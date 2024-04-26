Хенесс: Рангник? Думаю, решение будет принято в течение недели

Почетный президентвысказался о поиске нового главного тренера.

«Про Хаби Алонсо моя жена сразу сказала: если он человек с характером, то не перейдет, а если он бесхарактерный и ответит согласием, то такой тренер вам и не нужен. Как и всегда, она оказалась права.

У Хаби контракт до 2026 года, мы вежливо обратились к нему, он отказал, потому что он человек с характером. Он бы никуда не пошел. И поэтому он соответствует требованиям для работы в "Баварии".

Рангник? Думаю, решение будет принято в течение недели», — приводит слова Хенесса Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сам Рангник подтвердил информацию о переговорах с руководством «Баварии».

Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».

«Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал «Байер».