До последнего тура. «Арсенал» одолел «МЮ», продолжая бороться за титул

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в гостевом матче 37‑го тура чемпионата Англии по футболу. Победный мяч на 20‑й минуте забил футболист «канониров» Леандро Троссард. «Арсенал» одержал пятую победу в лиге подряд и возглавил турнирную таблицу, набрав 86 очков. Команда Микеля Артеты опередила «Манчестер Сити» (85 очков), который имеет матч в запасе. «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага проиграл второй матч подряд и остается на восьмой строчке с 54 баллами.

Рэтклифф оценил масштабы предстоящих задач

Автор BBC Фил Макналти считает, что новый владелец «МЮ», наблюдавший за матчем, вряд ли остался доволен увиденным.

«Совладелец "МЮ" сэр Джим Рэтклифф предпочел еще раз взглянуть на испытывающую проблемы команду Эрика тен Хага, а не ехать на Уэмбли, чтобы посмотреть, как "Юнайтед" впервые выиграет женский Кубок Англии.

Трудно понять, чему Рэтклифф научился, наблюдая за очередным домашним поражением, кроме простого подтверждения масштаба работы, которую ему предстоит выполнить, поднимая павшего футбольного гиганта.

Команда "Юнайтед", едва ли пригодная для выполнения своих функций, даже когда все игроки доступны, была лишена ключевых активов, таких как капитан Бруну Фернандеш, который наблюдал за игрой из ложи руководства с болезненным выражением лица.

Тен Хаг, чей нарядный костюм промок под проливным ливнем на фоне грозы, обрушившейся на "Олд Траффорд", позже укажет на нехватку у него ресурсов — и в данном случае это правдиво.

Но тот факт, что "Юнайтед" не смог доставить вратарю "Арсенала" Райе каких-либо серьезных проблем, стал отрезвляющим уроком о нынешнем состоянии "красных дьяволов".

Кобби Майну пытался активизировать полузащиту хозяев, в то время как Алехандро Гарначо неутомимо забегал по флангу, но это был тяжелый день для молодого нападающего Расмуса Хёйлунна, который мало что добился против защитного дуэта "Арсенала" Уильяма Салиба и Габриэля.

"Юнайтед" — это клуб, который нуждается в перезагрузке и обновлении, и хотя сегодня не тот день, чтобы выносить суждения о Тен Хаге, становится все труднее понять, как голландец может стать частью новой эпохи под руководством Рэтклиффа».

«Арсенал» сделал ставку на оборону

Автор The Telegraph Джеймс Дакер не оставляет без внимания не слишком удачную игру «канониров» в атаке, которая была уравновешена качественной защитой.

«Если вы искали образ, которое бы отражал силу духа и оборонительную стойкость этого "Арсенала", он появился незадолго до часовой отметки на "Олд Траффорд". Алехандро Гарначо ворвался в штрафную, и, как показывает недавний опыт пары оборонцев "Эвертона" Джеймса Тарковски и Бена Годфри, в таких ситуациях быть защитником не слишком приятно.

Тарковски и Годфри оба привезли пенальти в том матче, играя против Гарначо, и Уильям Салиба не имел права на ошибку в борьбе против быстроногого аргентинца. Если вытянуть ногу или поставить ее не туда, вингер "Манчестер Юнайтед", вероятно, упадет. Одна ошибка, и "Арсенал" также может пропустить пенальти — и увидеть, как их надежды на титул исчезнут вместе с этим.

Но Салиба идеально рассчитал время для своего подката, настолько чистого, какого не увидишь в течение всего сезона — на мгновение он упал, прежде чем центральный защитник "Арсенала" — половина самого грозного оборонительного дуэта страны — быстро поднялся и убежал с мячом.

В тот день, когда "Арсенал" был далек от своей лучшей атаки и временами немного нервничал и, без сомнения, слегка боялся потерпеть неудачу на финишной прямой, Микеля Артету, должно быть, очень обнадежило то, что у его команды такая крепкая и надежная оборона.

