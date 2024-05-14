14 мая в 6-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:00 мск. «Сан-Паулу» — «Флуминенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» начал чемпионат достаточно скромно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Паулу» в 5 матчах набрал 7 очков. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 8 результативных выстрелов.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Сан-Паулу» переиграл «Виторию» (2:1).

Причем выиграла команда уже 3 матча кряду. Последняя виктория пришлась на матч Кубка Либертадорес (3:1).

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Сан-Паулу» настрелял 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Пабло Майя, Велингтон, Веллингтон Рато, Рафинья — травмированы.

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Состояние команды: в 3 своих последних поединках команда неизменно забивала по 3 мяча. Да и вообще, «Сан-Паулу» прибавляет!

Матчи против «Флуминенсе» для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных поединков она уступила трижды при одной виктории.

Нет никаких сомнений, что хозяева постараются продлить свой победный сериал. «Сан-Паулу» намерен воспользоваться фактором своего поля.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не получился. Ныне «Флуминенсе» располагается на 16 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Флуминенсе» в 5 матчах добыл 5 зачетных баллов. Команда забила 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда снова не смогла выиграть. «Флуминенсе» расписал мировую с «Атлетико Минейро» (2:2).

А вот после того команда переиграла «Коло Коло» (1:0) в рамках Кубка Либертадорес. А вот в Кубке Бразилии удалось переиграть «Сампайо Корреа» (2:0).

В пяти последних поединках «Флуминенсе» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Леле, Андре — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Флуминенсе» выглядит нестабильно. Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

Команда явно способна подняться повыше в таблице. Вот только «Флуминенсе» испытывает заметные сложности в плане надежности своих тылов.

Последний очный поединок «Флуминенсе» завершил победой (1:0). Да и сейчас команда выглядит не слабее «Сан-Паулу».

Наверняка гости будут действовать активно. «Флуминенсе» явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

«Сан-Паулу» не проигрывает 6 матчей кряду

Победная серия «Сан-Паулу» составляет 3 матча кряду

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.18 и 1.69.

Прогноз: Номинальные гости явно не слабее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Флуминенсе» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, да и «Сан-Паулу» в последних матчах выглядел выгодно.

Ставка: Ничья за 3.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.00