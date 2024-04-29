«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане уже могут спокойно доигрывать сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Ростов» на 2 очков отстает от топ-5. Да и с надежностью обороны у команды не все так позитивно: 38 пропущенных мячей в 25 матчах.
Ростов — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ростов» минимально одолел «Урал».
Вообще, в 5 своих последних матчах подопечные Валерия Карпина выиграли трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
При этом команда Карпина из 4 последних матчей выиграла трижды. Провален был только поединок со «Спартаком» (1:5).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане традиционно не боятся никого. Да и подняться повыше в таблице шансы есть.
Матчи против «Оренбурга» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ростов» выиграл дважды при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ростов» имеет сбалансированный состав и мотивирован попасть в топ-5.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Газовики» сейчас сражаются за выживание в РПЛ. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что победила команда всего лишь в 6 матчах. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего три зачетных балла.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Оренбург» дал бой «Динамо», но все же уступил (1:2).
В пяти последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки «Оренбурга» забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
В трех последних поединках команда проиграла. Так что «газовикам» срочно нужно набирать очки и вырываться из группы аутсайдеров.
Не сыграют: Арсен Адамов, Владимир Обухов — травмированы. Матиас Перес — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Оренбург» смотрится бледновато. Да и зона вылета уже совсем рядом.
В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без нескольких ведущих игроков «Оренбург» постарается прервать свою серию неудач.
Наверняка «газовики» постараются зацепиться за очки. Да и оппонент уже не столь мотивирован на оставшиеся матчи сезона.
Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. «Оренбург» способен преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Оренбург» проиграл в 3 своих последних матчах
- «Оренбург» в среднем забивает примерно гол за матч
- Ростовчане уже полтора года не обыгрывают «газовиков»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 3.54.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 2.15.
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 1.95Ноттингем Форест — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.15Спартак — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
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Прогноз: Ростовчане сильнее, да и оппонент в последних матчах не блещет.
В последнее время команда Карпина прибавила, да и с атакой у ростовчан полный порядок.
Ставка: Победа «Ростова» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше 3 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.15