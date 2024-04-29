«Престон»
Турнирное положение: Нынешний сезон для престонцев складывается весьма непросто. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
При этом «Престон» уже потерял шансы на попадание в плей-офф. Да и по игре команда находится не на своем месте.
Престон Норт Энд — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Престон» минимально уступил КПР.
Вообще, в 5 своих последних матчах престонцы выиграли лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Плюс ко всему, «Престон» в 3 своих последних матчах не забивал. Да и вообще, концовку чемпионата команда проваливает.
Не сыграют: Бенджамин Уайтмен — травмирован.
Состояние команды: На данном этапе команда не впечатляет. Да и дать бой лидеру лиги явно не получится.
Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Престон» проиграл 3 раза при одной победе.
Последняя виктория над «лисами» случилась 14 с половиной лет назад. Да и в своем нынешнем состоянии престонцы не способны на чудо.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лисы» уже оформили себе повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
Поражение одного из конкурентов «Лидса» обеспечило команде как минимум 2 место. Между тем, «Лестер» явно намерен финишировать первым.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Лестер» расправился с «Саутгемптоном» (5:0).
В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «лисы» забили 9 мячей при 4 пропущенных.
«Лисы» выиграли в двух своих последних матчах. Да и последняя виктория над «святыми» стала квинтэссенцией сезона!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «лисы» преуспевают. В двух последних матчах команда настреляла 7 мячей.
В кадровом аспекте у команды почти полная гармония. Да и ветеран Джейми Варди наколотил уже 16 мячей.
До победы над «святыми» «Лестер» переиграл «Вест Бромвич» (2:1). А вот до того «лисы» минимально уступили «Плимуту».
Наверняка номинальные гости будут стремиться победить. «Лестер» постарается завершить чемпионат на 1 строчке.
Статистика для ставок
- «Лестер» уже обеспечил себе место в АПЛ
- «Престон» не забивал в 3 своих последних поединках
- В двух своих последних матчах «Лестер» победил
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 4.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.78 и 2.05.
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 1.95Ноттингем Форест — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.15Спартак — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
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Прогноз: «Лисы» в последних матчах преуспели, и точно будут активны в атаке.
«Лестер» в последних матчах результативен, и явно постарается быстро решить исход встречи.
Ставка: Победа «Лестера» в 1 тайме за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.05