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    Семин назвал лучшего игрока в РПЛ

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о лучших игрока текущего сезона РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Если называть тройку лучших игроков в РПЛ, Тюкавин для меня на первом месте. После него сложно назвать более ярких людей, но выберу Кассьерру из "Зенита", сейчас это лучший бомбардир чемпионата. Третьим назову его одноклубника Вендела.

    Что касается дебютантов чемпионата, не сказал бы, чтобы кто-то из них ярко себя проявил. Файзуллаев, Бителло, Салтыков и Мохеби играли нестабильно. Моментами казалось, что они были украшением нашей лиги.

    Но, в частности, я бы отметил Педро из "Зенита", который хорошо сыграл в нескольких матчах.

    Лучший тренер в РПЛ тот, кто идет на первом месте. Сейчас это Семак. Сергей Богданович — тренер номер один в России», — приводит слова Семина Sport24.

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