Красота от Зобнина. «Спартак» уменьшил шансы «Краснодара» на чемпионство

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Роман Зобнин

Начало за «Краснодаром»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов акцентировал внимание на предматчевых раскладах и отметил, что начало матча осталось за «Краснодаром».

«Краснодар одно из решающих сражений за чемпионство проводил без лидера обороны — Алонсо заработал дисквалификацию. В заявке "Спартака" тоже не было ведущего центрального защитника Бабича, который восстанавливается от травмы. Вообще, Слишкович продолжает ротировать состав, держа в уме предстоящий финал Пути регионов Кубка России с "Балтикой": из выходивших в основе против "Пари НН" игроков остались на скамейке Маслов, Денисов, Бонгонда и Зиньковский.

Поначалу "Краснодар" был явно лучше. Команда Мусаева хорошо возвращала себе мяч, спровоцировав несколько потерь спартаковцами на их половине и в центре поля, эффективно использовала свободное пространство. Особенно выделялся Сперцян. Уже через три минуты после первого свистка судьи Чистякова хавбек сборной Армении мог заработать пенальти, но рефери, видимо, решил, что сам Сперцян искал этот фол и спровоцировал контакт в ногах в единоборстве с Черновым. Затем Эдуард вывел Кади Боржеса один на один, тот обыграл голкипера Максименко, вот только ворота оказались недостаточно широкими для бразильца. Невероятный промах.

После этого игра подравнялась, но у "Спартака" не было ни голевых моментов, ни даже ударов в створ. Игнатов в контрвыпаде пытался убежать к воротам Сафонова с центра поля — не хватило скорости. Напарника Угальде (хозяева играли 3-5-2) догнали защитники. "Краснодар" компенсировал отсутствие Алонсо если не качеством, то количеством. Создавал тройку сзади за счёт смещений в центр Оласы, причём не только при владении, а ещё и чтобы контролировать в широких позициях латералей "Спартака" Зобнина и Хлусевича.

Но именно Зобнин создал гол "Спартака"! Роман удивил соперников резким рывком к штрафной через центр, обыгрался с Хлусевичем и положил мяч в сетку от штанги красивым обводящим ударом. Первым в створ у красно-белых. Лишняя фигура в атаке "Спартака" запутала опорников "Краснодара", оставивших Зобнина у полукруга.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Перед голом "Спартака" случился спорный эпизод и у штрафной красно-белых. Кривцов имел возможность выйти один на один, тем не менее упал в результате контакта с Литвиновым. Повтор не прояснил деталей случившегося, а Чистяков и его VAR-ассистенты фола не нашли».

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» Из трёх последних матчей мы ни в одном не заслуживали того результата, который получили. Конечно, главная проблема — реализация моментов. А в наши ворота забивают лёгкие мячи. Но это не оправдание. Значит, где‑то мы недорабатываем. Тяжело это всё, тяжёлый момент. Все болельщики, весь город надеялся, что мы можем побороться за титул. И сейчас шансы на это тают. Это очень больно. Но пока остались два матча, в которых нужно добиться максимума результата.

«Краснодар» шансом не воспользовался

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой отметил, что у «Краснодара» остались реальные шансы на чемпионский титул, но он ими снова не воспользовался.

«Впервые за долгие годы в РПЛ появилась настоящая чемпионская гонка, а "Краснодар" получил реальный шанс взять долгожданный трофей. Всё идёт к тому, что неожиданная смена тренера, на которую пошёл Сергей Галицкий во второй части сезона, станет худшим менеджерским решением в истории клуба. Удивительно, как же стал плох "Краснодар" после увольнения Владимира Ивича.

"Краснодар" и "Спартак" в нынешнем сезоне решили сменить тренеров. Но если увольнение Ивича пока ведёт команду к фиаско, то расставание "Спартака" с Абаскалем привело к чудесным результатам. При Владимире Слишковиче москвичи выдают впечатляющий отрезок.

Несмотря на скромный итоговый счёт, "Спартак" полностью переиграл "Краснодар". Удивительно, но игра у команды Мусаева стала ещё более унылой, чем была при Ивиче, которого критиковали за консервативный футбол. Можно было ждать, что при Мусаеве "Краснодар" будет проигрывать, но продемонстрирует развесёлый футбол. Пока ничем таким и не пахнет.

