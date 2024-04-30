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    Хави: Я очень доволен Левандовским

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре нападающего Роберта Левандовского в матче 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (4:2).

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    В этой встрече польский нападающий оформил хет-трик и принёс своей команде победу.

    «Я очень доволен Левандовским. Я не собираюсь говорить о будущем игрока, но его вклад просто великолепен. Я очень, очень счастлив с Робертом», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    «Барселона» набрала 73 очка за 33 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Валенсия», в активе которой 47 очков после аналогичного количества встреч, идёт седьмой.

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