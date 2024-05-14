14 мая в 34-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Ван» и «Вест Армения». Начало игры — в 16:00 мск. «Ван» — «Вест Армения»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ван»

Турнирное положение: «Ван» отчаянно бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ван» лишь на один пункт опережает зону прямого вылета. Да и средняя результативность едва ли достигает гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда проиграла. «Ван» по всем статьям уступил «Пюнику» (1:3).

Причем «Ван» не может выиграть уже на протяжении 2 месяцев. Да и в 2 последних матчах команда оконфузилась.

А вот до того команда расписала мировую с «Араратом» (1:1). Да и проиграл «Ван» в 20 матчах чемпионата из 33.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, «Ван» надеется зацепиться хотя бы за стыковые матчи.

Матчи против «Вест Армении» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ван» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ван» в последних двух домашних встречах переиграл «Вест Армению».

«Вест Армения»

Турнирное положение: Эта команда еще не обеспечила себе место под солнцем на будущий сезон. Ныне «Вест Армения» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, «Вест Армения» опережает 9 строчку на 7 очков. Да и в последнее время команда явно поднаторела в плане результатов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела раздобыть три очка. Дома она минимально переиграла «Урарту».

А вот до того команда потерпела поражение от «Пюника» (1:4). Да и с «Арарат-Арменией» справиться не удалось (0:1).

Очевидно, что команда постарается обеспечить себе сохранение прописки в элите. Да и по игре «Вест Армения» выглядит неплохо.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вест Армения» смотрится достаточно выгодно. Вот только оборона слишком часто дает сбои: 67 пропущенных мячей.

При этом «Вест Армения» является немиролюбивой командой. Она сыграла вничью лишь 4 раза из 33 матчей.

Последние коллизии вряд ли сказались на психологическом состоянии коллектива. Соперники были априори сильнее.

Наверняка гости будут действовать первым номером. «Вест Армения» весной явно прибавила в игре и результатах.

Статистика для ставок

«Ван» не выигрывает уже 2 месяца

«Ван» на 1 пункт опережает зону прямого вылета

«Ван» забивает в среднем менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят симпатичнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Вест Армения» заметно прибавил весной, да и «Ван» давненько не знает радости побед.

Ставка: Победа «Вест Армении» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.48