14 мая в 15-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. «Ахал» — «Небитчи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» привычно сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ахал» на 11 очков отстает от лидера чемпионата. Да и средняя результативность едва ли достигает 2 голов за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потеряла 2 очка. «Ахал» подписал мировое соглашение с «Алтын Асыром» (2:2).

Причем «Ахал» не может выиграть уже 2 матча подряд. До последней ничьей было поражение от «Аркадага» (0:4).

А вот до того команда имела трехматчевую победную серию. Да и пропускает «Ахал» в среднем больше гола за матч: 16 мячей в 13 турах.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, потенциально «Ахал» способен бросить перчатку «Аркадагу».

Матчи против «Небитчи» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ахал» выиграл 3 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ахал» постарается вернуться на победный путь.

«Небитчи»

Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела блекло. Ныне «Небитчи» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, команда еще ни разу не сыграла вничью. Да и забивает «Небитчи» со скрипом: всего 10 голов в 12 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. Дома она проиграла «Алтын Асыру» (0:5).

А вот до того команда потерпела поражение еще от «Аркадага» (0:4). Да и вообще, пораженческая серия выросла до 4 матчей.

Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только в 2 последних матчах она не смогла забить ни разу.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Небитчи» выглядит не лучшим образом. Да и оборона слишком часто дает сбои: 25 пропущенных мячей.

Последняя победа была добыта в матче с «Энергетиком» (3:2). Но сейчас в игре команды явный кризис жанра.

Последние коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, что команда всегда считалась ершистой...

Наверняка гости будут действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в глубоких тылах «Небитчи» уж точно не собирается.

Статистика для ставок

«Ахал» не выигрывает 2 матча кряду

«Небитчи» проиграл в 4 своих последних поединках

«Ахал» забивает в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.96 и 1.85.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят симпатичнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Ахал» имеет достаточно высокий потенциал, и явно понесется вперед с первых минут встречи.

Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.22