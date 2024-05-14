Сан-Паулу
Флуминенсе
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» начал чемпионат достаточно скромно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Сан-Паулу» в 5 матчах набрал 7 очков. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 8 результативных выстрелов.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Сан-Паулу» переиграл «Виторию» (2:1).
Причем выиграла команда уже 3 матча кряду. Последняя виктория пришлась на матч Кубка Либертадорес (3:1).
В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Сан-Паулу» настрелял 11 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Пабло Майя, Велингтон, Веллингтон Рато, Рафинья — травмированы.
Состояние команды: в 3 своих последних поединках команда неизменно забивала по 3 мяча. Да и вообще, «Сан-Паулу» прибавляет!
Матчи против «Флуминенсе» для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных поединков она уступила трижды при одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева постараются продлить свой победный сериал. «Сан-Паулу» намерен воспользоваться фактором своего поля.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не получился. Ныне «Флуминенсе» располагается на 16 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Флуминенсе» в 5 матчах добыл 5 зачетных баллов. Команда забила 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда снова не смогла выиграть. «Флуминенсе» расписал мировую с «Атлетико Минейро» (2:2).
А вот после того команда переиграла «Коло Коло» (1:0) в рамках Кубка Либертадорес. А вот в Кубке Бразилии удалось переиграть «Сампайо Корреа» (2:0).
В пяти последних поединках «Флуминенсе» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Леле, Андре — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Флуминенсе» выглядит нестабильно. Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.
Команда явно способна подняться повыше в таблице. Вот только «Флуминенсе» испытывает заметные сложности в плане надежности своих тылов.
Последний очный поединок «Флуминенсе» завершил победой (1:0). Да и сейчас команда выглядит не слабее «Сан-Паулу».
Наверняка гости будут действовать активно. «Флуминенсе» явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Статистика для ставок
- «Сан-Паулу» не проигрывает 6 матчей кряду
- Победная серия «Сан-Паулу» составляет 3 матча кряду
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.18 и 1.69.
- 2.44Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.70Оренбург — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.90Атлетико — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Номинальные гости явно не слабее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Флуминенсе» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, да и «Сан-Паулу» в последних матчах выглядел выгодно.
Ставка: Ничья за 3.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.
Ставка: Обе забьют за 2.00