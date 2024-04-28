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    НХЛ. «Тампа» нанесла поражение «Флориде», «Даллас» одолел «Вегас», «Бостон» — «Торонто»

    Обзор матчей первого раунда Кубка Стэнли 28 апреля

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    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский
    За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ.

    «Айлендерс» — «Каролина» — 3:2 2ОТ

    У «островитян» вратарь Семен Варламов отразил 42 броска из 44.

    Нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков провел первый матч в плей-офф НХЛ, отыграв 5 минут и 58 секунд.

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины».

    НХЛ. Плей-офф
    «Айлендерс» — «Каролина» — 3:2 2ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Джарвис — 2 (бол., Гюнцель), 8:00 — 0:1. Барзал — 1 (Пелек, Хорват), 30:10 — 1:1. Пажо — 1 (бол., Добсон, Ли), 41:38 — 2:1. Ноесен — 2 (бол., Терявяйнен, Нечас), 54:08 — 2:2. Бортуццо — 1, 81:24 — 3:2Вратари: Варламов — АндерсенШтраф: 12 — 8Броски: 36 (6+8+11+11) — 44 (8+13+5+18)

    «Айлендерс» — «Каролина» — 3:2 2ОТ

    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:3

    Никита Кучеров сделал три результативные передачи, Михаил Сергачев — одну, вратарь Андрей Василевский отразил 22 бросок из 25.

    У «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 26 сейвов.

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии пройдет 30 апреля и начнется в 2:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)
    Голы: Стэмкос — 4 (бол., Пойнт, Хагель), 8:54 — 1:0. Хагель — 2 (мен., Хедман), 12:09 — 2:0. Пойнт — 2 (Кучеров, Хедман), 15:07 — 3:0. Верхэге — 3 (Ткачак, Лунделл), 24:17 — 3:1. Хагель — 3 (Сергачев, Чирелли), 29:40 — 4:1. Райнхарт — 3 (Монтур, Ткачак), 31:10 — 4:2. Экман-Ларссон — 1 (Родригес, Луостаринен), 34:33 — 4:3. Стэмкос — 5 (Кучеров, Пойнт), 49:34 — 5:3. Пол — 2 (бол., Кучеров, Хедман), 56:22 — 6:3Вратари: Василевский — БобровскийШтраф: 8 — 16Броски: 32 (14+8+10) — 25 (5+15+5)

    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:3

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    «Торонто» — «Бостон» — 1:3

    У «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 13 бросков из 16 и был заменен после второго периода.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Торонто» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
    Голы: ван Римсдайк — 1 (Лорей), 15:09 — 0:1. Маршан — 3 (бол., Макэвой, Койл), 28:20 — 0:2. Пастрняк — 2 (Маршан, Заха), 39:18 — 0:3. Марнер — 1 (Любушкин, Бертуцци), 45:43 — 1:3Вратари: Самсонов (Уолл, 40:00, 57:27) — СуэйменШтраф: 8 — 8Броски: 26 (7+9+10) — 22 (8+9+5)

    «Торонто» — «Бостон» — 1:3

    «Вегас» — «Даллас» — 2:3 ОТ

    Победную шайбу в овертайме забросил Уайатт Джонстон, который также отличился в основное время.

    Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

    «Даллас» одержал первую победу и сократил отставание в серии (1-2). Следующий матч противостояния пройдет 30 апреля.

    НХЛ. Плей-офф
    «Вегас» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Джонстон — 1 (Робертсон, Хейсканен), 11:11 — 0:1. Хейсканен — 1 (Сегин, Дадонов), 25:25 — 0:2. Макнэбб — 2 (Стивенсон), 30:40 — 1:2. Айкел — 2 (мен., Макнэбб), 33:50 — 2:2. Джонстон — 2 (Робертсон, Сутер), 76:23 — 2:3Вратари: Томпсон — ЭттингерШтраф: 6 — 4Броски: 34 (7+10+10+7) — 46 (18+15+5+8)
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