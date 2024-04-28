ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хесус Медина — полузащитник «Спартака» Даже Дзюба не помог «Локомотиву». «Спартак» Слишковича не знает поражений
  • 21:15
    • «Динамо» минимально одолело «Зенит»
  • 21:06
    • «Наполи» и «Рома» поделили очки
  • 20:32
    • «Манчестер Сити» справился с «Ноттингем Форест»
  • 18:51
    • Алькарас без проблем вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
  • 18:33
    • Мирра Андреева переиграла Вондроушову в третьем круге турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    «Наполи» и «Рома» поделили очки

    «Наполи» — «Рома»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Рома
    В матче 34-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома сыграл вничью с «Ромой» со счетом 2:2.

    Пауло Дибала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала

    У неаполитанцев голы забили Матиас Оливера и Виктор Осимхен. За римлян отличились Пауло Дибала и Тэмми Абрахам.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Рома 2:2
    Голы: 0:1 Пауло Дибала (пенальти) (59'), 1:1 Матиас Оливера (65'), 2:1 Виктор Осимхен (пенальти) (84'), 2:2 Тэмми Абрахам (89') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Йенс-Люс Каюсте (Хамед Траоре, 70'), Хвича Кварацхелия (Джакомо Распадори, 86'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 70'), Виктор Осимхен Рома: Миле Свилар, Леонардо Спинаццола, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Расмус Кристенсен (Томмазо Бальданци, 86'), Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Эдоардо Бове (Ренату Саншеш, 69'), Стефан Эль-Шаарави (Анхелиньо, 61'), Сердар Азмун (Тэмми Абрахам, 69'), Пауло Дибала Предупреждения: Амир Ррахмани (75'), Андре Франк Замбо Ангисса (80')

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» с 59 очками идет пятой в турнирной таблице Серии А. У «Наполи» 50 очков и восьмая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Балтика» и ЦСКА много не забьют
  • «Балтика» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ростов» приблизит «газовиков» к вылету
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Сочи — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры