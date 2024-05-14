Колорадо
Даллас
«Колорадо»
Турнирное положение: После волевой победы в первом матче серии многие думали, что «Колорадо» продолжит диктовать условия, но все они довольно сильно ошибались.
Последние матчи: Два последних матча «лавины» проиграли, но разница в силе игры не была критической. В обоих встречах клубы шли ноздря в ноздрю, но больше повезло техасцам.
Колорадо — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В лазарете продолжают находиться два канадца Друэн и О'Коннор, а также швед Ландескуг.
Общий тонус клуба: Перед второй домашней игрой «Эвеланш» нужно придумывать, как играть в эффективный хоккей против самоотверженного «Далласа».
«Даллас»
Турнирное положение: Нужно отдать должное Дебуру и его «Далласу», поскольку команда выросла ментально очень сильно за год.
Последние матчи: Две последних игры против «Колорадо» отчетливо это доказали. В последнем матче так и вовсе «Старз» играли в оборонительный хоккей, но при этом смогли отправить в ворота соперника четыре шайбы.
Травмированные игроки: Финн Хаканпаа продолжает лечиться, и с большой долей вероятности не сможет помочь своему клубу в нынешнем плей-офф.
Общий тонус клуба: Вторая игра в Денвере обещает быть настоящим испытанием для приезжего клуба, которое он может и не выдержать.
Статистика для ставок
- «Колорадо» проиграл «Далласу» три из четырех последних очных поединков
- «Старз» за три матча против «Колорадо» забросили в ворота соперника 12 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.73, на гостей — 2.78.
Прогноз: «Колорадо» не позволит сопернику оторваться на расстояние двух побед
- 1.80Рейнджерс — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.80США — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.08Норвегия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра будет мало результативной
Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.