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    «Бостон» приблизиться к выходу в полуфинал турнира?

    «Кливленд» — «Бостон». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Бостон»
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    «Чикаго» — «Бостон»
    В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 14 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Кливленд» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 14 Мая 2024 года

    Кливленд

  • НБА. Плей-офф
    •  Кливленд 02:00 Бостон

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
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    «Кливленд»

    Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф против «Орландо» игрокам «Кливленда» пришлось играть все 7 матчей противостояния. Команда из штата Огайо в итоге одержала победу в решающей игре серии (4:3) и квалифицировалась в четвертьфинал НБА.

    Последние матчи: «Кливленд» во второй раз оказался в роли догоняющей команды в противостоянии с «Бостоном», проиграв в третьем поединке серии (93:106). До этого баскетболисты из штата Огайо обменялись победами с «Бостоном» (118:94, 95:120).

    Не сыграют: Лазарет «Кливленда» постепенно пустеет, в команде остались три травмированных баскетболиста, которые не смогут помочь. У Тай Джерома и Крэйга Портера — травмирована лодыжка. Джарретт Аллен выбыл из игры из-за травмы ребра.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В команду после травмы колена вернулся Дин Уэйд. Однако, его возвращение в строй не обнадёживает «Кливленд» перед новой игрой против мощного «Бостона».

    «Бостон»

    Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф «Бостону» противостоял «Майами», соперникам пришлось сыграть 5 матчей, чтобы определить победителя, который шагнёт в четвертьфинал турнира НБА. Успеха добился победитель Востока — «Бостон», который выиграл у «хитовцев» в серии со счётом 4:1.

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    Последние матчи: «Бостон» начал новую победную серию, переиграв «Кливленд» в третьем матч серии (106:93). В составе победителей лучшей результативностью отметился лидер команды Джейсон Тейтум, оформив дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов.

    Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингисс, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Бостон» в этом сезоне на выезде играет куда лучше, чем дома: 15 побед и 15 поражений статистика игр «кельтов» дома и 17 побед — 10 поражений — результат матчей, проведённых в гостях.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» дважды переиграл «Кливленд» в рамках второго раунда плей-офф (120:95, 106:93)

    • «Кливленд» оказался сильнее «Бостона» во втором поединке 1/4 финала (118:94)

    • «Бостон» ведёт в серии со счётом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. На победу «Кливленда» — 3.72.

    ТБ 208 и ТМ 208 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Джейсон Тейтум набрал оптимальную форму, лидер «Бостона» сейчас играет ключевую роль в ответственных играх. Есть большая вероятность, что «кельты» добьются новой победы над «Кливлендом».

    Ставка: Фора «Бостона» (-7.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: 215 очков забросили друг другу баскетболисты «Бостона» и «Кливленда». Ожидаем, что команды сыграют осторожно и по низам.

    Ставка: ТБ 208 с коэффициентом 1.90.

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    «Кливленд» — «Бостон». В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 14 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Бостон» с коэффициентом 1.85.
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