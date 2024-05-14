В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: После волевой победы в первом матче серии многие думали, что «Колорадо» продолжит диктовать условия, но все они довольно сильно ошибались.

Последние матчи: Два последних матча «лавины» проиграли, но разница в силе игры не была критической. В обоих встречах клубы шли ноздря в ноздрю, но больше повезло техасцам.

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Травмированные игроки: В лазарете продолжают находиться два канадца Друэн и О'Коннор, а также швед Ландескуг.

Общий тонус клуба: Перед второй домашней игрой «Эвеланш» нужно придумывать, как играть в эффективный хоккей против самоотверженного «Далласа».

«Даллас»

Турнирное положение: Нужно отдать должное Дебуру и его «Далласу», поскольку команда выросла ментально очень сильно за год.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Две последних игры против «Колорадо» отчетливо это доказали. В последнем матче так и вовсе «Старз» играли в оборонительный хоккей, но при этом смогли отправить в ворота соперника четыре шайбы.

Травмированные игроки: Финн Хаканпаа продолжает лечиться, и с большой долей вероятности не сможет помочь своему клубу в нынешнем плей-офф.

Общий тонус клуба: Вторая игра в Денвере обещает быть настоящим испытанием для приезжего клуба, которое он может и не выдержать.

Статистика для ставок

«Колорадо» проиграл «Далласу» три из четырех последних очных поединков

«Старз» за три матча против «Колорадо» забросили в ворота соперника 12 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.73, на гостей — 2.78.

Прогноз: «Колорадо» не позволит сопернику оторваться на расстояние двух побед

Альтернативный прогноз: Игра будет мало результативной

Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.