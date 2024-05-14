Россиянин Карен Хачанов сыграет против чилийца Алехандро Табило в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:00 мск. Табило — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Табило

Алехандро стал автором пока что главной сенсации на этом турнире.

В третьем раунде чилийский теннисист выиграл у Новака Джоковича — 6:2, 6:3. В этом году он действительно добился существенного прогресса, уже успел взять титул на уровне ATP, но победа над лучшим в истории все равно стала большим сюрпризом.

Интересно, что перед матчем победу Табило предлагали за 8.06.

Табило в матче с первой ракеткой мира продемонстрировал высочайший уровень: достаточно сказать, что у Новака не было ни одного брейк-пойнта.

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Кажется, Джокович был слегка шокирован столь мощным сопротивлением.

Перед этим Табило одержал победу над немцем Янником Ханфманно.

Хачанов

Карен уверенно прошел два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета, несмотря на то, что у него уже был один серьезный соперник.

В предыдущем матче Хачанов одержал победу над Франсиско Серундоло со счетом 6:2, 6:4.

На этот раз Карена выручила не только хорошая игра на подаче, но и ошибки сопреника. Аргентинец часто помогал своими неуверенными действиями.

В первом матче Хачанов выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 6:4.

Также отметим, что в предыдущих сезонах Карен ни разу не выигрывал в Риме больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.73, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: два года назад Карен спокойно обыграл Алехандро на траве в Хертогенбосе — 6:3, 6:3.

Есть подозрение, что в предстоящем матче у Хачанова могут возникнуть проблемы. Уж как-то чересчур уверенно Табило остановил Джоковича.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.