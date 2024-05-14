14 мая в 7-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и АГМК. Начало игры — в 17:00 мск. «Локомотив» Ташкент — АГМК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Ташкентцы явно смазали старт чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент в 6 матчах набрал 8 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела разгромное поражение. Ташкентцы пропустили 4 безответных мяча от «Навбахора».

Причем «Локомотив» Ташкент не может выиграть уже 3 матча подряд. Два последних из них были проиграны.

Из успехов нового сезона стоит отметить лишь победу над «Пахтакором» (3:0). После нее железнодорожники уже не побеждали.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, потенциально «Локомотив» Ташкент явно поборется за место в топ-5.

Матчи против АГМК для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков добыта одна виктория при 3 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Локомотив» Ташкент постарается поправить свое незавидное турнирное положение.

АГМК

Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела блекло. Ныне АГМК располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что плотность в турнирной таблице высокая, и одна победа может обеспечить команде подъем на несколько строчек вверх. Да и потенциал у АГМК высокий.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. АГМК проиграл «Насафу» (3:4).

А вот до того команда потерпела поражение еще от «Сурхана» (1:2). Хотя до того она одержала две виктории кряду.

Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только ей нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке АГМК выглядит не лучшим образом. Да и оборона нередко дает сбои: 8 пропущенных мячей.

В двух последних очных поединках АГМК переиграл железнодорожников. А вот последнее поражение случилось еще 2 года назад.

Последние коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, что команда потенциально способна бороться за высокие места.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в глубоких тылах АГМК точно не собирается.

Статистика для ставок

«Локомотив» Ташкент не выигрывает 3 матча кряду

АГМК проиграл в 2 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем чуть более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.71, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.81 и 1.37.

Прогноз: Номинальные гости выглядят симпатичнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

АГМК имеет достаточно высокий потенциал, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа АГМК за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.81