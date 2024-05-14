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    «Оклахома» не позволит «Далласу» оторваться в счете?

    «Даллас» — «Оклахома». Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч плей-офф НБА, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Оклахома»
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    «Оклахома»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 14 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 14 Мая 2024 года

    Даллас

  • НБА. Плей-офф
    •  Даллас 04:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: Мало кто мог предположить, что «Даллас» будет диктовать собственные условия «Оклахоме», но после трех сыгранных матчей в серии именно «Тандер» видятся в роли догоняющих.

    Последние матчи: В третьей игре серии снова на высоте Вашингтон, который оформил в кольцо соперника на два очка меньше, чем в матче под номером два.

    Травмированные игроки: Точно не смогут принять участие в предстоящем поединке Браун и Клебер. Под вопросом участие Проспера и Гэффорда.

    Общий тонус клуба: Нет уверенности, что «Маверикс» смогут оторваться в этой серии на расстояние двух побед.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: По ходу этой серии нельзя сказать, что «Оклахома» выглядит фаворитом, хотя обыгрывать Дончина, Ирвинга и половину Вашингтона она должна была за явным преимуществом.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В третьей игре серии защита не была в должной степени эффективна, а «иск-фактор» техасской команды снова сработал.

    Травмированные игроки: К давно травмированному Сарру добавился Уильямс, травмировавший подколенное сухожилие в последнем матче.

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    Общий тонус клуба: Не покидает уверенность, что Дэйгнолт и его помощники смогут придумать, как сравнять счет в предстоящей серии.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» за четыре последних домашних поединка проиграл лишь раз

    • «Оклахома» выиграла три из четырех матчей у «Далласа» в рамках завершившейся регулярки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.85, а на победу «Оклахомы» — 2.02.

    Прогноз: Гости имеют ресурсы для того, чтобы сравнять счет в серии

    Альтернативный прогноз: В этом поединке не получится результативного баскетбола

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.16.

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    «Даллас» — «Оклахома». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 14 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Оклахома» с коэффициентом 2.02.
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