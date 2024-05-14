Локомотив Ташкент
AGMK
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: Ташкентцы явно смазали старт чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» Ташкент в 6 матчах набрал 8 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела разгромное поражение. Ташкентцы пропустили 4 безответных мяча от «Навбахора».
Причем «Локомотив» Ташкент не может выиграть уже 3 матча подряд. Два последних из них были проиграны.
Из успехов нового сезона стоит отметить лишь победу над «Пахтакором» (3:0). После нее железнодорожники уже не побеждали.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, потенциально «Локомотив» Ташкент явно поборется за место в топ-5.
Матчи против АГМК для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков добыта одна виктория при 3 коллизиях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Локомотив» Ташкент постарается поправить свое незавидное турнирное положение.
АГМК
Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела блекло. Ныне АГМК располагается на 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что плотность в турнирной таблице высокая, и одна победа может обеспечить команде подъем на несколько строчек вверх. Да и потенциал у АГМК высокий.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. АГМК проиграл «Насафу» (3:4).
А вот до того команда потерпела поражение еще от «Сурхана» (1:2). Хотя до того она одержала две виктории кряду.
Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только ей нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке АГМК выглядит не лучшим образом. Да и оборона нередко дает сбои: 8 пропущенных мячей.
В двух последних очных поединках АГМК переиграл железнодорожников. А вот последнее поражение случилось еще 2 года назад.
Последние коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, что команда потенциально способна бороться за высокие места.
Наверняка гости будут действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в глубоких тылах АГМК точно не собирается.
Статистика для ставок
- «Локомотив» Ташкент не выигрывает 3 матча кряду
- АГМК проиграл в 2 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем чуть более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.71, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.81 и 1.37.
- 2.34Барселона — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.46Астон Вилла — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.96Фиорентина — Монца: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные гости выглядят симпатичнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
АГМК имеет достаточно высокий потенциал, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа АГМК за 2.56.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.81