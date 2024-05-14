Даллас
Оклахома
«Даллас»
Турнирное положение: Мало кто мог предположить, что «Даллас» будет диктовать собственные условия «Оклахоме», но после трех сыгранных матчей в серии именно «Тандер» видятся в роли догоняющих.
Последние матчи: В третьей игре серии снова на высоте Вашингтон, который оформил в кольцо соперника на два очка меньше, чем в матче под номером два.
Травмированные игроки: Точно не смогут принять участие в предстоящем поединке Браун и Клебер. Под вопросом участие Проспера и Гэффорда.
Общий тонус клуба: Нет уверенности, что «Маверикс» смогут оторваться в этой серии на расстояние двух побед.
«Оклахома»
Турнирное положение: По ходу этой серии нельзя сказать, что «Оклахома» выглядит фаворитом, хотя обыгрывать Дончина, Ирвинга и половину Вашингтона она должна была за явным преимуществом.
Последние матчи: В третьей игре серии защита не была в должной степени эффективна, а «иск-фактор» техасской команды снова сработал.
Травмированные игроки: К давно травмированному Сарру добавился Уильямс, травмировавший подколенное сухожилие в последнем матче.
Общий тонус клуба: Не покидает уверенность, что Дэйгнолт и его помощники смогут придумать, как сравнять счет в предстоящей серии.
Статистика для ставок
- «Даллас» за четыре последних домашних поединка проиграл лишь раз
- «Оклахома» выиграла три из четырех матчей у «Далласа» в рамках завершившейся регулярки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.85, а на победу «Оклахомы» — 2.02.
Прогноз: Гости имеют ресурсы для того, чтобы сравнять счет в серии
- 1.85Кливленд — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.27Миннесота — Денвер: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: В этом поединке не получится результативного баскетбола
Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.16.