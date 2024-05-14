ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Арсенал»До последнего тура. «Арсенал» одолел «МЮ», продолжая бороться за титул «Арсенал» — «Манчестер Сити»Конец клубного сезона. Финиш титульной гонки АПЛ, кубки Италии и Франции, надежда «Аталанты» на ЛЧ Радость игроков «Локомотива»«Локомотив» вклинился в борьбу за топ-3. Команда Галактионова разобралась с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Ахал» сразу понесется в атаку

    «Ахал» — «Небитчи». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 14 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Небитчи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ахал»
    14 мая в 15-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. «Ахал» — «Небитчи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 14 Мая 2024 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 15:00 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
    •

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» привычно сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» на 11 очков отстает от лидера чемпионата. Да и средняя результативность едва ли достигает 2 голов за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потеряла 2 очка. «Ахал» подписал мировое соглашение с «Алтын Асыром» (2:2).

    Причем «Ахал» не может выиграть уже 2 матча подряд. До последней ничьей было поражение от «Аркадага» (0:4).

    А вот до того команда имела трехматчевую победную серию. Да и пропускает «Ахал» в среднем больше гола за матч: 16 мячей в 13 турах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, потенциально «Ахал» способен бросить перчатку «Аркадагу».

    Матчи против «Небитчи» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ахал» выиграл 3 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ахал» постарается вернуться на победный путь.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела блекло. Ныне «Небитчи» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, команда еще ни разу не сыграла вничью. Да и забивает «Небитчи» со скрипом: всего 10 голов в 12 матчах.

  • Игра в поддавки. «Зенит» получил пощечину от ЦСКА в Санкт-Петербурге
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» в матче с ЦСКА
  • 11/05/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. Дома она проиграла «Алтын Асыру» (0:5).

    А вот до того команда потерпела поражение еще от «Аркадага» (0:4). Да и вообще, пораженческая серия выросла до 4 матчей.

    Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только в 2 последних матчах она не смогла забить ни разу.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Небитчи» выглядит не лучшим образом. Да и оборона слишком часто дает сбои: 25 пропущенных мячей.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Последняя победа была добыта в матче с «Энергетиком» (3:2). Но сейчас в игре команды явный кризис жанра.

    Последние коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, что команда всегда считалась ершистой...

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в глубоких тылах «Небитчи» уж точно не собирается.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» не выигрывает 2 матча кряду

    • «Небитчи» проиграл в 4 своих последних поединках

    • «Ахал» забивает в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.96 и 1.85.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят симпатичнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Ахал» имеет достаточно высокий потенциал, и явно понесется вперед с первых минут встречи.

    Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.22

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Циципас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мюллер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алдиер — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Насаф — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сурхан — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч США — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.08
  • Прогноз на матч Норвегия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.61
  • Прогноз на матч Лечче — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ахал» — «Небитчи». 14 мая в 15-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Небитчи» с коэффициентом 2.05.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры