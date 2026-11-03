4 ноября в четвертом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСВ и «Брюгге». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.25.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

ПСВ

Турнирное положение: в общем этапе Лиги чемпионов ПСВ занимает 18-е место, набрав 4 очка.

Последние матчи: в Лиге чемпионов команда из Эйндховена обыграла «Порту» (1:0), сыграла вничью с «Шахтером» (1:1) и проиграла «Лейпцигу» (0:1).

В 11-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ разгромил «Виллем II» (7:0). В турнирной таблице Эредивизии команда занимает третье место, набрав 23 очка.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Сэм Ламмерс, Адамо Нагало, Алассан Плеа, Джерди Шутен, Пауль Ваннер.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: ПСВ под руководством Петера Боса придерживается атакующего стиля, старается контролировать мяч и активно использует высокий прессинг. В чемпионате Нидерландов команда ведёт борьбу за верхние строчки турнирной таблицы и регулярно демонстрирует высокую результативность. В Лиге чемпионов эйндховенцы пока выступают менее стабильно, чередуя удачные матчи с потерей очков. При этом у клуба достаточно исполнителей для создания опасных моментов, а быстрые переходы в атаку остаются одним из главных преимуществ команды.

«Брюгге»

Турнирное положение: бельгийцы расположились на 11-й строчке общего этапа Лиги чемпионов, в трёх матчах «Брюгге» набрал 6 баллов.

Последние матчи: «Брюгге» стартовал с поражения в Лиге чемпионов, уступив «Астон Вилле» (2:3), затем бельгийцы обыграли «Интер» (4:3) и «Ланс» (3:0).

В десятом туре бельгийского чемпионата «Брюгге» нанёс гостевое поражение команде «Зюльте-Варгем» (4:2). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает первое место, набрав 27 очков.

Не сыграют: Йоэль Ордонез.

Состояние команды: «Брюгге» старается придерживаться атакующего стиля, активно использует фланги и быстро переходит из обороны в наступление. Команда обладает хорошим подбором исполнителей в передней линии и способна создавать опасные моменты даже против сильных соперников.

На что ставят в матче ПСВ — Брюгге Букмекерские коэффициенты на матч ПСВ — Брюгге: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ПСВ занимает 18-е место в Лиге чемпионов

«Брюгге» занимает 11-е место в Лиге чемпионов

«Брюгге» одержал победу в восьмом матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу ПСВ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Брюгге» — 3.05.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.52 и 2.45.

Прогноз: ПСВ будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля и с первых минут захватить инициативу. Однако «Брюгге» подходит к матчу в хорошей форме, регулярно забивает и способен создать проблемы обороне хозяев. Бельгийцы в последних встречах демонстрируют высокую результативность, поэтому нидерландцам вряд ли удастся рассчитывать на спокойную игру. Соперники имеют хорошие возможности для взятия ворот, а преимущество своего поля позволяет ПСВ рассчитывать как минимум на положительный результат. В качестве основного варианта можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча.

3.25 Обе забьют больше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч ПСВ — «Брюгге» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 3.25.

Прогноз: Матч ПСВ и «Брюгге» может получиться результативным, поскольку обе команды предпочитают атакующий футбол и располагают исполнителями, способными создавать опасные моменты. При этом у соперников есть определённые проблемы в обороне, которыми они могут воспользоваться.

1.88 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч ПСВ — «Брюгге» позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.88.