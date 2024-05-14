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    «Пюник» разгромит аутсайдера

    ЦСКА Ереван — «Пюник». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА Ереван — «Пюник»
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    «Пюник»
    14 мая в 34-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют ЦСКА Ереван и «Пюник». Начало игры — в 18:00 мск. ЦСКА Ереван — «Пюник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 14 Мая 2024 года

    ЦСКА Ереван

  • Ереван
    •  ЦСКА Ереван 18:00 Пюник

    Пюник

  • Ереван
    •

    ЦСКА Ереван

    Турнирное положение: «Армейцы» ныне пасут задних. На данный момент команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    При этом ЦСКА Ереван лишь на один пункт отстает от зоны стыков. Да и средняя результативность не достигает и гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда проиграла. ЦСКА Ереван по всем статьям уступил «Арарат-Армении» (1:4).

    Причем ЦСКА Ереван не может выиграть еще с декабря минувшего года. Да и в 2 последних матчах команда потерпела поражения.

    А вот до того команда расписала мировую с «Алашкертом» (0:0). Да и проиграл ЦСКА Ереван уже в 21 поединке чемпионата Армении.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Между тем, ереванцы лелеют надежду зацепиться хотя бы за стыковые матчи.

    Матчи против «Пюника» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков армейцы уступили четырежды при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться зацепиться за очки. Разумеется, ЦСКА Ереван будет рад даже ничьей.

    «Пюник»

    Турнирное положение: Эта команда привычно бьется за чемпионство. Ныне «Пюник» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, «Пюник» отстает от лидера всего на один пункт. Да и проигрывает команда реже всех — всего 2 коллизии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела раздобыть три очка. Дома она уверенно разделалась с «Ваном» (3:1).

    Причем эта победа стала для команды третьей подряд. В этих матчах игроки «Пюника» не забивали меньше 3 голов за матч.

    Очевидно, что команда постарается взять максимум в оставшихся матчах. Да и по игре «Пюник» вполне тянет на роль чемпиона.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Пюник» смотрится достаточно выгодно. Да и оборона надежна: 28 пропущенных мячей в 33 матчах чемпионата.

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    При этом «Пюник» является миролюбивой командой. 10 паритетов многовато, да и выигран лишь 21 матч из 33.

    Зато в атаке команда по-настоящему преуспевает. 77 голов — лучший показатель результативности в лиге!

    Наверняка гости будут действовать первым номером. Терять очки на ровном месте команде категорически нельзя.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА Ереван не выигрывает с декабря прошлого года

    • «Пюник» выиграл в 3 своих последних поединках

    • ЦСКА Ереван забивает в среднем менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

    Прогноз: Номинальные гости бьются за золотые медали соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    «Пюник» заметно прибавил в последних матчах, да и ЦСКА Ереван давненько не знает радости побед.

    Ставка: Фора «Пюника» -2.5 за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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    ЦСКА Ереван — «Пюник». 14 мая в 34-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют ЦСКА Ереван и «Пюник». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч ЦСКА Ереван — «Пюник» с коэффициентом 2.49.
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