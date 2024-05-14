ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деррик ЛьюисЛьюис нокаутировал Насименто, Бакли остановил Рузибоева. Обзор карда UFC St. Louis Коннор БедардБедард снова зажег, Финляндия добилась первой победы, игроки НХЛ делают разницу в Швеции Новак ДжоковичДжокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Сможет ли Хачанов обыграть обидчика Джоковича?

    Табило — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Риме 14 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов
    Прогноз и ставки на Табило — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против чилийца Алехандро Табило в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:00 мск. Табило — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2024 года

    Алехандро Табило

  • Чили
    •  Алехандро Табило 13:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Табило

    Алехандро стал автором пока что главной сенсации на этом турнире.

    В третьем раунде чилийский теннисист выиграл у Новака Джоковича — 6:2, 6:3. В этом году он действительно добился существенного прогресса, уже успел взять титул на уровне ATP, но победа над лучшим в истории все равно стала большим сюрпризом.

    Интересно, что перед матчем победу Табило предлагали за 8.06.

    Табило в матче с первой ракеткой мира продемонстрировал высочайший уровень: достаточно сказать, что у Новака не было ни одного брейк-пойнта.

    Все прогнозы на теннис

    Кажется, Джокович был слегка шокирован столь мощным сопротивлением.

    Перед этим Табило одержал победу над немцем Янником Ханфманно.

    Хачанов

    Карен уверенно прошел два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета, несмотря на то, что у него уже был один серьезный соперник.

  • Джокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры
  • В Риме набирает обороты заключительный в сезоне грунтовый «Мастерс»
  • Сегодня

    • В предыдущем матче Хачанов одержал победу над Франсиско Серундоло со счетом 6:2, 6:4.

    На этот раз Карена выручила не только хорошая игра на подаче, но и ошибки сопреника. Аргентинец часто помогал своими неуверенными действиями.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В первом матче Хачанов выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 6:4.

    Также отметим, что в предыдущих сезонах Карен ни разу не выигрывал в Риме больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.73, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: два года назад Карен спокойно обыграл Алехандро на траве в Хертогенбосе — 6:3, 6:3.

    Есть подозрение, что в предстоящем матче у Хачанова могут возникнуть проблемы. Уж как-то чересчур уверенно Табило остановил Джоковича.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Насаф — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сурхан — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч США — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.08
  • Прогноз на матч Норвегия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саккари — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Лечче — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Медьедович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Свитолина — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Табило — Хачанов. Россиянин Карен Хачанов сыграет против чилийца Алехандро Табило в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Табило — Хачанов с коэффициентом 1.92.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры