ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотКороль Роттердама. Почему «Ливерпуль» выбрал Арне Слота на роль преемника Клоппа Кевин Де Брюйне«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Онлайн «Тоттенхэм» — «Арсенал»«Тоттенхэм» — «Арсенал». Онлайн
  • 13:18
    • «Ахмат» и «Пари НН» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    «Лисы» быстро возьмут свое

    «Престон» — «Лестер». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Престон Норт Энд Прогнозы на Лестер Сити
    Прогноз и ставки на «Престон» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер»
    29 апреля в 45-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон» и «Лестер». Начало игры — в 22:00 мск. «Престон» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Апреля 2024 года
    Престон Норт Энд
  • Престон
    •  Престон Норт Энд 22:00 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «Престон»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для престонцев складывается весьма непросто. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

    При этом «Престон» уже потерял шансы на попадание в плей-офф. Да и по игре команда находится не на своем месте.

    Престон Норт Энд — Лестер: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 5.004.151.63Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Престон» минимально уступил КПР.

    Вообще, в 5 своих последних матчах престонцы выиграли лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Плюс ко всему, «Престон» в 3 своих последних матчах не забивал. Да и вообще, концовку чемпионата команда проваливает.

    Не сыграют: Бенджамин Уайтмен — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда не впечатляет. Да и дать бой лидеру лиги явно не получится.

    Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Престон» проиграл 3 раза при одной победе.

    Последняя виктория над «лисами» случилась 14 с половиной лет назад. Да и в своем нынешнем состоянии престонцы не способны на чудо.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» уже оформили себе повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    Поражение одного из конкурентов «Лидса» обеспечило команде как минимум 2 место. Между тем, «Лестер» явно намерен финишировать первым.

  • Смена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа
  • Пять игроков основы «Ливерпуля», возможность избавления от которых нужно рассмотреть новому тренеру
  • 26/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Лестер» расправился с «Саутгемптоном» (5:0).

    В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «лисы» забили 9 мячей при 4 пропущенных.

    «Лисы» выиграли в двух своих последних матчах. Да и последняя виктория над «святыми» стала квинтэссенцией сезона!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «лисы» преуспевают. В двух последних матчах команда настреляла 7 мячей.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В кадровом аспекте у команды почти полная гармония. Да и ветеран Джейми Варди наколотил уже 16 мячей.

    До победы над «святыми» «Лестер» переиграл «Вест Бромвич» (2:1). А вот до того «лисы» минимально уступили «Плимуту».

    Наверняка номинальные гости будут стремиться победить. «Лестер» постарается завершить чемпионат на 1 строчке.

    Статистика для ставок

    • «Лестер» уже обеспечил себе место в АПЛ

    • «Престон» не забивал в 3 своих последних поединках

    • В двух своих последних матчах «Лестер» победил

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 4.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: «Лисы» в последних матчах преуспели, и точно будут активны в атаке.

    «Лестер» в последних матчах результативен, и явно постарается быстро решить исход встречи.

    Ставка: Победа «Лестера» в 1 тайме за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Мец — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вондроушова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Борнмут — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Страсбург — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баэс — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия М — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коллинз — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Лестер» с коэффициентом 2.19. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. «Лисы» быстро возьмут свое
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры