ЦСКА Ереван
Пюник
ЦСКА Ереван
Турнирное положение: «Армейцы» ныне пасут задних. На данный момент команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.
При этом ЦСКА Ереван лишь на один пункт отстает от зоны стыков. Да и средняя результативность не достигает и гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда проиграла. ЦСКА Ереван по всем статьям уступил «Арарат-Армении» (1:4).
Причем ЦСКА Ереван не может выиграть еще с декабря минувшего года. Да и в 2 последних матчах команда потерпела поражения.
А вот до того команда расписала мировую с «Алашкертом» (0:0). Да и проиграл ЦСКА Ереван уже в 21 поединке чемпионата Армении.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Между тем, ереванцы лелеют надежду зацепиться хотя бы за стыковые матчи.
Матчи против «Пюника» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков армейцы уступили четырежды при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться зацепиться за очки. Разумеется, ЦСКА Ереван будет рад даже ничьей.
«Пюник»
Турнирное положение: Эта команда привычно бьется за чемпионство. Ныне «Пюник» располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, «Пюник» отстает от лидера всего на один пункт. Да и проигрывает команда реже всех — всего 2 коллизии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела раздобыть три очка. Дома она уверенно разделалась с «Ваном» (3:1).
Причем эта победа стала для команды третьей подряд. В этих матчах игроки «Пюника» не забивали меньше 3 голов за матч.
Очевидно, что команда постарается взять максимум в оставшихся матчах. Да и по игре «Пюник» вполне тянет на роль чемпиона.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Пюник» смотрится достаточно выгодно. Да и оборона надежна: 28 пропущенных мячей в 33 матчах чемпионата.
При этом «Пюник» является миролюбивой командой. 10 паритетов многовато, да и выигран лишь 21 матч из 33.
Зато в атаке команда по-настоящему преуспевает. 77 голов — лучший показатель результативности в лиге!
Наверняка гости будут действовать первым номером. Терять очки на ровном месте команде категорически нельзя.
Статистика для ставок
- ЦСКА Ереван не выигрывает с декабря прошлого года
- «Пюник» выиграл в 3 своих последних поединках
- ЦСКА Ереван забивает в среднем менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.
- 2.34Барселона — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.46Астон Вилла — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.96Фиорентина — Монца: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости бьются за золотые медали соперника, и наверняка будут активно атаковать.
«Пюник» заметно прибавил в последних матчах, да и ЦСКА Ереван давненько не знает радости побед.
Ставка: Фора «Пюника» -2.5 за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25