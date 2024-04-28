«Балтика» — ЦСКА: счет матча 3:1, обзор голов

«Балтика» Фото: globallookpress.com
Первый гол калининградская команда забила на 50-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота ЦСКА, а полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович реализовал одиннадцатиметровый удар.
На 77-й минуте хозяева удвоили свое преимущество благодаря голу Алекса Фернандеса. Уже на 86-й минуте Кирилл Капленко сделал счет разгромным — 3:0.
На 90-й минуте ЦСКА смог отыграть 1 мяч, отличился нападающий армейцев Кирилл Глебов.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Балтика — ЦСКА 3:1
Голы: 1:0 Кристиян Бистрович (пенальти) (50'), 2:0 Nascimento Fernandes A. (77'), 3:0 Кирилл Капленко (86'), 3:1 Кирилл Глебов (90') Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Данила Козлов, Роберто Фернандес, Юрий Ковалёв, Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Анхело Энрикес, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мойзес, Матвей Лукин, Саша Зделар, Матвей Кисляк, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Khellven, Davila V. Предупреждения: Andrade K. (40'), Тамерлан Мусаев (54'), Дмитрий Рыбчинский (59'), Адольфо Гайч (60'), Кирилл Глебов (83'), Евгений Латышонок (90+1')
После этого матча «Балтика» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. ЦСКА — на 7-й позиции (38 баллов).