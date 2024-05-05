В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Алавес». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Валенсия» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за еврокубки по итогам сезона. «Валенсия» занимает 8-е место в таблице Примеры с 47-ю очками в активе.

Команда отстает от 7-й позиции (зона еврокубков) на 2 балла за 5 туров до конца чемпионата. При этом, «Валенсия» еще может запрыгнуть в Лигу Европы, отставая от этой зоны на 4 очка.

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Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Барселоне» со счетом 2:4, провалив 2-й тайм. До этого «Валенсия» уступила «Бетису» (1:2), также упустив очки во 2-м отрезке матча.

За последние 5 встреч команда по 2 раза проиграла и выиграла, а также 1 раз сыграла вничью. За этот период «Валенсия» забила 5 голов при 6-и пропущенных.

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Не сыграют: Фран Перес, Гиорги Мамардашвили, Муктар Диахаби и Хосе-Луис Гайя (у всех — травмы).

Состояние команды: «Валенсия» довольно ровно проводит сезон. Самое главное, как команда выступит на финише турнира. Интересно, что в тех матчах, где «Валенсия» набрала очки в последних матчах, команда не пропустила.

Команда занимает 7-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 29 очков из 48-и возможных дома.

«Алавес»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в нынешнем сезоне, занимая 12-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе после 33-х туров.

«Алавес» спокойно доигрывает последние матчи нынешнего сезона, ведь команда уже не сможет вылететь, но и за еврокубки не очень борется.

Последние матчи: В прошедшем туре «Алавес» обыграл «Сельту» (3:0), а до этого довольно неожиданно одолели мадридский «Атлетико» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

К слову, до матча с «матрасниками» у «Алавеса» было 3 поражения подряд. Команда проиграла «Атлетику» из Бильбао (0:2), «Реал Сосьедаду» (0:1) и «Гранаде» (0:2).

Не сыграет: Александр Седлар (травма).

Состояние команды: Команда не очень стабильна в нынешнем сезоне, но при этом держит марку и задолго избежал борьбу за выживание. Да и в гостях «Алавес» играет не очень (16-е место в лиге по этому показателю).

Интересно, что команда уже обыгрывала «Валенсию» в нынешнем сезоне. В рамках 4-го тура Примеры «Алавес» одолел своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол уже на 6-й минуте.

Статистика для ставок

«Алавес» выиграл 2 последних матча в Примере, не пропустив ни одного гола

«Валенсия», напротив, проиграла 2 последних матча в чемпионате Испании

У «Валенсии» лишь одна победа в последних 5-и встречах на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Валенсии» — 2.13, победа «Алавеса» — 4.30, ничья — 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.65 и 1.48 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Валенсия» не позволит забить даже одного гола «Алавесу».

Ставка: Индивидуальный тотал «Алавеса» 0.5 меньше за 2.13.

Прогноз: «Валенсия» должна забить уже в 1-м тайме.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 2.00.