Хави: Я очень доволен Левандовским

Главный тренер «Барселоны»высказался об игре нападающегов матче 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (4:2).

В этой встрече польский нападающий оформил хет-трик и принёс своей команде победу.

«Я очень доволен Левандовским. Я не собираюсь говорить о будущем игрока, но его вклад просто великолепен. Я очень, очень счастлив с Робертом», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Барселона» набрала 73 очка за 33 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Валенсия», в активе которой 47 очков после аналогичного количества встреч, идёт седьмой.