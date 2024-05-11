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    Питерцам больше нельзя оступаться

    «Зенит» — ЦСКА. Ставка (к. 1.74) и прогноз на чемпионат России по футболу 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — ЦСКА
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    Клаудиньо
    11 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. «Зенит» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
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    «Зенит»

    Турнирное положение: команда Сергея Семака продолжает лидировать в таблице РПЛ с 51 очком и на балл опережает своих преследователей в лице «Динамо» и «Краснодара».

    Последние матчи: в 27-м туре «Зенит» потерял очки, пропустив от «Факела» (1:1) в уже компенсированное время после глупой игры рукой в собственной штрафной. Единственный мяч в составе питерцев на счету Дугласа Сантоса, который головой замкнул отличный черпачок Клаудиньо.

    Зенит — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

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    До этого «Зенит» уступил в гостях «Динамо» (0:1) и на своем поле «Рубину» (0:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    Не сыграют: недоступен только Марио Фернандес.

    Состояние команды: несмотря на всего одно очко в трех последних турах «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, но игра команды оставляет желать лучшего, особенно в последней стадии атаки: не хватает обостряющих пасов и точного завершения, а моментов то у команды хватает.

    ЦСКА

    Турнирное положение: команда Владимира Федотова продолжает проваливать сезон и сейчас в таблице РПЛ располагается лишь на восьмом месте с 39 очками.

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    • Последние матчи: в 27-м туре ЦСКА снова упустил победу в матче с «Рубином» (2:2), ведя по ходу встречи. В этом сезоне это уже превратилось в негативную тенденцию. Голы в составе «армейцев» забивали Файзуллаев и Чалов, который появился на поле после перерыва.

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    До этого ЦСКА потерпел поражение от «Балтики» (1:3) в гостях и сыграл вничью на своем поле со «Спартаком» (0:0).

    Не сыграют: давно травмирован Мухин, остальные в строю.

    Состояние команды: главной ахиллесовой пятой ЦСКА продолжает оставаться оборона, Акинфеев не может постоянно выручать из раз в раз. Команда уже пропустила 38 мячей в текущем сезоне и по этому показателю является одной из худших в РПЛ. Зато в атаке у «армейцев» все обстоит довольно неплохо.

    Статистика для ставок

    • В первом круге встреча завершилась вничью со счетом 1:1

    • Также была игра в Кубке России с тем же счетом и ничья в Суперкубке России в основное время с результатом 0:0

    • «Зенит» в трех последних играх набрал всего очко и при этом забил всего один мяч, у ЦСКА за тот же отрезок всего два очка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,74, а на ЦСКА — 5,40, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.

    Прогноз: обе команды далеки от оптимальных кондиций, теряют очки, где контролируют ход игры и выглядят лучше. В этом матче за «Зенит» домашнее поле и бешеная поддержка трибун, да и пора команде уже одержать победу.

    Ставка: победа «Зенита» за 1,74.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой питерцев, рано или поздно голы должны полететь, тем более при дырявой обороне ЦСКА.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 за 2,90.

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    «Зенит» — ЦСКА. 11 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 1.74.
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