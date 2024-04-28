«Наполи» — «Рома»: счет матча 2:2, обзор голов

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
У неаполитанцев голы забили Матиас Оливера и Виктор Осимхен. За римлян отличились Пауло Дибала и Тэмми Абрахам.
Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Рома 2:2
Голы: 0:1 Пауло Дибала (пенальти) (59'), 1:1 Матиас Оливера (65'), 2:1 Виктор Осимхен (пенальти) (84'), 2:2 Тэмми Абрахам (89') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Йенс-Люс Каюсте (Хамед Траоре, 70'), Хвича Кварацхелия (Джакомо Распадори, 86'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 70'), Виктор Осимхен Рома: Миле Свилар, Леонардо Спинаццола, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Расмус Кристенсен (Томмазо Бальданци, 86'), Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Эдоардо Бове (Ренату Саншеш, 69'), Стефан Эль-Шаарави (Анхелиньо, 61'), Сердар Азмун (Тэмми Абрахам, 69'), Пауло Дибала Предупреждения: Амир Ррахмани (75'), Андре Франк Замбо Ангисса (80')
«Рома» с 59 очками идет пятой в турнирной таблице Серии А. У «Наполи» 50 очков и восьмая позиция.