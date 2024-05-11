Игра в поддавки. «Зенит» получил пощечину от ЦСКА в Санкт-Петербурге

«Зенит» на своем поле принимал ЦСКА в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Матч закончился минимальной победой армейцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке забил нападающий ЦСКА Федор Чалов на 58-й минуте.

Непростой отрезок «Зенита»

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Зариков по традиции рассказал о предыстории матча «Зенит» — ЦСКА. Журналист отметил неудачную игру «сине-бело-голубых» в последних матчах чемпионата России.

«У "Зенита" непростой отрезок: в последних 3-х встречах в чемпионате России "сине-бело-голубые" уступили "Рубину" (0:2) и "Динамо" (0:1), а также сыграли вничью с "Факелом" (1:1). Несмотря на это, петербуржцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу первенства России. Отставание от идущих следом "Краснодара" и "Динамо" составляет одно очко. Главный тренер Сергей Семак сохраняет спокойствие и старается исправить недочёты. По мнению тренера, во встречах, где питерцы теряли очки, команде не хватало атакующих действий и хорошей реализации. Действительно, у команды заметно снизилась результативность, хотя техничных нападающих и полузащитников в составе клуба более чем достаточно. Один только Матео Кассьерра в 25 матчах в РПЛ забил 16 мячей и отдал 3 голевые передачи. Правда, в последних 3-х играх форвард полезных действий не совершил.

«Зенит» fc-zenit.ru

Всё по-прежнему в руках "Зенита" — достаточно выиграть все оставшиеся игры, чтобы вновь стать чемпионами России. В списке травмированных у команды — защитник Марио Фернандес. ЦСКА находится не в лучшей форме. В последних 5 матчах в чемпионате России "армейцы" сыграли вничью с "Локомотивом" (3:3), "Спартаком" (0:0) и "Рубином" (2:2), а также уступили "Ахмату" (1:2) и "Балтике" (1:3), в результате чего опустились на 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

На протяжении всего сезона подопечные Владимира Федотова играют в привлекательный атакующий футбол, однако регулярно теряют очки, упуская преимущество в счёте. Если в первой половине сезона "армейцы" много пропускали из-за травм, то на последнем отрезке сводить всё к кадровым проблемам не получится.

У команды плохая дисциплина. Защитники "красно-синих" слишком часто получают жёлтые карточки и пропускают матчи из-за дисквалификаций. Кроме того, опытный Игорь Акинфеев стал реже выручать и всё чаще совершает ошибки: 38-летний голкипер принял участие в 23 матчах в РПЛ, в которых пропустил 32 мяча. В списке травмированных у команды — полузащитник Максим Мухин. В матче первого круга между этими командами была зафиксирована ничья (1:1). Также команды встречались в Кубке России, где в первом финальном матче Пути РПЛ сыграли вничью (1:1)».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Шансы «Зенита» на чемпионство существенно уменьшились. Посмотрим, как закончится игра с «Динамо». Но жизнь мы усложнили себе и до этого. Ребята стараются, но не получается. Такие ситуации случаются редко, когда команда играет неплохо, создаёт, но никак не может забить. Всё это влияет на ситуацию в таблице.

Появление Сергеева не ожидал никто

Автор издания «Советский спорт» Юрий Усынин высказался о стартовых составах «Зенита» и ЦСКА. Журналист рассказал о необычных перестановках Сергея Семака и Владимира Федотова.

«Зениту и ЦСКА всего лишь через несколько дней снова предстоит сыграть друг с другом в Санкт-Петербурге, но предстоящий матч чемпионата России слишком важен с турнирной точки зрения, чтобы считать его разминкой перед битвой в полуфинале Кубка России.

ЦСКА будет тяжело оказаться в первой пятёрке, но вот хотя бы шестое место "армейцы" занимать должны. А для этого им определённо нужно было набирать очки в Северной столице. Но куда интереснее напряжённая борьба за чемпионство, в которой центральное место занимает "Зенит". Клуб пока занимает первое место в турнирной таблице, но "Краснодар" и "Динамо" дышат в спину, отставая только на одно очко.

