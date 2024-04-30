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    На домашней площадке «Флорида» не станет затягивать с выходом в четвертьфинал

    «Флорида» — «Тампа-Бэй». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 30 апреля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Тампа-Бэй»
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    Нико Миккола
    В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Флорида» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Успешно начав регулярный сезон, команда из Санрайза смогла сохранить ритм стабильности и уверенности до завершения чемпионата, ведя вместе с тем борьбу за лидерство на Востоке.

    Но на финише сезона «Флорида» уступила первые две позиции более удачливым конкурентам, а сама заняла третью строчку в конференции, набрав в 82 матчах 110 очков.

    Последние матчи: К дерби родного штата команда Пола Мориса подошла в качестве неоспоримого фаворита, имеющего за плечами серию успешных очных результатов. В плей-офф же «Пантерз» добились трех побед подряд.

    Однако закончить серию всухую не удалось: в игре №4 «Флорида» уступила «Тампе» крупно (3:6). По ходу встречи гости горели с разницей в 3 гола, но были близки к камбэку. Тем не менее ни 12% реализации, ни 26 сэйвов Бобровского команде не хватило, чтобы переломить ход встречи.

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    Не сыграют: Предстоящий матч пропустят Сэм Беннет и Райан Ломберг.

    Состояние команды: После поражения в четвертом матче хоккеисты «Пантерз» подчеркнули, что в ходе плей-офф борьбы может произойти всякое. Несмотря на это, в команде знают, что уже в ближайшем матче они способны со всем покончить.

    «Тампа-Бэй»

    Путь к плей-офф: Регулярный сезон 2023/24 «Лайтнинг» провели не так ярко, как территориальные соседи, но вышли в кубковый раунд относительно спокойно, с запасом опередив нескольких преследователей.

    В 82 встречах «Тампа-Бэй» набрала 98 очков и закрепилась на шестой позиции в Восточной конференции. Так, ближайших конкурентов — «Айлендерс» и «Вашингтон» — она обошла на 4 и 7 баллов соответственно.

    Последние матчи: На фоне «Флориды» команда Джона Купера выглядит менее предпочтительно, рассчитывая вытащить эту серию за счет кубкового опыта и лидеров атаки. Правда, в дебюте 1/8 финала «Лайтнинг» проиграли трижды кряду.

    Оказавшись в шаге от вылета, «Тампа-Бэй» выдала образцовую игру в матче №4, в котором довольно быстро вырвалась вперед, утроила преимущество, а затем добила пытавшуюся отыграться «Флориду» (6:3).

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    • Так, реализация «Лайтнинг» поднялась до 18,75%, а процент отраженных Василевским бросков остановился на отметке 88%.

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    Не сыграют: Матч на льду «Флориды» пропустит Логан Браун, под вопросом участие Йонаса Йоханссона, Даррена Рэддиша и Хейдена Флери.

    Состояние команды: «Тампа-Бэй» провела не только эффектный, но и продуктивный в плане итогового результата матч на домашнем льду, который позволил остаться в игре. Однако даже с учетом исхода той встречи вылет «Лайтнинг» кажется лишь вопросом ближайшего выезда в Санрайз.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» выиграла в семи последних матчах на домашнем льду

    • Ни в одной встрече из предыдущих семи на своей территории «Пантерз» не пропустили больше двух голов

    • Поражением «Тампы-Бэй» закончились четыре последних гостевых матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.30, а победа «Тампы-Бэй» — в 3.25.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.61, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

    Прогноз: Затянув эту серию на более продолжительный период, «Флорида» рискует упустить явное превосходство, которое заслужила матчами ранее. Давать «Тампе-Бэй» возможность вернуться в борьбу, да еще и на льду домашней арены, команда Пола Мориса в нынешней игровой форме явно не собирается.

    Ставка: «Флорида» победит за 1.95.

    Прогноз: С учетом того, что «Лайтнинг» ждет еще один импровизированный финал, осторожная игра и боязнь допустить результативную ошибку отойдут на второй план, благодаря чему очередной матч в рамках битвы за Флориду станет зрелищным и запоминающимся.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на хоккей. На домашней площадке «Флорида» не станет затягивать с выходом в четвертьфинал
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