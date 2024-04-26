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    «Реал»«Реал Сосьедад» — «Реал». Онлайн
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    Хенесс: Рангник? Думаю, решение будет принято в течение недели

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    Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о поиске нового главного тренера.

    Ули Хенесс
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    Ули Хенесс

    «Про Хаби Алонсо моя жена сразу сказала: если он человек с характером, то не перейдет, а если он бесхарактерный и ответит согласием, то такой тренер вам и не нужен. Как и всегда, она оказалась права.

    У Хаби контракт до 2026 года, мы вежливо обратились к нему, он отказал, потому что он человек с характером. Он бы никуда не пошел. И поэтому он соответствует требованиям для работы в "Баварии".

    Рангник? Думаю, решение будет принято в течение недели», — приводит слова Хенесса Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Ранее сам Рангник подтвердил информацию о переговорах с руководством «Баварии».

    Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».

    «Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал «Байер».

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