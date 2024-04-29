29 апреля в 45-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон» и «Лестер». Начало игры — в 22:00 мск. «Престон» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: Нынешний сезон для престонцев складывается весьма непросто. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

При этом «Престон» уже потерял шансы на попадание в плей-офф. Да и по игре команда находится не на своем месте.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Престон» минимально уступил КПР.

Вообще, в 5 своих последних матчах престонцы выиграли лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Плюс ко всему, «Престон» в 3 своих последних матчах не забивал. Да и вообще, концовку чемпионата команда проваливает.

Не сыграют: Бенджамин Уайтмен — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда не впечатляет. Да и дать бой лидеру лиги явно не получится.

Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Престон» проиграл 3 раза при одной победе.

Последняя виктория над «лисами» случилась 14 с половиной лет назад. Да и в своем нынешнем состоянии престонцы не способны на чудо.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» уже оформили себе повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

Поражение одного из конкурентов «Лидса» обеспечило команде как минимум 2 место. Между тем, «Лестер» явно намерен финишировать первым.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Лестер» расправился с «Саутгемптоном» (5:0).

В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «лисы» забили 9 мячей при 4 пропущенных.

«Лисы» выиграли в двух своих последних матчах. Да и последняя виктория над «святыми» стала квинтэссенцией сезона!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «лисы» преуспевают. В двух последних матчах команда настреляла 7 мячей.

В кадровом аспекте у команды почти полная гармония. Да и ветеран Джейми Варди наколотил уже 16 мячей.

До победы над «святыми» «Лестер» переиграл «Вест Бромвич» (2:1). А вот до того «лисы» минимально уступили «Плимуту».

Наверняка номинальные гости будут стремиться победить. «Лестер» постарается завершить чемпионат на 1 строчке.

Статистика для ставок

«Лестер» уже обеспечил себе место в АПЛ

«Престон» не забивал в 3 своих последних поединках

В двух своих последних матчах «Лестер» победил

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 4.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: «Лисы» в последних матчах преуспели, и точно будут активны в атаке.

«Лестер» в последних матчах результативен, и явно постарается быстро решить исход встречи.

Ставка: Победа «Лестера» в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05