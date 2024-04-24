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    Ржавчина под слоем краски: «Локомотив» всухую проиграл финальную серию «Магнитке»

    Кубок Гагарина: Обзор девятой игровой недели

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    «Металлург» — обладатель Кубка Гагарина-2024
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    «Металлург» — обладатель Кубка Гагарина-2024
    Девятая плей-офф неделя подытожила сезон Континентальной хоккей лиги, в котором «Металлург» Мг стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, нанеся четыре подряд поражения «Локомотиву».

    Третий матч серии стал ключевым

    Безусловно, история не терпит сослагательных наклонений, но если бы «Локомотив» выиграл в третьем матче — первом на льду «Арены-2000» — то кто знает, как бы развивались события в дальнейшем, поэтому в определенной степени судьба этого финала решилась именно в игре №3, в которой «Металлург» Мг вырвал победу в овертайме — 2:1 ОТ.

    Второй раз по ходу серии «Локомотив» пострадал от отмененного гола, но в отличие от предыдущего матча, где это стоило результата, нелегитимное взятие ворот Никулина просто не позволило ярославцам выйти вперед в первом периоде, в котором хозяева в два раза превзошли «Магнитку» по броскам в створ.

    «Металлург» Мг вырвал победу в овертайме

    Нереализованные шансы в первой двадцатиминутке отпечатались на контроле ситуации в целом, поскольку после перерыва в остроте прибавил «Металлург» Мг, который одним из своих шансов сумел воспользоваться. На временном отрезке 14:56 шайбу забросил Дмитрий Силантьев, доведя до идеала комбинацию с передачами Зернова и Канцерова.

    В который раз «Локомотив» устроился на роль догоняющего, но с промежуточной целью сравнять счет команда справилась без драмы последних минут: на 11-й минуте третьего периода Георгий Иванов забил гол, позволив встрече плавно перетечь в овертайм.

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    За счет чего хозяева намерены были победить в фазе игры до первого гола — понять непросто. За 3 с небольшим минуты дополнительного периода команда Никитина не нанесла ни одного броска в створ, в то время как «Металлург» Мг приложился четырежды. Последняя бросковая попытка стала результативной: с передачи Пресса в ворота Исаева точно попал Александр Петунин, подаривший третью подряд победу в третьем подряд тягучем и далеком от первоклассной зрелищности матче.

    Когда «Магнитка» не захотела перевозить серию домой

    По классике жанра, когда кто-то ведет в серии 3:0, проигрывающая сторона — на уровне финала уж точно — была обязана зацепиться хотя бы за одну победу, чтобы минимально зажечь потухшую интригу. Однако «Металлург» Мг решил сломать устои и сумел покончить с «Локомотивом» в четвертой встрече — 2:1.

    На старте заключительного — на тот момент еще не нет — матча команда Игоря Никитина ожидаемо полезла на чужую половину площадки в поисках шайбы, которая в такой вязкой серии могла решить многое. Несмотря на то что по-настоящему острых моментов было в обрез, отличиться «Локомотив» сумел довольно быстро по меркам общей картины данного соперничества. На 8-минуте гол забил Ярослав Лихачев, который выскочил в быструю атаку с Тесановым и замкнул его передачу.

    «Металлург» Мг — «Локомотив»

    Но заброшенная шайба «Локомотива» не обернулась для «Магнитки» потерей самообладания: команда Разина не меняла игру и не отказывалась от собственного стиля, будучи ближе к первому голу, чем «Локо» ко второй шайбе. Однако к насыщению событийности результативными действиями в первом периоде стороны не возвращались. На первый перерыв ярославцы ушли с минимальным преимуществом.

    Во второй двадцатиминутке активность «Локомотива» впереди также оставляла желать лучшего: 9 бросков в створ при 12 заблокированных — явно не то, чего надеешься увидеть от минимально лидирующей команды, кубковый финал которой практически предрешен. «Металлург» Мг бросил в створ 15 раз, и одним шансом сумел воспользоваться за 40 секунд до конца периода. Нерасторопность «Локо» в защите оказалась на руку Денису Зернову, который проткнул шайбу в ворота.

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    • В лучших традициях этой серии все самые яркие в эмоциональном плане сюжеты команды придержали на третий период, в частности, на его вторую половину, когда «Металлург» Мг получил возможность сыграть в большинстве. За подножку на скамейку присел Егор Аверин, на тот момент не подозревающий, что это событие станет ключевым в остатке игры.

    Следующая минута в формате «5-на-4» оказалась самой динамичной в исполнении «Магнитки» за всю серию. Команда расчертила несколько эффектных комбинаций, завершившихся броском Даниила Вовченко, сумевшего застать врасплох вратаря, который оказался беспомощным один на один с шайбой, вылетевшей из-под Береглазова. И снова магнитогорцы вышли вперед, и снова «Локомотив» поставили в позу отыгрывающегося.

    После пропущенной шайбы следующие несколько минут ярославцев просто ушли в никуда, но за 4 минуты до финальной сирены «Локомотив» поднажал, предпринимая попытки наступательно-хаотичного давления. Решившись на игру в шесть полевых, хозяевам удалось насесть на ворота Ильи Набокова — самого ценного игрока плей-офф — хотя произошло это и не сразу, так как большую часть оставшегося времени «Металлург» Мг безжалостно и умело глушил эталонной собранностью.

    Игорь Никитин и Андрей Разин

    Когда «Локомотив» все же закрепился в зоне, то реальной опасностью заканчивалась каждая вторая попытка ярославцев забить, но команда Разина твердо решила, что никакого овертайма не будет, и сумела дотерпеть до победы, четвертой подряд в серии, которая, несмотря на ожидания перед ее началом, по факту оказалась самой непритязательной.

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