«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 75 очков в 35 матчах.
Отставание от «Арсенала» составляет пять очков, а от «Манчестер Сити» — четыре.
Ливерпуль — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: прошлая неделя получилась максимально неудачной для «красных». Сначала они сенсационно уступили на поле «Эвертона» (0:2), а потом сыграли вничью с «Вест Хэмом» (2:2).
Не сыграют: Тиаго Алькантара, Диогу Жота и Жоэль Матип.
Состояние команды: к сожалению, «Ливерпуль» больше не в гонке. В отличие от «Арсенала» и «Манчестер Сити», команде Юргена Клоппа не хватило топлива на заключительный отрезок.
«Ливерпуль» разочаровал абсолютно везде — и в АПЛ, и в Кубке Англии, и в Лиге Европы, где, как многим казалось, он был главным фаворитом.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, имея в своем активе 60 очков после 34 матчей.
Отставание от «Астон Виллы» — семь очков. Это много даже с учетом того, что у лондонского клуба есть еще игра в запасе.
Последние матчи: ранее на этой неделе «Тоттенхэм» проиграл на поле «Челси» — 0:2.
Перед этим были поражения от «Ньюкасла» и «Арсенала».
Не сыграют: Райан Сессеньон, Манор Соломон, Фрейзер Форстер, Дестини Удоджи, Тимо Вернер и Бен Дэвис.
Состояние команды: «Тоттенхэм», как и «Ливерпуль», оказался не готов к решающим матчам сезона.
У команды Энджа Постекоглу еще остаются математические шансы завершить сезон в топ-4, однако недавние поражения показали, что она банально не готова к этому.
Это немного удивительно, учитывая то, что «Тоттенхэм» уже несколько месяцев проводит, в основном, один матч в неделю. Казалось бы, с выносливостью точно не должно быть проблем, но в итоге «Тоттенхэм» стал одним из главных разочарований на заключительном этапе.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» одержал лишь одну победу в пяти предыдущих матчах АПЛ
- «Ливерпуль» ни разу не пропускал только в одном из 14-ти предыдущих матчей АПЛ
- «Тоттенхэм» пропустил восемь мячей в трех недавних матчах
- «Тоттенхэм» набрал лишь одно очко в четырех предыдущих матчах АПЛ на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Тоттенхэма» — за 5.45.
Прогноз: матч двух главных разочарований точно порадует нейтральных зрителей. Здесь точно будет весело и результативно.
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Арсенал — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 5.00Реал — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Весной 2023-го «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на «Энфилде» со счетом 4:3. Вполне вероятно, что «красные» и «шпоры» снова забудут про защиту.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 4,5 за 2.57.
Прогноз: обе команды всегда нацелены атаковать, поэтому угловых в предстоящем матче точно не будет.
Ставка: тотал угловых больше 11,5 за 1.92.