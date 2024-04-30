В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Флорида» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Успешно начав регулярный сезон, команда из Санрайза смогла сохранить ритм стабильности и уверенности до завершения чемпионата, ведя вместе с тем борьбу за лидерство на Востоке.

Но на финише сезона «Флорида» уступила первые две позиции более удачливым конкурентам, а сама заняла третью строчку в конференции, набрав в 82 матчах 110 очков.

Последние матчи: К дерби родного штата команда Пола Мориса подошла в качестве неоспоримого фаворита, имеющего за плечами серию успешных очных результатов. В плей-офф же «Пантерз» добились трех побед подряд.

Однако закончить серию всухую не удалось: в игре №4 «Флорида» уступила «Тампе» крупно (3:6). По ходу встречи гости горели с разницей в 3 гола, но были близки к камбэку. Тем не менее ни 12% реализации, ни 26 сэйвов Бобровского команде не хватило, чтобы переломить ход встречи.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Предстоящий матч пропустят Сэм Беннет и Райан Ломберг.

Состояние команды: После поражения в четвертом матче хоккеисты «Пантерз» подчеркнули, что в ходе плей-офф борьбы может произойти всякое. Несмотря на это, в команде знают, что уже в ближайшем матче они способны со всем покончить.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон 2023/24 «Лайтнинг» провели не так ярко, как территориальные соседи, но вышли в кубковый раунд относительно спокойно, с запасом опередив нескольких преследователей.

В 82 встречах «Тампа-Бэй» набрала 98 очков и закрепилась на шестой позиции в Восточной конференции. Так, ближайших конкурентов — «Айлендерс» и «Вашингтон» — она обошла на 4 и 7 баллов соответственно.

Последние матчи: На фоне «Флориды» команда Джона Купера выглядит менее предпочтительно, рассчитывая вытащить эту серию за счет кубкового опыта и лидеров атаки. Правда, в дебюте 1/8 финала «Лайтнинг» проиграли трижды кряду.

Оказавшись в шаге от вылета, «Тампа-Бэй» выдала образцовую игру в матче №4, в котором довольно быстро вырвалась вперед, утроила преимущество, а затем добила пытавшуюся отыграться «Флориду» (6:3).

Так, реализация «Лайтнинг» поднялась до 18,75%, а процент отраженных Василевским бросков остановился на отметке 88%.

Не сыграют: Матч на льду «Флориды» пропустит Логан Браун, под вопросом участие Йонаса Йоханссона, Даррена Рэддиша и Хейдена Флери.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» провела не только эффектный, но и продуктивный в плане итогового результата матч на домашнем льду, который позволил остаться в игре. Однако даже с учетом исхода той встречи вылет «Лайтнинг» кажется лишь вопросом ближайшего выезда в Санрайз.

Статистика для ставок

«Флорида» выиграла в семи последних матчах на домашнем льду

Ни в одной встрече из предыдущих семи на своей территории «Пантерз» не пропустили больше двух голов

Поражением «Тампы-Бэй» закончились четыре последних гостевых матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.30, а победа «Тампы-Бэй» — в 3.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.61, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: Затянув эту серию на более продолжительный период, «Флорида» рискует упустить явное превосходство, которое заслужила матчами ранее. Давать «Тампе-Бэй» возможность вернуться в борьбу, да еще и на льду домашней арены, команда Пола Мориса в нынешней игровой форме явно не собирается.

Ставка: «Флорида» победит за 1.95.

Прогноз: С учетом того, что «Лайтнинг» ждет еще один импровизированный финал, осторожная игра и боязнь допустить результативную ошибку отойдут на второй план, благодаря чему очередной матч в рамках битвы за Флориду станет зрелищным и запоминающимся.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.18.