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"Краснодару" в матче со "Спартаком" явно не хватило Хуниора Алонсо. Из-за дисквалификации парагвайский защитник остался вне заявки. Но ведь и у "Спартака" была серьёзная потеря в лице Срджана Бабича».

Чудо-гол Зобнина

Автор «Советского Спорта» Елизавета Самсонова подробно рассказала о голе Романа Зобнина в ворота «Краснодара».

«Более выразительно выглядели в начале тайма "быки". Пользовались они неточностями москвичей и не против были создавать моменты, как будто играли дома. Преимущество "Краснодара" проявлялось и в проценте владения — контроль за ситуацией находился в руках и ногах краснодарцев.

Игра ближе к середине тайма перешла к "Спартаку", который стал аккуратнее работать с мячом, стало больше точных передач. У хозяев получались атаки. Так, был шанс для Игнатова, который он не реализовал. Угальде со своей половины закинул на ход Михаилу, тот вышел по центру один на один. Мчал-мчал, промедлил с ударом и оказался настигнут центральными защитниками "Краснодара".

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Не удивительно, что следом красавца положил в ворота "быков" Роман Зобнин, который получил на дуге штрафной от Хлусевича и технично в дальнюю "девятку" забросил. Полетело великолепно и от штанги попало в сетку. Разумеется, стадион оживился, придал позитива болельщикам москвичей. "Спартак" пытался словить кураж, работал на чужой половине, но "Краснодар" тоже пробовал ответить своими атаками.

Хорошую игру в том числе в середине поля показывали хозяева, где прерывали порывы "быков". Да, эта весна явно демонстрирует, что последние не "быки", а всё-таки ещё "бычки". Маленькие, плюшевенькие.

Прозвучал свисток и команды ушли анализировать произошедшее в первой половине. "Краснодар" уже пять таймов без голов. Ради этого возвращали Мусаева? Титул явно уплывал от "быков".

Болельщики перекусили хот-догами, попили чай, футболисты получили установку на второй тайм, поэтому пора было возобновлять встречу. И на удивление вновь не везло Кади — мяч упрямо не залетал в цель. Черников с правого фланга прострелил в центр, Максименко в падении выбил сферу на Сперцяна, который отдал мяч Кади, а тот от одиннадцатиметровой отметки пробил в перекладину».

Роман Зобнин полузащитник «Спартака» На тренировках такие удары не отрабатывал, отрабатывал в игре с «Пари НН». Хорошо, что попал. Я сейчас вспоминал, это один самых красивых голов в карьере. Ещё красивые на этом стадионе «Ахмату» и «Динамо».

Промах года

Автор Sportbox Денис Петров назвал промахом года нереализованный момент Кади, который не смог попасть в пустые ворота.

«Начало игры осталось за "Краснодаром". Хозяева действовали слишком робко, за что вполне могли поплатиться. Сначала "Спартак" едва не получил пенальти за удар по ногам Сперцяна, но главный арбитр Артем Чистяков не решился указать на точку.

Пострадавший в этом эпизоде вскоре должен был становиться автором голевой передачи, если бы не чудовищная реализация Кади. Бразилец в этом сезоне собрал целую коллекцию загубленных шансов, но тут был исключительный случай. Кади получил шикарную передачу от Сперцяна, обыграл Максименко, но не сумел попасть по пустым воротам!

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Больше таких вольностей "Спартак" до конца тайма гостям не позволял. Вообще при Слишковиче "красно-белые" у своих ворот стали действовать гораздо дисциплинированнее. Сочетания защитников при этом оказались не так важны. Даже в отсутствие признанного лидера обороны Бабича хозяева выглядели очень солидно. Приятным сюрпризом на финише сезона стала игра Чернова, который при Абаскале прочно сидел на лавке».

«Навал» не привел к результатам

Автор Bobsoccer Александр Владыкин сделал акцент на том, что «Краснодар» смог сделать «навал», однако он ни к чему не привел.

