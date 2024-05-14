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    Сможет ли «Абдыш-Ата» упрочить лидерство?

    «Дордой» — «Абдыш-Ата». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 14 мая 2024 года

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    «Абдыш-Ата»
    14 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 14:30 мск. «Дордой» — «Абдыш-Ата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 14 Мая 2024 года

    Дордой

  • Бишкек
    •  Дордой 14:30 Абдыш-Ата

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» начал чемпионат достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дордой» на 3 очка отстает от лидера. Плюс забивает команда в среднем 2 гола за матч: 14 мячей в 7 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Дордой» учинил разгром «Кыргызалтыну» (4:1).

    Причем эта победа стала для команды второй подряд. До того со счетом 2:0 был обыгран посредственный «Илбирс» (2:0).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Дордой» настрелял 12 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда подтянулась к лидеру. Да и пропускает «Дордой» редко: всего 3 мяча.

    Матчи против «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при одной коллизии.

    Несомненно, хозяева постараются продлить свою победную серию. «Дордой» имеет шанс подтянуться к лидеру.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел иделаьным. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Абдыш-Ата» победил во всех своих стартовых 6 матчах. Команда забила 21 мяч, пропустив в свои ворота лишь 2.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова добыла три очка. «Абдыш-Ата» разгромил «Алгу» (5:0).

    А вот до того команда переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1). Да и в поединке с «Алдиером» не было проблем (2:0).

    В пяти последних поединках «Абдыш-Ата» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма монолитно. Да и оборона сверхнадежна.

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    На данный момент команда явно способна удержаться на вершине таблицы. Да и в плане реализации у «Абдыш-Ата» полный порядок.

    Более того, «Абдыш-Ата» уже 2 года не обыгрывал «Дордой». Так что есть отличная мотивация добыть долгожданную викторию.

    Наверняка гости будут агрессивны в атаке. Команда нынче выглядит на голову сильнее всех в элитному дивизионе.

    Статистика для ставок

    • «Дордой» победил в 2 своих последних матчах

    • «Абдыш-Ата» уже 2 года не обыгрывал «Дордой»

    • «Абдыш-Ата» забил 21 мяч в 6 матчах чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.43, а победа оппонента — в скромные 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Абдыш-Ата» явно намеревается упрочить свое лидерство, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа «Абдыш-Ата» за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится нерезультативным.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    «Дордой» — «Абдыш-Ата». 14 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Абдыш-Ата» с коэффициентом 2.18.
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