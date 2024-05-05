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    Хави намекнул на возвращение Эрика Гарсии в «Барселону»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Жироны» (2:4) высказался о возможном возвращении в команду защитника Эрика Гарсии.

    Хави
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    Хави

    В этом сезоне Гарсия выступает за «Жирону» на правах аренды.

    «Я всегда говорил, что Эрик способен стать частью "Барсы".

    Он стал игроком "Жироны" по независящим от меня причинам», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Эрика Гарсии в 15 миллионов евро. Контракт 23-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

    Напомним, «Жирона» занимает второе место в таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на одно очко. В следующем сезоне команда из небольшого каталонского города впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

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