В конце концов, главное значение имел результат, а не выступление, главное было то, что борьба за титул продолжалась, по крайней мере, до последнего тура, а основой для этого был 11-й сухой матч на выездев сезоне, лучший показатель для команды Премьер-лиги со времен "Челси" в 2008–09 годах.

"Мы хотели сохранить мечты живыми, чтобы прожить последний день сезона на глазах у наших болельщиков, имея возможность выиграть Премьер-лигу", — сказал Артета, и они, безусловно, это сделали.

Если бы "Юнайтед" нашел способ нивелировать гол Леандро Троссарда на 20-й минуте, осторожный подход "Арсенала" и периодическая небрежность во владении мячом против сильно истощенной команды Эрика тен Хага могли бы привлечь более пристальное внимание. Но даже если кому-то из "Арсенала" этот матч не показался бы комфортным, реальность такова, что "Юнайтед" никогда по-настоящему не подвергал Дэвида Райю серьезным испытаниям.

Гарначо должен был действовать лучше, когда ему представилось заманчивое открывание во втором тайме только для того, чтобы он нанес удар, который просвистел мимо ворот, но в остальном "Юнайтед" был удержан на расстоянии вытянутой руки лучшей защитой в стране. "1-0 в пользу Арсенала". Это знакомый рефрен, и в этом сезоне он так же актуален, как и в любой кампании прошлого, приведшей к завоеванию титула.

Календарь и таблица АПЛ

Итак, внимание теперь обращено на вечер вторника на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", и "Арсенал" будет надеяться, что их соперники из Северного Лондона смогут оказать им большую услугу в матче против "Сити". Действующие чемпионы выигрывали только один раз за шесть выездов на этот стадион, и ни разу в лиге, так что, если есть место, где победная машина Пепа Гвардиолы может споткнуться, "Шпоры" кажутся такой же хорошей ставкой, как и любая другая».

Шокирующий регресс «Манчестер Юнайтед»

Автор Daily Mail Оливер Холт сокрушается тому упадку, в который пришел манкунианский клуб .

«Охваченный отупляющим оцепенением в знойный воскресный день, "Арсенал" играл как команда, ожидающая, когда на "Олд Траффорд" разразится буря и смоет их мечты о завоевании первого титула Премьер-лиги за 20 лет.

Лишенные энергии и инноваций, они раз за разом терпели неудачу в матче против одного из самых слабых составов "Манчестер Юнайтед", который клуб выставлял в последние годы. Воздух становился тяжелее, и вместе с ним росло дурное предчувствие, ощущение того, что их чемпионский поход действительно закончится здесь.

И когда в последние минуты небеса, наконец, разверзлись, и гром пронзил воздух, и молнии затрещали в небе, и дождь полился по лестничным пролетам, проверяя печально протекающую крышу стадиона, обрушиваясь на нее тысячами разгневанных кулаков, это предвещало не конец борьбы "Арсенала", но их избавление от опасности.

Бой все еще продолжается. Бой все еще продолжается. "Арсенал" готовится к этому титульному бою с самого начала сезона. Их победа здесь означает, что исход их битвы с "Манчестер Сити" решится в последний день сезона Премьер-лиги в следующее воскресенье.

"Сити" по-прежнему является фаворитом, но эта победа "Арсенала" означает, что команде Пепа Гвардиолы, скорее всего, придется побеждать "Шпорам" во вторник вечером и снова побеждать дома с "Вест Хэмом" в воскресенье, чтобы отыграться. "Арсенал", который отстает от "Сити" на одно очко, сыграв на игру больше, сразится в финальном матче против "Эвертона" на "Эмирейтс", ориентируясь на "Этихад".

Финальный свисток был встречен мощным ревом облегчения и триумфа выездных болельщиков на "Олд Траффорд", когда дождь превратил боковые линии в реки, а элегантный льняной костюм тренера "Юнайтед" Эрика тен Хага прилипал к нему под ливнем.

