» в следующем сезоне будет спокойно бороться за место в топ-4.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» тем временем находится на девятой строчке, набрав 49 очков в 35 матчах.

    Последние матчи: в прошлом туре «молотобойцы» сыграли вничью с «Ливерпулем» — 2:2.

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  • 01/05/2024

    • Но перед этим у команды Дэвида Мойеса был ужасный матч против «Кристал Пэлас», в котором она уступила со счетом 2:5. Впрочем, этому разгрому есть вполне четкое объяснение.

    Не сыграют: Мойес сможет рассчитывать на всех основных игроков, кроме Найефа Агуэра.

    Состояние команды: как же так получилось, что сначала «Вест Хэм» вообще без борьбы отдает три очка «Кристал Пэлас», а потом выбивает «Ливерпуль» из чемпионской гонки?

    Всё просто: за пару дней до встречи с «Пэлас» команда Мойеса отдала все силы в ответном матче с «Байером» в четвертьфинале Лиги Европы. К слову, игра против чемпиона Германии завершилась вничью — 1:1.

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    В общем, отдохнувший «Вест Хэм» действительно опасен и коварен. Классическое свойство любого середняка — будет из кожи вон лезть, лишь бы доказать, что он ни разу не хуже своего топового оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Челси» потерпел лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах АПЛ на своем поле. Текущая беспроигрышная серия «синих» на «Стэмфорд Бридж» составляет пять матчей (четыре победы и ничья)

    • «Челси» забил 12 мячей в трех предыдущих матчах на своем поле

    • Только в одном из семи предыдущих матчей «Вест Хэма» на выезде в рамках АПЛ было забито меньше трех мячей

    • Безвыигрышная серия «Вест Хэма» составляет уже пять матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Челси» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Вест Хэма» — тоже за 4.55

    Прогноз: Почеттино отлично провел работу над ошибками, по итогам которой его команда «возила» и «Астон Виллу», и «Челси».

    Понятно, что «Вест Хэм» выйдет биться-бороться, но здесь наши симпатии на стороне «Челси». Дерзкое нападение «синих», скорее всего, воспользуется проблемами далеко не самой надежной обороны «Вест Хэма».

    Рекомендуемая ставка: победа «Челси» с форой (-1,0) за 2.04.

    Прогноз: «Челси» действительно здорово атакует. На заключительном отрезке неприятным исключением стала только встреча с «Арсеналом». Во всех остальных недавних матчах «синие» показали отличную игру в атаке.

    Ставка: «Челси» забьет в обоих таймах за 2.06.

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    Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» забьет «Вест Хэму» больше трех мячей?
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