14 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 14:30 мск. «Дордой» — «Абдыш-Ата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» начал чемпионат достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» на 3 очка отстает от лидера. Плюс забивает команда в среднем 2 гола за матч: 14 мячей в 7 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Дордой» учинил разгром «Кыргызалтыну» (4:1).

Причем эта победа стала для команды второй подряд. До того со счетом 2:0 был обыгран посредственный «Илбирс» (2:0).

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Дордой» настрелял 12 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в своих последних поединках команда подтянулась к лидеру. Да и пропускает «Дордой» редко: всего 3 мяча.

Матчи против «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при одной коллизии.

Несомненно, хозяева постараются продлить свою победную серию. «Дордой» имеет шанс подтянуться к лидеру.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел иделаьным. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Абдыш-Ата» победил во всех своих стартовых 6 матчах. Команда забила 21 мяч, пропустив в свои ворота лишь 2.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова добыла три очка. «Абдыш-Ата» разгромил «Алгу» (5:0).

А вот до того команда переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1). Да и в поединке с «Алдиером» не было проблем (2:0).

В пяти последних поединках «Абдыш-Ата» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма монолитно. Да и оборона сверхнадежна.

На данный момент команда явно способна удержаться на вершине таблицы. Да и в плане реализации у «Абдыш-Ата» полный порядок.

Более того, «Абдыш-Ата» уже 2 года не обыгрывал «Дордой». Так что есть отличная мотивация добыть долгожданную викторию.

Наверняка гости будут агрессивны в атаке. Команда нынче выглядит на голову сильнее всех в элитному дивизионе.

Статистика для ставок

«Дордой» победил в 2 своих последних матчах

«Абдыш-Ата» уже 2 года не обыгрывал «Дордой»

«Абдыш-Ата» забил 21 мяч в 6 матчах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.43, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Абдыш-Ата» явно намеревается упрочить свое лидерство, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Победа «Абдыш-Ата» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится нерезультативным.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00