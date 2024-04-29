Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 13:30 мск. Медведев — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медведев

Даниил начал турнир с не самой убедительной победы над Маттео Арнальди — 2:6, 6:4, 6:4.

Хотя после матча россиянин признался, что остался очень доволен своей игрой в третьем сете: «Третий сет, как по мне, был идеальный: на моей подаче не было никаких вопросов, а на подаче соперника я мог брейковать больше, но он пару раз неплохо подал в линии».

Правда, без недовольства, как обычно, тоже не обошлось. Но Медведев не был бы собой, если бы сказал, что ему всё понравилось.

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В общем, самое главное в этой истории — результат. Но при этом пока не похоже, что Медведев готов к борьбе за титул.

Корда

Себастьян в первом матче спокойно выиграл у австралийца Макса Перселла — 6:3, 6:3.

Американец просто шикарно провел все геймы на своей подаче, отдав сопернику лишь шесть очков.

Корда еще раз напомнил, насколько опасной может быть его подача. Однако он далеко не всегда демонстрирует столь мощный теннис.

Например, на недавнем турнире в Бухаресте 23-летний Корда уже в первом матче проиграл французу Грегуара Барреру (4:6, 4:6).

Также стоит обратить внимание, что на «Мастерсе» в Монте-Карло Себастьян разгромил Алехандро Давидовича-Фокину (6:1, 6:2), но потом проиграл с таким же счетом Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.46, победу Корды букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: все четыре предыдущих матча против американца получились для Даниила максимально сложными. На данный момент в этом противостоянии ничья 2-2.

В марте Медведев дожал Корду только в третьем сете на турнире в Индиан-Уэллс. Ну а в прошлом году он дважды уступил Себастьяну — на Australian Open и в Шанхае.

Скорее всего, предстоящий матч тоже не разочарует, особенно нейтральных зрителей. Медведева ждет очень тяжелая игра.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.