В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сочи» — «Факел»

Футбол. Чемпионат России

Оба клуба ведут борьбу за выживание. «Сочи» во второй части сезона выглядит неплохо. Весной команда уступила лишь в одном матче. Это произошло во встрече с «Ахматом», перед которой у южан случилось массовое отравление.

Под руководством Роберта Морено «Сочи» преобразился. Команда демонстрирует атакующий футбол. И такая стратегия приносит результат. Но много очков было потеряно до зимы.

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«Факел» ранее неожиданно остался без тренера. Сергей Ташуев был уволен. На его смену пришел Игорь Черевченко.

В последних пяти играх «Факел» забил только один мяч. У команды еще и проблемы с составом. Ключевой полузащитник Андрей Мендель не сыграет в Сочи. Гостям будет сложно рассчитывать на очки.

Ставка: Победа «Сочи» за 2.00.

«Дженоа» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

У «Дженоа» на финише сезона есть неплохой запас. Команда может не волноваться по поводу понижения в классе.

Сейчас коллектив из Генуи идет на 12-м месте в таблице. Набрано 39 очков в 33-х встречах.

«Кальяри» нужно добиться положительного результата в предстоящем матче. У красно-синих ситуация хуже. Команда находится на 14-й позиции, на расстоянии четырех очков от зоны вылета.

«Кальяри» плохо играет в гостях. В последних десяти выездных матчах одержана только одна победа. Удастся ли прервать неудачную серию в Генуе?

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 1.62.

«Барселона» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

Каталонский клуб уже выбыл из чемпионской гонки, поэтому предстоящая игра не имеет огромного значения. Ранее болельщики «Барселоны» узнали приятную новость. Хави передумал уходить и согласился поработать еще один сезон.

После 32-х туров «Барселона» располагается на 3-й позиции в таблице. Набрано 70 очков.

Но идущая второй «Жирона» провела на матч больше. Сине-гранатовые в случае победы поднимутся в таблице на одно место выше.

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У «Валенсии» в апреле не было провалов. Однако «летучие мыши» в следующем сезоне не порадуют фанатов выступлением в еврокубках. Сейчас клуб находится на 8-й строчке, набрав 47 баллов в 32-х матчах.

У Рубена Барахи не всё в порядке с составом. Мухтар Дикаби выбыл до конца сезона.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом «Барселону», но «Валенсию» не стоит недооценивать. В первом круге команды на «Месталье» сыграли вничью 1:1.

Ставка: Победа «Валенсии» с форой (+1.5) гола за 1.79.

Общий коэффициент — 5.79.