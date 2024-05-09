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    «Зенит» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

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    «Зенит»
    «Зенит» дома сыграет с ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко в 27-ми матчах. На счету «Зенита» 15 побед, 6 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 45:24.

    Подопечные Сергея Семака набрали всего одно очко в 3-х последних турах. В начале этой недели «сине-бело-голубые» упустили победу в Воронеже над местным «Факелом». При счете 1:0 «Зенит» в самой концовке привез пенальти в свои ворота и на 12-й добавленной минуте форвард «Факела» Марков забил с точки — ничья 1:1.

    Ранее петербуржцы потерпели два поражения подряд, не сумев забить ни одного гола. «Зенит» проиграл дома «Рубину» (0:2), а затем минимально уступил в гостях «Динамо» (0:1).

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    ЦСКА

    ЦСКА набрал 39 очков в 27-ми матчах и на данный момент расположился на 8-м месте в турнирной таблице. На счету армейцев 9 побед, 12 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 47:38.

    Весеннюю часть сезона ЦСКА откровенно проваливает. Подопечные Владимира Федотова смогли одержать лишь две победы в 9-ти матчах после рестарта чемпионата.

    Безвыигрышная серия армейцев на данный момент составляет 5 матчей (3 ничьи и 2 поражения). В крайнем туре чемпионата ЦСКА дома упустил победу над «Рубином», пропустив второй мяч в добавленное ко второму тайму время — ничья 2:2.

    Личные встречи

    2 мая команды встречались между собой в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась вничью — 1:1. Такой же результат был зафиксирован и в матче первого круга РПЛ текущего сезона.

    Всего в 10-ти крайних встречах на счету «Зенита» 7 побед, ЦСКА оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 1.74.

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