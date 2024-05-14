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    «Колорадо» сравняет счет в серии?

    «Колорадо» — «Даллас». Ставка (к. 2.26), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Даллас»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 14 Мая 2024 года

    Колорадо

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    •  Колорадо 04:30 Даллас

    Даллас

  • Кубок Стэнли
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    «Колорадо»

    Турнирное положение: После волевой победы в первом матче серии многие думали, что «Колорадо» продолжит диктовать условия, но все они довольно сильно ошибались.

    Последние матчи: Два последних матча «лавины» проиграли, но разница в силе игры не была критической. В обоих встречах клубы шли ноздря в ноздрю, но больше повезло техасцам.

    Колорадо — Даллас: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В лазарете продолжают находиться два канадца Друэн и О'Коннор, а также швед Ландескуг.

    Общий тонус клуба: Перед второй домашней игрой «Эвеланш» нужно придумывать, как играть в эффективный хоккей против самоотверженного «Далласа».

    «Даллас»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное Дебуру и его «Далласу», поскольку команда выросла ментально очень сильно за год.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Две последних игры против «Колорадо» отчетливо это доказали. В последнем матче так и вовсе «Старз» играли в оборонительный хоккей, но при этом смогли отправить в ворота соперника четыре шайбы.

    Травмированные игроки: Финн Хаканпаа продолжает лечиться, и с большой долей вероятности не сможет помочь своему клубу в нынешнем плей-офф.

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    Общий тонус клуба: Вторая игра в Денвере обещает быть настоящим испытанием для приезжего клуба, которое он может и не выдержать.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» проиграл «Далласу» три из четырех последних очных поединков

    • «Старз» за три матча против «Колорадо» забросили в ворота соперника 12 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.73, на гостей — 2.78.

    Прогноз: «Колорадо» не позволит сопернику оторваться на расстояние двух побед

    Альтернативный прогноз: Игра будет мало результативной

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Колорадо» — «Даллас». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Даллас» с коэффициентом 2.26.
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