«Что касается игры с "Краснодаром"…. С чисто психологической точки зрения гостей несомненно подкосил гол Зобнина. Капитан спартаковцев редко радует своими забитыми мячами, но тут он все сделал просто блестяще. Подключился в атаку, поделился пасом с Хлусевичем, получил мяч обратно и с линии штрафной площади красиво "положил" мяч в дальнюю девятку — 1:0! Прыжок Сафонова не спас гостей... Немногим позже резко обострил эпизод Медина, но тут уже с его ударом вратарь "Краснодара" справился. В середине второго тайма Медину, который в этот раз выглядел совсем неплохо, заменил Зиньковский, опять оставшийся поначалу в резерве. Ну, а Медина уходил с поля несколько раздосадованный. Видимо ему хотелось поиграть еще, настрой такой у него был… Заменил ближе к концу матча Слишкович и Умярова, который порой сражался как "лев", пытаясь не проигрывать ни одно единоборство. Но и его решили, видимо, поберечь для кубковой игры. Там такой настрой, что продемонстрировал Умяров будет необходим от каждого игрока.

"Краснодар" прогнозируемо пошел вперед на последних минутах, превратив все в этакий "навал" на ворота спартаковцев. Даже вратарь Сафонов не остался в стороне, прибежав к штрафной площади хозяев. Но "Спартак" грамотно справился с этим натиском и заслуженно победил — 1:0».

«Краснодар» может забыть о золоте?

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что теперь «Краснодару» будет крайне сложно бороться за чемпионский титул.

«Второй тайм начался с еще одного конфуза Кади. Сперцян выкатил ему на 12 метров прямо напротив ворот, Максименко в этом моменте был отыгран, но бразилец умудрился пробить в перекладину. Ну точно его кто-то сглазил, как еще это объяснишь?!

Соперники давали друг другу атаковать. "Спартак" не закрывался, позволял "Краснодару" создавать моменты, но их было не сказать чтобы много. Вообще, "быки" не выглядели командой, которая близка к историческому достижению, и все решается здесь и сейчас. Впрочем, мы говорим об этом уже третий тур подряд, и ничего в игре команды Мусаева не меняется. Ни какого-то существенного давления, ни финального штурма... Да еще и "Спартак" при Слишковиче научился проводить концовки, сохраняя минимальное преимущество. Был шанс у Кордобы, когда он пробил выше головой, но это даже обсуждать несерьезно.

0:0 с "Крыльями" и 0:1 с "Ахматом" в двух предыдущих турах — это уже катастрофа для "Краснодара", а тут еще одно сухое поражение. Теперь даже сложно подобрать подходящее слово, чтобы описать выступление претендента на первое место, который в трех решающих матчах берет одно очко и не забивает ни одного мяча. "Спартаку" эта победа, по сути, ничего не дает. Кроме разве что хорошего настроения перед важнейшим кубковым матчем.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Зенитовские и динамовские болельщики могут поблагодарить красно-белых. Но на эту тему в нашем футболе лучше не шутить».

Владимир Слишкович главный тренер «Спартака» Мы знали, что будет тяжёлая игра. «Краснодар» не случайно занимает такую позицию. Но мы хорошо подготовились: мы должны были играть головой, а не сердцем. И ребята это поняли.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Влад Тимуров выделил три главных факта по итогам этого матча.

«1. "Краснодар" упустил возможность обогнать "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России. "Быки" остаются на второй строчке с 50 очками. Лидер РПЛ — "Зенит" — имеет матч в запасе (51 очко). "Динамо" третье (50). "Спартак" поднялся на четвертое место.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

2. Единственный гол в матче забил полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. Последний раз 30-летний игрок забивал в национальном первенстве в апреле прошлого года. В 23-м туре хавбек отметился против "Торпедо" с пенальти.

3. "Спартак" не проигрывает семь матчей кряду. После отставки Гильермо Абаскаля и назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича красно-белые одержали четыре победы и трижды сыграли вничью с общим счетом 11:3».

Лучший игрок матча — Роман Зобнин

Автор «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции назвал лучшего футболиста прошедшей встречи.

Роман Зобнин ФК «Спартак»

«Роман стал главным героем этого матча. Правый латераль “Спартака” в первом тайме отметился шикарным голом, и этот забитый мяч оказался победным для столичного клуба. Также Зобнин качественно сыграл в обороне, став лучшим в команде по количеству перехватов мяча».