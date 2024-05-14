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    «Рейнджерс» больше не дадут отсрочку «Каролине»

    «Рейнджерс» — «Каролина». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Каролина»
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    Артемий Панарин
    В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Рейнджерс» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Рейнджерс»

    Путь к плей-офф: В завершившемся регулярном сезоне «Рейнджерс», заработав 114 очков, удостоились Президентского трофея, обойдя «Каролину» в таблице Востока всего на 3 балла.

    Последние матчи: На фоне мощной кампании в рамках чемпионата команда Питера Лавиолетта уверенно вошла в постсезон, разобравшись в четырех матчах с «Вашингтоном».

    Соперничество с «Каролиной» «Рейнджерс» также начали динамично, добившись трех побед подряд, однако в последней встрече ньюйоркцы дали слабину (3:4), из-за чего серия возвращается на Бродвей.

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    Не сыграют: В пятой игре «Рейнджерс» не помогут Блейк Уилер и Филип Хитил.

    Состояние команды: С точки зрения статистики «Рейнджерс» провели неплохой четвертый матч, понимая, что даже в случае поражения ситуация по-прежнему будет полностью ими контролироваться.

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате команда из Роли навязала борьбу за лидерство, но проиграла конкуренцию «Рейнджерс». В итоге «Харрикейнз» заняли второе место на Востоке со 111 очками на счету.

    Последние матчи: В 1/8 финала команда Рода Бриндамора в целом легко разобралась с «Айлендерс», которых выбила из плей-офф в пятом матче серии на «PNC-арене» — 6:3.

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    • Однако «Рейнджерс» в текущих условиях остаются непоколебимыми: в трех подряд встречах «Каролина» проиграла — дважды в овертайме — и только в четвертом матче сумела продавить конкурента — 4:3.

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    Не сыграют: Бретт Песке и Йеспер Фаст пропустят предстоящий матч.

    Состояние команды: В который раз в этом противостоянии «Каролина» столкнулась с вратарской проблемой (88% отраженных бросков), однако смогла ее перекрыть за счет более продуктивной игры в нападении.

    Статистика для ставок

    • На домашней площадке «Рейнджерс» не проигрывают с 13 апреля (6 побед подряд)

    • Поражением «Каролины» закончились четыре матча из последних пяти в гостях

    • В трех очных встречах из четырех в нынешнем плей-офф общая результативность стабильно подбиралась к отметке в 6 и более голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.59, ничья — в 4.47, а победа «Каролины» — в 2.47.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

    Прогноз: В «Сквер Гарден» команде Лавиолетта предстоит выполнить важнейшую задачу не только с точки зрения результата матча, но и в контексте всего противостояния. А остановить мотивированную «Каролину» можно будет исключительно за счет убедительной атакующей игры.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.80.

    Прогноз: Безусловно, даже на домашней площадке с особой атмосферой Манхэттена хозяевам будет нелегко, тем не менее они, кажется, готовы покончить с «Харрикейнз» именно в пятом матче, чтобы в дальнейшем не возвращаться в Роли.

    Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.93.

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    «Рейнджерс» — «Каролина». В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Каролина» с коэффициентом 1.80.
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