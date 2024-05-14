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    Три очка для АГМК?

    «Локомотив» Ташкент — АГМК. Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» Ташкент — АГМК
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    АГМК
    14 мая в 7-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и АГМК. Начало игры — в 17:00 мск. «Локомотив» Ташкент — АГМК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 14 Мая 2024 года

    Локомотив Ташкент

  • Ташкент
    •  Локомотив Ташкент 17:00 AGMK

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Локомотив» Ташкент

    Турнирное положение: Ташкентцы явно смазали старт чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» Ташкент в 6 матчах набрал 8 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела разгромное поражение. Ташкентцы пропустили 4 безответных мяча от «Навбахора».

    Причем «Локомотив» Ташкент не может выиграть уже 3 матча подряд. Два последних из них были проиграны.

    Из успехов нового сезона стоит отметить лишь победу над «Пахтакором» (3:0). После нее железнодорожники уже не побеждали.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Впрочем, потенциально «Локомотив» Ташкент явно поборется за место в топ-5.

    Матчи против АГМК для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков добыта одна виктория при 3 коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Локомотив» Ташкент постарается поправить свое незавидное турнирное положение.

    АГМК

    Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела блекло. Ныне АГМК располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что плотность в турнирной таблице высокая, и одна победа может обеспечить команде подъем на несколько строчек вверх. Да и потенциал у АГМК высокий.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. АГМК проиграл «Насафу» (3:4).

    А вот до того команда потерпела поражение еще от «Сурхана» (1:2). Хотя до того она одержала две виктории кряду.

    Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только ей нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке АГМК выглядит не лучшим образом. Да и оборона нередко дает сбои: 8 пропущенных мячей.

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    В двух последних очных поединках АГМК переиграл железнодорожников. А вот последнее поражение случилось еще 2 года назад.

    Последние коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, что команда потенциально способна бороться за высокие места.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в глубоких тылах АГМК точно не собирается.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» Ташкент не выигрывает 3 матча кряду

    • АГМК проиграл в 2 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем чуть более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.71, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.81 и 1.37.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят симпатичнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    АГМК имеет достаточно высокий потенциал, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа АГМК за 2.56.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.81

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    «Локомотив» Ташкент — АГМК. 14 мая в 7-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и АГМК. Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Локомотив» Ташкент — АГМК с коэффициентом 2.56.
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