Интересно, что сейчас "в огне" как раз динамовцы, выигравшие три матча подряд. А вот краснодарцы с питерцами откровенно плохи. "Быки" чуть ранее уже проиграли "Спартаку", из-за чего, пожалуй, почти выбыли из борьбы за титул в РПЛ, а вот бело-голубым предстояло играть позднее в Калининграде, поэтому питерцы не могли знать, как сыграет их главных конкурент.

ЦСКА — «Зенит» fc-zenit.ru

Сергей Семак немного удивил выбором стартового состава. По большей части он легко угадывался, но появление в основе Ивана Сергеева не ожидал, пожалуй никто. Дело в том, что нападающий в последний раз оказался в старте в игре РПЛ в первой половине ноября. И тогда в паре с Матео Кассьерой смотрелся блёкло. Но "Зенит" в последних трёх турах РПЛ суммарно забил только один мяч, поэтому требовались радикальные меры для попытки разбудить атакующую игру клуба.

Владимир Федотов не очень часто выпускает на поле одновременно и Фёдора Чалова и Антона Заболотного, но можно обратить внимание, что любит это делать именно во встречах против топовых соперников. Смелую атакующую тактику ЦСКА подчеркнул также выход Аббосбека Файзуллаева, который далеко не всегда появляется на поле с первых минут даже при довольно короткой скамейке армейцев».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Появилась хорошая конкуренция в чемпионской гонке. Так сложилось, что вся лидирующая тройка теряет очки. Сегодня даже была подборка, где показано, что все лидеры потеряли много баллов. Думаю, чемпионская гонка впереди. Ещё ни для кого ничего не закончено. Впереди два матча, и ни для кого они не будут простыми.

«Зенит» давил на ЦСКА с первых минут

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказал о ходе 1-го тайма матча «Зенит» — ЦСКА. Журналист заявил, что «сине-бело-голубые» имели несколько голевых моментов.

«Матч начался с определения приоритетов: "Зенит" забрал мяч под контроль, ЦСКА устраивала игра вторым номером, а главный судья Сергей Иванов начал с ошибок. Вообще, арбитр впоследствии станет одним из героев матча.

«Зенит» — ЦСКА fc-zenit.ru

На восьмой минуте — столкновение Нино и Заболотного. Оба повалились на газон, но Иванов посчитал это игровым эпизодом. Однако на повторе было видно, что нападающий ЦСКА выставлял локоть. Семак негодовал на скамейке. Но эпизод был заигран. Интересно, что через несколько минут после этого Нино ещё раз попросил помочь, жалуясь на нос. Но смог продолжить игру. Запомните этот момент. У него будет продолжение.

Да, "Зенит" владел мячом. Но без особых моментов. У ЦСКА тоже мало что получалось в финальной трети. Просто потому, что дотуда они почти не добирались. Однако первый момент создали хозяева. Артур резко ускорился на левом фланге, влетел в штрафную и пульнул в дальний угол. Тороп потащил. И хорошо ещё, что никого не было на добивании.

На 25-й минуте — новое интересное решение Иванова. Среди участников эпизода — снова Нино и Заболотный. Правда, в этот раз фолил бразилец, а рефери показал жёлтую Заболотному. Удивительно.

Но всё же "Зенит" продолжал давить. И на 38-й минуте не реализовал самый опасный момент тайма. Тороп грубо ошибся на выносе, мяч отскочил к Венделу, и тот бил уже в пустые ворота. Но чудо-сейв сделал Обляков».

Дуглас Сантос Защитник «Зенита» До пропущенного гола всё шло по плану — мы создавали моменты, контролировали игру. После пропущенного мяча мы продолжили создавать моменты. У нас были шансы, чтобы забить. Просто сегодня так случилось, что мяч не захотел оказаться в сетке. Уверен, что в грядущих матчах это произойдёт. Победы нам необходимы.

Кассьерра подвел «Зенит»

Издание «Плеймейкер» рассказало о неудачной игре нападающего «Зенита» Матео Кассьерры. Помимо этого, автор материала проанализировал работу арбитров матча.

