Немец Александр Зверев сыграет против португальца Нуну Боржеш в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 15:30 мск. Зверев — Боржеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша спокойно прошел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

На старте турнира немецкий теннисист одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:0, 6:4.

В следующем матче Зверев выиграл у талантливого итальянца Лучано Дардери — 7:6, 6:2.

В обоих случаях Зверев здорово играл на своей подаче, не позволив соперникам взять на приеме хотя бы сет.

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Но все равно не стоит сильно обольщаться. В Мадриде Саша тоже начал с двух бодрых побед, но в 1/8 финала проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло со счетом 3:6, 4:6.

Боржеш

Нуну тем временем второй раз в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.

Первый был еще в январе, где португалец добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. К слову, в Мельбурне он выиграл у Григора Димитрова.

На римском «тысячнике» Боржеш начал с волевой победы над испанцем Педро Мартинесом — 6:7, 6:4, 7:6.

Во втором раунде Нуну выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:4, 6:4.

В предыдущем матче Боржеш с трудом выиграл у итальянца Франческо Пассаро — 4:6, 7:6, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Боржеша букмекеры предлагают за 5.25.

Прогноз: Саша в последнее время уже приучил нас к различным сюрпризам, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что он не станет драматизировать и выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.