Это не был триумф "Арсенала", как знаменитая победа здесь в 2002 году, когда Сильвен Вильтор завоевал титул, и появилась табличка, обозначающая сектор выездных болельщиков ка "Секцию чемпионов". Это был триумф без квалификации. Эта игра стала ступенькой на пути к цели, которая, как они опасаются, в конце концов ускользнет от них.

"Юнайтед" сохранил некоторую гордость после неудачного выступления против "Кристал Пэлас" на прошлой неделе, но он не мог скрыть тот факт, что они находятся на пути к худшему показателю в лиге с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон завершил карьеру в 2013 году.

До сих пор трудно избавиться от ощущения, что этот клуб движется назад. Столь же трудно увидеть будущее Тен Хага в клубе, когда опустится занавес финала Кубка Англии.

Маловероятная перспектива того, что "Юнайтед" огорчит гостей, сильно пострадала за час до начала матча, когда были опубликованы составы команд. Состав "Юнайтед" выглядел настолько слабым, что вызвал некоторую печаль, когда его раздавали в пресс-центре. Неужели до этого дошло? Неужели это все, что может предложить "Юнайтед"?

Травмы, конечно, сыграли свою роль, но этот состав команды воспринимался как расплата за грех. Это выглядело как цена, которую клуб — и, да, Тен Хаг тоже — платит за десятилетие плохого управления и шокирующей трансферной политики под руководством Глейзеров.

В лучшем случае это выглядело как команда середины таблицы. Это выглядело так, будто у команды не было абсолютно никаких шансов огорчить соперника, который вырос так же, как вырос "Арсенал", в то время как "Юнайтед" позволили стагнировать и приходить в упадок».

«МЮ» заставил «Арсенал» попотеть

Автор The Telegraph Дэвид Хитнер отдает должное хозяевам, которые сумели навязать борьбу «канонирам».

«Телевизионные включения из огороженного сектора, в котором размещались болельщики "Арсенала", прекрасно передали тревогу. Такого не должно было быть, не против этого "Манчестер Юнайтед". Но менее звездная версия команды Эрика тен Хага на поле билась за эмблему, и "Арсеналу" пришлось потрудиться.

Леандро Троссард забил гол в середине первого тайма после ошибки в обороне "Юнайтед" (конечно же), но преимущество было небольшим, и все, и прежде всего Микель Артета, знали, что на то, чтобы его стереть, понадобится всего один момент.

За пять минут до конца раздался гром и сверкнула молния. Очень, очень страшно. В последние годы у "Арсенала" не было привычки побеждать здесь, сделав это только один раз за предыдущие 16 визитов в Премьер-лиге. Им отчаянно нужны были очки, чтобы ответить на победу "Манчестер Сити" над "Фулхэмом" в субботу, снова подняться над ними на вершину таблицы, чтобы быть уверенными, что их борьба за титул продолжится в финальном туре в следующее воскресенье.

"Арсенал" выполнил свою работу, облегчение смешалось с эйфорией, когда все закончилось. Ливень в самом конце матча был почти библейским, град также сыпался, пресловутая крыша "Олд Траффорд" подверглась проверке, и это, безусловно, стало ярким фоном, когда Артета и его игроки праздновали победу перед выездными болельщиками.

"Арсенал" в креативном плане был намного ниже своих лучших результатов; их звездными игроками были защитники, а именно Бен Уайт и Уильям Салиба. Единственное, что имело значение — это результат. Кто-нибудь думает, что "Сити" ошибется во время матча с "Тоттенхэмом" во вторник вечером? "Сити" никогда не делал этого при Пепе Гвардиоле, когда титул был в пределах их досягаемости. "Арсеналу" остается только верить.

В сердцах "Юнайтед" было трудно найти какой-либо предматчевый оптимизм, и тем не менее, после стартового свистка со стороны болельщиков раздался оглушительный рев. Поддержка была отличной, как будто назло доказательствам, содержащимся в стартовых протоколах команды. Назовите это слепой верой, неповиновением. Или просто желанием поддержать свой клуб.