«С дуэлью Нино и Заболотного в этом матче была интересная история. Создал ее на ровном месте главный арбитр Сергей Иванов. Сначала он просмотрел очевидный фол Антона, когда форвард ЦСКА локтем заехал по лицу легионеру. Желтой карточки не было, но во втором тайме Иванов "отыгрался". Теперь уже в верховой борьбе нарушал правила Нино, а Заболотный был в роли пострадавшего. К удивлению, судья вынес предупреждение армейцу. Вернул, наверное, должок, но солидности рефери это точно не добавило.

Подвел "Зенит" Матео Кассьерра. Свои прямые обязанности — забивать — он в этом матче исполнял неважно, а помимо этого привез пенальти в свои ворота. ЦСКА исполнял опасный стандарт. Мойзес зарядил в перекладину со штрафного, мяч отскочил к Агапову, на ногу которого и наступил колумбиец.

Иванов просмотрел и этот момент, но на ВАР его поправил Кукуян. Чалов четко реализовал 11-метровый, после чего ЦСКА ушел в глухую оборону. "Зенит" подал 17 угловых, однако рослое три центральных защитников красно-синих — Дивеев, Роша и Агапов справлялись со всеми стандартами играючи. А когда в дело пошли дальние удары, Тороп выдал два суперспасения.

«Зенит» — ЦСКА fc-zenit.ru

Сначала Владислав вытащил мяч после удара Педро из левого верхнего угла, а затем, когда атаковал Мантуан, — из правой ближней девятки. Тороп провел вероятно свой лучший матч в составе клуба. ЦСКА в кои-то веки не пропустил в концовке. Так и состоялось поражение "Зенита", которое может стоить питерцам чемпионства».

Владислав Тороп Голкипер ЦСКА Побеждать всегда приятно, тем более давно не выиграли на «Газпром Арене». Это командная победа, идём дальше.

Отчаяние Семака

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказал о перестановках Сергея Семака после пропущенного гола от ЦСКА с пенальти на 58-й минуте.

«Игра изобиловала стычками, фолами, паузами и вопросами к главному арбитру. Особенно Сергею Иванову доставалось от хозяев: и футболисты, и тренерский штаб регулярно высказывали ему претензии в различных эпизодах. Например, в начале второго тайма, когда Заболотного вполне могли удалить за фол на Дугласе.

Высказывали претензии и футболисты ЦСКА: на исходе часа Агапов, убегая из штрафной, упал после столкновения с Кассьеррой, но Иванов сперва не увидел фола. Однако ВАР разглядел, что колумбиец наступил на ногу защитнику красно-синих, поэтому был назначен 11-метровый. Чалов с пенальти промахивается редко, а Кержаков их почти не отражает — 0:1.

«Зенит» — ЦСКА fc-zenit.ru

Как и в матче с "Рубином", Семак после пропущенного мяча включил авральный режим и перестроил игру. Сначала спасать "Зенит" вышли Педро с Мостовым, а чуть позже — Изидор с Ерохиным. Последний ход — это уже отчаяние: два высоченных футболиста, которые вышли ловить верховые мячи.

Естественно, в финальные минуты сине-бело-голубые перестроились на простейшую игру с подачами всех типов, которые, надо отметить, частенько проходили. Однажды Ерохин даже умудрился пробить через себя. ЦСКА оборонялся не слишком уверенно, но "Зенит" все равно этим не пользовался.

На 90-й минуте петербуржцы получили право на опасный штрафный, после розыгрыша которого Педро едва не сотворил спасительный шедевр, но Тороп в зрелищном прыжке выручил армейцев. Прекрасно сыграл голкипер ЦСКА и на исходе добавленного времени, когда не позволил отличиться Мантуану.

Армейцы выстояли и на этот раз обошлись без пропущенных мячей в концовке. Для самого ЦСКА эта победа означает не слишком много, ведь армейцы поднимаются лишь на шестое место. Но для золотой гонки этот результат рискует стать ключевым: "Зенит" реально может уступить титул».

