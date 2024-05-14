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    «Талант» сыграет талантливо

    «Талант» — «Кыргызалтын». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 14 мая 2024 года

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    14 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:00 мск. «Талант» — «Кыргызалтын»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 14 Мая 2024 года

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •  Талант 14:30 Кыргызалтын

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» начал чемпионат достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Талант» в 7 матчах набрал 11 очков. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: всего 7 результативных выстрелов.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Талант» уступил «Илбирсу» (0:2).

    Причем это поражение стало для команды вторым кряду. До того она со счетом 1:3 уступила «Мурас Юнайтед».

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Талант» настрелял 6 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно сбавила обороты. Да и пропускает «Талант» немало: 8 мячей в 7 турах.

    Матчи против «Кыргызалтына» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков добыто 3 виктории при 2 ничьих.

    Несомненно, хозяева постараются вернуться в победную обитель. «Талант» намерен воспользоваться фактором своего поля.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не получился. Ныне «Кыргызалтын» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кыргызалтын» в 7 матчах добыл 6 зачетных баллов. Команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Кыргызалтын» был разгромлен «Дордоем» (1:4).

    А вот до того команда переиграла «Алгу» (2:1). Причем чуть ранее был обыгран еще и «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0).

    В пяти последних поединках «Кыргызалтын» выиграл 2 раза при 3 поражениях. В этих матчах игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кыргызалтын» выглядит посредственно. Вот только оборона не блещет надежностью.

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    На данный момент команда явно способна подняться повыше в таблице. Вот только «Кыргызалтын» испытывает заметные сложности в плане реализации.

    Более того, «Кыргызалтын» еще ни разу не обыгрывал «Талант». Так что есть все шансы добыть историческую викторию.

    Наверняка гости будут стараться зацепиться за зачетные баллы. «Кыргызалтын» явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Талант» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Кыргызалтын» еще ни разу не обыгрывал «Талант»

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Талант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.65 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Талант» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, и наверняка воспользуется проблемами соперника в обороне.

    Ставка: Победа «Таланта» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится и у тех, и у других.

    Ставка: Обе забьют за 2.12

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Талант» — «Кыргызалтын». 14 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Кыргызалтын» с коэффициентом 2.32.
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