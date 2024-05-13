Трансферный дайджест. 7-13 мая

Тео Эрнандес

«Милан», защитник, 26 лет

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес является одним из ярчайших игроков Серии А и похоже настало ему время сменить команду после пяти сезонов выступления в Италии.

Тем более, руководство «россонери» готово расстаться с одним из своих лидеров в случае очень выгодного предложения. По данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, главным претендентом на 26-летнего француза сейчас является мюнхенская «Бавария».

Сам Тео Эрнандес не прочь пойти по стопам своего старшего брата Люки Эрнандеса, который до «ПСЖ» несколько лет выступал за «Баварию». Но пока активные переговоры между клубами не начались.

Немецкому клубу необходимо сначала определиться с судьбой Альфонсо Дэвиса, играющего как раз на позиции левого защитника, а также назначить нового главного тренера, который должен будет одобрить кандидатуры потенциальных новичков.

Тео Эрнандес globallookpress.com

Тео Эрнандес пришел в «Милан» из «Реала Сосьедад» летом 2019 года. В текущем сезоне в Серии А сыграл 31 матч, забил 5 голов. Его трансфер оценивается в 60 млн евро.

Наш прогноз: Тео Эрнандес уйдет из «Милана».

Беньямин Шешко

«РБ Лейпциг», нападающий, 20 лет

20-летний словенский нападающий Беньямин Шешко переходил летом 2023 года в «РБ Лейпциг» в качестве одного из самых многообещающих форвардов Европы, и в целом оправдал свой статус, пусть на старте карьеры в Бундеслиге у него не все получалось.

По данным La Gazzetta dello Sport, форвардом активно интересует «Милан», намеренный в летнее межсезонье обновить и омолодить атакующую линию.

Сейчас в трансфере Шешко есть сумма фиксированного выкупа в размере 50 млн евро, которую боссы «россонери» считают вполне приемлемой и согласны активировать.

Еще одним фактором в пользу перехода является то, что «Милан» гарантирует ему статус основного форварда, и наличие в руководстве итальянского клуба Златана Ибрагимовича, который является кумиром для 20-летнего словенца.

Беньямин Шешко globallookpress.com

В текущем сезоне Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» во всех турнирах 41 матч, забил 17 голов.

Наш прогноз: Шешко станет игроком «Милана».

Роберт Левандовский

«Барселона», нападающий, 35 лет

Испанская «Барселона» готова пойти на радикальные изменения в составе и строить команду на годы вперед. В числе игроков, которым нет места в будущем проекте, находится и Роберт Левандовский.

По данным Diario Sport, в ближайшее время состоится встреча спортивного директора «Барселоны» Деку, президента Жоана Лапорты и представителя игрока Пини Захави, где одной из повесток будет обсуждение будущей карьеры польского форварда.

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет освежить линию нападению и несколько ее перестроить, и не особо видит в ней место для Левандовского. По его мнению, поляк не сможет вернуться на свой прежний уровень, а будет только регрессировать из-за солидного возраста.

Полученные же деньги от трансфера Левандовского, по словам Хави, можно будет реинвестировать в приобретение перспективных футболистов.

Роберт Левандовский globallookpress.com

35-летний нападающий летом 2022 года пришел в «Барселону» из «Баварии» на правах свободного агента. В этом сезоне провел за каталонцев в Примере 31 матч, забил 17 мячей.

Наш прогноз: Левандовский покинет «Барселону».

Ришарлисон

«Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

Бразильским форвардом «Тоттенхэма» Ришарлисоном активно интересуются команды саудовской Про-Лиги, сообщает издание Daily Mail.

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Наиболее пристальный интерес к 27-летнему нападающему проявляет «Аль-Хиляль», который еще зимой пытался совершить трансфер, но тогда «шпоры» отвергли предложение.

Сейчас же один из лидеров чемпионата Саудовской Аравии предпримет еще одну попытку заполучить Ришарлисона в свои ряды.

В свою очередь, «Тоттенхэм» готов расстаться с бразильцем, но только в случае хорошего предложения. В настоящее время активные переговоры между клубами пока не ведутся.

Ришарлисон globallookpress.com

В этом сезоне Ришарлисон сыграл в АПЛ за «шпор» 28 матчей, забил 11 мячей. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в 40 млн. За «Тоттенхэм» он выступает с лета 2022 года.

Наш прогноз: Ришарлисон останется в «Тоттенхэме».

Артем Довбик

«Жирона», нападающий, 26 лет

Яркий сезон украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика привлек к нему внимание со стороны европейских топ-клубов, но каталонцы пока не хотят расставаться со своей главной ударной силой.

Как сообщает As, главными претендентами на Довбика сейчас являются клубы итальянской Серии А «Ювентус» и «Наполи», откуда в летнее межсезонье могут уйти основные нападающие.

Сама же «Жирона» хочет оставить 26-летнего форварда еще минимум на сезон в своем составе, особенно с учетом предстоящего дебюта в Лиге чемпионов.

Контракт Артема Довбика с «Жироной» действует до лета 2028 года. За команду он играет первый сезон после перехода из «Днепра».

В нынешнем сезоне 26-летний украинский нападающий пока лидирует в гонке бомбардиров испанской Ла Лиги с 20 забитыми мячами.

Артем Довбик globallookpress.com

Контракт Довбика с «Жироной» рассчитан до 2028 году. Артем с 20 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в 30 млн евро.

Наш прогноз: Довбик останется в «Жироне».

Рафинья

«Барселона», полузащитник, 27 лет

Испанская «Барселона» планирует летом избавиться от бразильского вингера Рафиньи и получить за него хорошую сумму.

Каталонцы хотят продать 27-летнего полузащитника клубам Саудовской Аравии за сумму около 100 млн евро с учетом различных бонусов.

Но как сообщает издание Diario Sport, сам Рафинья и его представители не в восторге от такого шага со стороны руководства «Барселоны», и не намерены покидать клуб до окончания контракта летом 2027 года.

Сам футболист знает, что он больше не рассматривается тренерским штабом в качестве основного игрока и будет являться игроком ротации на следующий сезон. Рафинья в качестве альтернативного варианта рассматривает вариант с АПЛ, где он выступал за «Лидс» до перехода в «Барселону».

Рафинья globallookpress.com

В этом сезоне 27-летний Рафинья провел за команду 35 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач.

Наш прогноз: Рафинья останется в «Барселоне».

Мартин Субименди

«Реал Сосьедад», полузащитник, 25 лет

Опорный полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди давно на карандаше у более статусных клубов. В летнее межсезонье он станет объектом еще более пристального внимания с их стороны.

По данным Mundo Deportivo, главными претендентами на 25-летнего испанца являются лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус». Также к нему присматривается «Барселона».

Каталонцы видят в нем своего рода реинкарнацию Серхио Бускетса, очень похожего на него по стилю игры и техническому оснащению.

Контракт Субименди с «Реалом Сосьедад» действует до лета 2027 года, отступные в нем составляют 60 млн евро.

Мартин Субименди globallookpress.com

25-летний полузащитник является воспитанником баскского клуба и провел всю карьеру в нем. В текущем сезоне Субименди провел в Примере 31 матч, забил 4 мяча. На интернет-портале Transfermarkt он оценивается в 50 млн евро.

Наш прогноз: Субименди останется в своем клубе.