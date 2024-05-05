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    С кем сыграет «Бостон» в четвертьфинале турнира?

    «Кливленд» — «Орландо». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Орландо»
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    «Торонто» — «Орландо»
    В седьмо матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 5 мая. Начало встречи — в 20:00 мск. «Кливленд» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 05 Мая 2024 года
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    «Кливленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

    Последние матчи: Баскетболисты «Кливленда» упустили возможность досрочно выйти во второй раунд плей-офф баскетбольной ассоциации. «Кавалеристы» проиграли на выезде «Орландо» (96:103). Теперь в серии абсолютное равенство (3:3 — по победам) и всё решится в седьмой, решающей встрече, которая пройдёт в штате Огайо на арене «Рокет Мортгейдж ФилдХауз».

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Орландо». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм. Под вопросом участие Джарретта Аллена, который травмировал ребро. Вся четвёрка баскетболистов пропустил весь первый раунд плей-офф против «Орландо».

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    Состояние команды: В последних шести встречах «Кливленд» добился трёх побед — все в противостоянии против «Орландо» (104:103, 96:86, 97:83). Столько же «кавалеристы» проиграли «магам» (96:103, 89:112, 83:121).

    «Орландо»

    Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

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    Последние матчи: «Орландо» снова доказал свой статус домашней команды, на совей арене во Флориде «маги» добились тяжёлой победы над «Кливлендом» (103:96). Таким образом «волшебникам» удалось восстановить статус-кво в противостоянии и восстановили равновесие в серии (3:3).

    Ключевую роль в важной победе сыграл Паоло Банкеро, который отправил в кольцо «Кливленда» 27 очков, совершил 8 подборов и отдал 4 передачи. Это второй разультат матч. Лучшим игроком поединка стал лидер «Кливленда» — Донован Митчелл, который набрал 50 очков, совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: В одном из матчей против «Кливленда» травму подколенного сухожилия получил Гари Харрис. Защитник «Орландо» провёл на матче 19 минут и 12 секунд игрового времени.

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    Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» выиграл все три домашние игры у «Орландо» в плей-офф (97:83, 96:86, 104:103)

    • «Орландо» смог отыграть в серии, одержав три победы у себя дома (121:83, 112:89, 103:96)

    • «Кливленд» — «Орландо», счёт в серии равный (3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Орландо» — 2.40.

    ТБ 195.5 и ТМ 195.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Впереди ожидается интересная игра в битве за выход во второй раунд плей-офф. В четвертьфинале уже ждёт соперника «Бостон». Если посмотреть на статистику, то можно обратить внимание на то, что «Кливленд» выиграл все домашние матчи у «Орландо». «Маги» в свою очередь, добились побед в своих домашних играх. Путёвку в 1/4 соперники разыграют в Огайо на арене «Кливленда». Так что «кавалеристы» вполне могут одержать очередную победу на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» и выйти на «Бостон» в следующем раунде.

    Ставка: Фора «Кливленда» (-4.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: С другой стороны «Орландо» может поймать победную волну после того как во второй раз смогла сравнять счёт в серии. Домашняя команда может сотворить чудо и одержать важную победу, которая даст путёвку в следующий раунд НБА. Любители команды из Флориды могут рискнуть и поставить на «Оралндо». У каждого свой выбор.

    Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.40.

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    Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Орландо» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на баскетбол. С кем сыграет «Бостон» в четвертьфинале турнира?
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