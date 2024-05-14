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    Звереву хватит двух сетов для победы над Боржешем?

    Зверев — Боржеш. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Мастерс» в Риме 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Боржеш
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против португальца Нуну Боржеш в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 15:30 мск. Зверев — Боржеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Зверев

    Саша спокойно прошел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

    На старте турнира немецкий теннисист одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:0, 6:4.

    В следующем матче Зверев выиграл у талантливого итальянца Лучано Дардери — 7:6, 6:2.

    В обоих случаях Зверев здорово играл на своей подаче, не позволив соперникам взять на приеме хотя бы сет.

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    Но все равно не стоит сильно обольщаться. В Мадриде Саша тоже начал с двух бодрых побед, но в 1/8 финала проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло со счетом 3:6, 4:6.

    Боржеш

    Нуну тем временем второй раз в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.

    Первый был еще в январе, где португалец добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. К слову, в Мельбурне он выиграл у Григора Димитрова.

    На римском «тысячнике» Боржеш начал с волевой победы над испанцем Педро Мартинесом — 6:7, 6:4, 7:6.

    Во втором раунде Нуну выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:4, 6:4.

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    В предыдущем матче Боржеш с трудом выиграл у итальянца Франческо Пассаро — 4:6, 7:6, 7:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Боржеша букмекеры предлагают за 5.25.

    Прогноз: Саша в последнее время уже приучил нас к различным сюрпризам, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что он не станет драматизировать и выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.

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    Зверев — Боржеш. Немец Александр Зверев сыграет против португальца Нуну Боржеш в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Зверев — Боржеш с коэффициентом 1.82.
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