Федор Чалов Нападающий ЦСКА Мы играем с лидером чемпионата. Понятно, что сложно находить моменты, их много не будет, но надо по максимуму выжать. Могу сказать, что сегодня у меня был не самый удачный матч, но ребята вытянули игру на жилах. Создали мне пенальти, который удалось реализовать. Я был уверен в себе, поэтому спокойно подошёл к «точке». Если бы не был уверен, отдал бы кому-то. Но с этим проблем у меня нет.

Спасение «Зенита» — дело рук самого «Зенита»

Автор издания bobsoccer.ru Алексей Андрианов по горячим следам подвел итоги матча «Зенит» — ЦСКА, выразив респект армейцам поддержание интриги в чемпионате.

«Зенит в очередной раз не воспользовался осечкой "Краснодара", которого, на мой взгляд, рано вычеркивать из числа соискателей золотых медалей (у южан впереди встречи с "Сочи" и "Динамо"). Но спасение "Зенита" — дело рук самого "Зенита", раз за разом теряющего очки в ключевых для себя матчах. Неудача в поединке с ЦСКА — лишь усугубление катастрофических показателей в атаке и в моменте — ошибками в обороне.

Имеют ли петербуржцы основания подавать в ЭСК на арбитраж Иванова? Конечно: рефери ошибся, не показав моему товарищу Антону Зоболотному (истина дороже) вторую желтую карточку и не наказав Мойзеса за отмашку в эпизоде с Сергеевым. При этом в эпизоде с наступом Кассьерры Павел Кукуян (главный арбитр VAR) разобрался абсолютно верно: чистый пенальти. Можно пенять и на невезение: вспомним спасение Облякова и нереализованные моменты. Но не в судейских решениях и капризах фортуны дело. В самом "Зените".

Ставка Семака на двух нападающих, Кассьерру и Сергеева, в отличие от прошлого года не сработала. На мой взгляд, дело в ненадлежащей поддержке с флангов и слабой конструктивной игре атакующих полузащитников. Возможно, чуть раньше следовало выпустить Педро — но, опять-таки, все мы умны задним числом. Факт в том, что имеющий подавляющее преимущество по владению мячом "Зенит" так и не сумел конвертировать территориальное превосходство в забитые голы.

«Зенит» — ЦСКА fc-zenit.ru

ЦСКА респект за самоотверженность и поддержание интриги в чемпионате (в АПЛ восьмая команда независимо от обстоятельств гарантированно даст бой лидеру). Тороп, проанализировавший ошибку в кубковом поединке, провел лучший матч в карьере. Вот это точно история про спортивный характер. Ну "Зенит" по-прежнему остается на первом месте в турнирной таблице. Ждем матча в Калининграде. Как думаете, выиграет ли "Динамо"?».

Два домашних поражения подряд

Автор издания sports.ru Илья Панаев назвал 5 фактов про провальный период «Зенита» после поражения от ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.

«1. Зенит без побед четыре тура подряд: на этом отрезке только одно очко (ничья с "Факелом"). А кроме того — поражения от "Рубина", "Динамо" и теперь ЦСКА.

«Зенит» — ЦСКА fc-zenit.ru

2. В чемпионате в целом уже седьмое поражение — это антирекорд не просто эпохи Сергея Семака. Такого не бывало аж с 2005-го: времени, когда "Зенит" только мечтал о первом российском чемпионстве при Властимиле Петржеле. Почти 20 лет петербуржцы не проигрывали за сезон РПЛ так часто.

3. Один гол за четыре тура — провал зенитовской атаки. Забили лишь "Факелу", а трем командам из верхней половины таблицы забить не смогли. Такого неудачного отрезка в четыре матча у "Зенита" при Семаке еще не было.

4. Две домашних игры подряд "Зенит" не проигрывал с 2017-го, это еще времена провального заезда Роберто Манчини.

5. ЦСКА выиграл у "Зенита" в Петербурге впервые за 13 лет. Причем прошлая победа — техническая, когда петербуржцам присудили поражение за нарушение регламента с доморощенными игроками».