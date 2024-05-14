Дордой
Абдыш-Ата
«Дордой»
Турнирное положение: «Дордой» начал чемпионат достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Дордой» на 3 очка отстает от лидера. Плюс забивает команда в среднем 2 гола за матч: 14 мячей в 7 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Дордой» учинил разгром «Кыргызалтыну» (4:1).
Причем эта победа стала для команды второй подряд. До того со счетом 2:0 был обыгран посредственный «Илбирс» (2:0).
В 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Дордой» настрелял 12 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда подтянулась к лидеру. Да и пропускает «Дордой» редко: всего 3 мяча.
Матчи против «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при одной коллизии.
Несомненно, хозяева постараются продлить свою победную серию. «Дордой» имеет шанс подтянуться к лидеру.
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел иделаьным. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Абдыш-Ата» победил во всех своих стартовых 6 матчах. Команда забила 21 мяч, пропустив в свои ворота лишь 2.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова добыла три очка. «Абдыш-Ата» разгромил «Алгу» (5:0).
А вот до того команда переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1). Да и в поединке с «Алдиером» не было проблем (2:0).
В пяти последних поединках «Абдыш-Ата» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма монолитно. Да и оборона сверхнадежна.
На данный момент команда явно способна удержаться на вершине таблицы. Да и в плане реализации у «Абдыш-Ата» полный порядок.
Более того, «Абдыш-Ата» уже 2 года не обыгрывал «Дордой». Так что есть отличная мотивация добыть долгожданную викторию.
Наверняка гости будут агрессивны в атаке. Команда нынче выглядит на голову сильнее всех в элитному дивизионе.
Статистика для ставок
- «Дордой» победил в 2 своих последних матчах
- «Абдыш-Ата» уже 2 года не обыгрывал «Дордой»
- «Абдыш-Ата» забил 21 мяч в 6 матчах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.43, а победа оппонента — в скромные 3.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.81 и 2.00.
- 2.34Барселона — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.46Астон Вилла — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.96Фиорентина — Монца: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Абдыш-Ата» явно намеревается упрочить свое лидерство, и наверняка будет действовать с позиции силы.
Ставка: Победа «Абдыш-Ата» за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится нерезультативным.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00