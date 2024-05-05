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    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроят голевой фейерверк?

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.57) и прогноз на чемпионат Англии 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 мая, начало — в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Мая 2024 года
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 75 очков в 35 матчах.

    Отставание от «Арсенала» составляет пять очков, а от «Манчестер Сити» — четыре.

    Ливерпуль — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: прошлая неделя получилась максимально неудачной для «красных». Сначала они сенсационно уступили на поле «Эвертона» (0:2), а потом сыграли вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

    Не сыграют: Тиаго Алькантара, Диогу Жота и Жоэль Матип.

    Состояние команды: к сожалению, «Ливерпуль» больше не в гонке. В отличие от «Арсенала» и «Манчестер Сити», команде Юргена Клоппа не хватило топлива на заключительный отрезок.

    «Ливерпуль» разочаровал абсолютно везде — и в АПЛ, и в Кубке Англии, и в Лиге Европы, где, как многим казалось, он был главным фаворитом.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Последний танец» Клоппа — очень грустная история. Скорее всего, ни клуб, ни сам немец не захотят снимать «документалку» об этом сезоне, концовка которого запомнится разве что конфликтом немецкого тренера с Мохамедом Салахом.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, имея в своем активе 60 очков после 34 матчей.

    Отставание от «Астон Виллы» — семь очков. Это много даже с учетом того, что у лондонского клуба есть еще игра в запасе.

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    • Последние матчи: ранее на этой неделе «Тоттенхэм» проиграл на поле «Челси» — 0:2.

    Перед этим были поражения от «Ньюкасла» и «Арсенала».

    Не сыграют: Райан Сессеньон, Манор Соломон, Фрейзер Форстер, Дестини Удоджи, Тимо Вернер и Бен Дэвис.

    Состояние команды: «Тоттенхэм», как и «Ливерпуль», оказался не готов к решающим матчам сезона.

    У команды Энджа Постекоглу еще остаются математические шансы завершить сезон в топ-4, однако недавние поражения показали, что она банально не готова к этому.

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    Это немного удивительно, учитывая то, что «Тоттенхэм» уже несколько месяцев проводит, в основном, один матч в неделю. Казалось бы, с выносливостью точно не должно быть проблем, но в итоге «Тоттенхэм» стал одним из главных разочарований на заключительном этапе.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» одержал лишь одну победу в пяти предыдущих матчах АПЛ

    • «Ливерпуль» ни разу не пропускал только в одном из 14-ти предыдущих матчей АПЛ

    • «Тоттенхэм» пропустил восемь мячей в трех недавних матчах

    • «Тоттенхэм» набрал лишь одно очко в четырех предыдущих матчах АПЛ на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Тоттенхэма» — за 5.45.

    Прогноз: матч двух главных разочарований точно порадует нейтральных зрителей. Здесь точно будет весело и результативно.

    Весной 2023-го «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на «Энфилде» со счетом 4:3. Вполне вероятно, что «красные» и «шпоры» снова забудут про защиту.

    Рекомендуемая ставка: тотал больше 4,5 за 2.57.

    Прогноз: обе команды всегда нацелены атаковать, поэтому угловых в предстоящем матче точно не будет.

    Ставка: тотал угловых больше 11,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.57. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроят голевой фейерверк?
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