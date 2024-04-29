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    «Сочи» завоюет домашние три очка, «Валенсия» будет сопротивляться на «Камп Ноу»

    Экспресс дня 29 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 апреля
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    Хави
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Сочи» — «Факел»

    Футбол. Чемпионат России

    Оба клуба ведут борьбу за выживание. «Сочи» во второй части сезона выглядит неплохо. Весной команда уступила лишь в одном матче. Это произошло во встрече с «Ахматом», перед которой у южан случилось массовое отравление.

    Под руководством Роберта Морено «Сочи» преобразился. Команда демонстрирует атакующий футбол. И такая стратегия приносит результат. Но много очков было потеряно до зимы.

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    «Факел» ранее неожиданно остался без тренера. Сергей Ташуев был уволен. На его смену пришел Игорь Черевченко.

    В последних пяти играх «Факел» забил только один мяч. У команды еще и проблемы с составом. Ключевой полузащитник Андрей Мендель не сыграет в Сочи. Гостям будет сложно рассчитывать на очки.

    Ставка: Победа «Сочи» за 2.00.

    «Дженоа» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии

    У «Дженоа» на финише сезона есть неплохой запас. Команда может не волноваться по поводу понижения в классе.

    Сейчас коллектив из Генуи идет на 12-м месте в таблице. Набрано 39 очков в 33-х встречах.

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    • «Кальяри» нужно добиться положительного результата в предстоящем матче. У красно-синих ситуация хуже. Команда находится на 14-й позиции, на расстоянии четырех очков от зоны вылета.

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    «Кальяри» плохо играет в гостях. В последних десяти выездных матчах одержана только одна победа. Удастся ли прервать неудачную серию в Генуе?

    Ставка: «Кальяри» не проиграет за 1.62.

    «Барселона» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Каталонский клуб уже выбыл из чемпионской гонки, поэтому предстоящая игра не имеет огромного значения. Ранее болельщики «Барселоны» узнали приятную новость. Хави передумал уходить и согласился поработать еще один сезон.

    После 32-х туров «Барселона» располагается на 3-й позиции в таблице. Набрано 70 очков.

    Но идущая второй «Жирона» провела на матч больше. Сине-гранатовые в случае победы поднимутся в таблице на одно место выше.

    Все прогнозы на футбол

    У «Валенсии» в апреле не было провалов. Однако «летучие мыши» в следующем сезоне не порадуют фанатов выступлением в еврокубках. Сейчас клуб находится на 8-й строчке, набрав 47 баллов в 32-х матчах.

    У Рубена Барахи не всё в порядке с составом. Мухтар Дикаби выбыл до конца сезона.

    В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом «Барселону», но «Валенсию» не стоит недооценивать. В первом круге команды на «Месталье» сыграли вничью 1:1.

    Ставка: Победа «Валенсии» с форой (+1.5) гола за 1.79.

    Общий коэффициент — 5.79.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 29 апреля с коэффициентом 5.79. Дата матча: 29.04.2024. Экспресс. «Сочи» завоюет домашние три очка, «Валенсия» будет сопротивляться на «Камп Ноу»
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