"Арсенал" не изменился, полный уверенности и импульса. Что по-прежнему дезориентировало в "Юнайтед", так это огромное количество отсутствующих игроков, особенно сзади, где Каземиро продолжал играть вместе с Джонни Эвансом после ужасного шоу, которое он выдал против "Кристал Пэлас" в прошлый понедельник. Больше никого не было.

Тем не менее, "Юнайтед", казалось, был полон решимости проявить себя, и они могли забить первыми, когда Скотт Мактоминей отобрал мяч у Томаса Парти, и внезапно у Расмуса Хёйлунна появился явный шанс для удара. Он поскользнулся в решающий момент.

"Юнайтед" был хорош в первые 20 минут, выиграв несколько дуэлей, хотя "Арсенал" угрожал при угловых, а Аарону Ван-Биссаке пришлось сделать вынос головой в опасной ситуации. Проблема, конечно, в почти постоянной уязвимости "Юнайтед", в ощущении того, что структурный кризис мог случиться в любую минуту.

Это произошло, когда Андре Онана вынес мяч подальше, Каземиро застрял в обороне, а Уайт принял удар головой от Салиба и отдал мяч обратно по правому флангу Каю Хаверцу. Центральный нападающий "Арсенала" оказался в офсайде. Так казалось до тех пор, пока мы не посмотрели на то, что считалось линией обороны "Юнайтед", и не увидели, что Каземиро все еще отставал от нее на 10 метров. Хаверц обыграл Эванса, чтобы прострелить низом, а Троссард сбросил Ван-Биссаку, чтобы забить».

Защита «Арсенала» продлила борьбу за титул

Автор Sky Sports Адам Бейтс также отдает должное обороне «канониров», которая продлила титульную гонку до последнего тура АПЛ.

«Ведя с преимуществом в один гол и при том, что "Манчестер Юнайтед" отчаянно пытал сравнять счет на глазах у переполненного "Олд Траффорд", этот матч должен был стать неловким финалом для "Арсенала" Микеля Артеты. На кону стояли их титульные амбиции, одна ошибка могла стоить дорого.

Они никогда не выглядели так, как будто уступят свое минимальное преимущество в этот воскресенье днем. В этом "Арсенале" есть спокойствие, которое контрастирует с нервностью прошлого сезона. Он построен на лучших показателях защиты в Премьер-лиге, особенно вдали от дома.

Именно на выезде может проявиться хрупкость обороны, поэтому "Арсенал" все еще надеется на услугу от "Тоттенхэма" в матче против "Манчестер Сити" во вторник, если этому волшебному сезону суждено завершится титулом. Именно на выезде "Арсенал" показал себя наиболее впечатляюще.

Это был 11-й сухой результат в последнем выездном матче этого сезона Премьер-лиги. На данный момент "Сити" удалось собрать на выезде только шесть, в то время как ни одна другая команда в турнире пока не набрала больше четырех. Это очевидная разница между ними и остальными.

Стабильность явно помогла. Уильям Салиба, несомненный лучший игрок матча на "Олд Траффорд", выходил в стартовом составе в каждой игре Премьер-лиги в этом сезоне. Габриэль был его партнером в защите в 33 из 34 последних матчей. Они были великолепны.

Возможно, этого пока недостаточно, но независимо от того, что произойдет на следующей неделе, у "Арсенала" лучшая защита в Премьер-лиге. В каждом из последних четырех сезонов ни одна команда не пропускала меньше, чем будущие чемпионы. "Арсенал" должен надеяться, что так будет и дальше».

Прогресс «Арсенала» очевиден

Автор ESPN Джеймс Олли не оставляет без внимания то, как «канониры» прибавили за последние сезоны.

«Воскресная победа со счетом 1:0 еще раз подчеркнула, насколько далеко лондонцы продвинулись под руководством тренера Микеля Артеты. Предыдущие команды "канониров" нашли бы способ потерять очки на "Олд Траффорд".

