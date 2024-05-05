Хави намекнул на возвращение Эрика Гарсии в «Барселону»

В этом сезоне Гарсия выступает за «Жирону» на правах аренды.
«Я всегда говорил, что Эрик способен стать частью "Барсы".
Он стал игроком "Жироны" по независящим от меня причинам», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.
Transfermarkt оценивает стоимость Эрика Гарсии в 15 миллионов евро. Контракт 23-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.
Напомним, «Жирона» занимает второе место в таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на одно очко. В следующем сезоне команда из небольшого каталонского города впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.