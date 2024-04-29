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    «Ростов» приблизит «газовиков» к вылету

    «Ростов» — «Оренбург». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, РПЛ, 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Оренбург»
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    Максим Осипенко
    29 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Оренбург». Начало игры — в 19:45 мск. «Ростов» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Апреля 2024 года
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    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане уже могут спокойно доигрывать сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ростов» на 2 очков отстает от топ-5. Да и с надежностью обороны у команды не все так позитивно: 38 пропущенных мячей в 25 матчах.

    Ростов — Оренбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ростов» минимально одолел «Урал».

    Вообще, в 5 своих последних матчах подопечные Валерия Карпина выиграли трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    При этом команда Карпина из 4 последних матчей выиграла трижды. Провален был только поединок со «Спартаком» (1:5).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на РПЛ

    Состояние команды: Ростовчане традиционно не боятся никого. Да и подняться повыше в таблице шансы есть.

    Матчи против «Оренбурга» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ростов» выиграл дважды при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ростов» имеет сбалансированный состав и мотивирован попасть в топ-5.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Газовики» сейчас сражаются за выживание в РПЛ. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    Притом, что победила команда всего лишь в 6 матчах. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего три зачетных балла.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Оренбург» дал бой «Динамо», но все же уступил (1:2).

    В пяти последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки «Оренбурга» забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    В трех последних поединках команда проиграла. Так что «газовикам» срочно нужно набирать очки и вырываться из группы аутсайдеров.

    Не сыграют: Арсен Адамов, Владимир Обухов — травмированы. Матиас Перес — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Оренбург» смотрится бледновато. Да и зона вылета уже совсем рядом.

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    В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без нескольких ведущих игроков «Оренбург» постарается прервать свою серию неудач.

    Наверняка «газовики» постараются зацепиться за очки. Да и оппонент уже не столь мотивирован на оставшиеся матчи сезона.

    Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. «Оренбург» способен преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» проиграл в 3 своих последних матчах

    • «Оренбург» в среднем забивает примерно гол за матч

    • Ростовчане уже полтора года не обыгрывают «газовиков»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 3.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 2.15.

    Прогноз: Ростовчане сильнее, да и оппонент в последних матчах не блещет.

    В последнее время команда Карпина прибавила, да и с атакой у ростовчан полный порядок.

    Ставка: Победа «Ростова» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.15

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    Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ростов» приблизит «газовиков» к вылету
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