Очевидным сравнением является февраль 2016 года, год, когда неизвестный тогда юноша Маркус Рашфорд дебютировал в Премьер-лиге в составе страдающей от травм команды, в которую входили неопытный защитник Гильермо Варела на правом фланге и стареющий полузащитник на позиции центрального защитника в лице Майкла Кэррика. "Юнайтед" каким-то образом выиграл со счетом 3–2, и надежды "Арсенала" на титул были подорваны. Даже в прошлом сезоне "Арсенал" непобедимо лидировал в верхней части таблицы, когда они были обыграны "Юнайтед" со счетом 3:1 в игре, в которой "канониры" доминировали в течение длительного времени, но были разбиты в контратаке.

Здесь "канонирам" нужно было победить, чтобы сохранить свою заявку на титул, и состав "Юнайтед" оказал ощутимую поддержку: Каземиро и Джонни Эванс на позиции центрального защитника, Софьян Амрабат в полузащите и нападающий Амад Диалло впервые за три года вышедший в стартовом составе в матче лиги.

Перед этой игрой Артета признал, что история противостояний "МЮ" и "Арсенала" давила на него во время подготовки, и, возможно, благодаря сочетанию этого, угрозы контратак и текущих проблем "Юнайтед", они были здесь гораздо более пассивными, чем обычно.

Каземиро еще раз напомнил миру, почему он не является центральным защитником, потратив много времени на то, чтобы присоединиться к остальной части своей линии защиты выше по полю. При этом он оставил в игре Кая Хаверца, когда "Арсенал" отыграл мяч, а затем не смог закрыть пространство у ближней штанги Андре Онана, когда Леандро Троссард прокрался и забил, как оказалось, единственный гол в игре через 20 минут.

Возможно, ноги гостей отяжелели из-за ставок в игре; это более вероятное объяснение, чем утверждение о силе соперника, учитывая, что игроки "Юнайтед" не обладали ни уверенностью, ни умением использовать мяч. В итоге у них было 54,1% владения мячом, но всего два удара в створ и ожидаемое количество голов всего 0,55.

По крайней мере, Алехандро Гарначо попробовал. Диалло быстро сдулся после яркого старта в течение получаса, в то время как Расмус Хёйлунн испытывал проблемы проблемы с тем, чтобы выбраться из под опеки Уильяма Салиба и Габриэля.

"Юнайтед" не хватало Рашфорда, Бруну Фернандеша и Лисандро Мартинеса — и это всего лишь три игрока первой команды — и "Арсенал", мог воспользоваться этим лучше, вынудив Онану сделать три умных сэйва в конце только тогда, когда игра стала немного более медленной.

Возможно, они были ошеломлены тем, насколько плох был "Юнайтед". В конце концов, сейчас между этими двумя командами, которые когда-то боролись друг с другом за место на вершине английского футбола, сейчас 32 очка.

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Тем не менее, победа "Арсенала" здесь продолжает традицию утверждения себя как силы в крупнейших играх. Они завершат сезон без поражений в матчах против традиционной "большой шестерки" — рекорд шести побед и четырех ничьих в 10 играх против "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма".».

Победители: Болельщики Премьер-лиги

Издание Goal привычно называет победителей и неудачников завершившегося матча и в первую категорию на этот раз попали все любители футбола.

«Результат стал не просто хорошей новостью для болельщиков "канониров", он стал стимулом для всех поклонников Премьер-лиги во всем мире, за исключением, возможно, тех, кто болеет за "Сити". Если бы команде Артеты не удалось победить, то "Сити" мог бы завоевать титул во вторник и сделать последний тур сезона лишенным событий практически во всех смыслах.

Поскольку "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли" уже вылетели из лиги, а "Лутону" нужно забить 12 голов, чтобы избежать той же участи, борьба за выживание фактически окончена. Битва за финиш в четверке лучших и выход в Лигу чемпионов также может закончиться к понедельнику, если не ко вторнику, а это означает, что борьба за шестое место могла быть единственным, что можно было бы разыграть в последние выходные.

Вместо этого самая важная битва приближается к решающему моменту, и все внимание будет приковано к стадионам "Этихад" и "Эмирейтс", независимо от того, что произойдет во вторник между "Тоттенхэмом" и "Сити".».