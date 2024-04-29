29 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Оренбург». Начало игры — в 19:45 мск. «Ростов» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане уже могут спокойно доигрывать сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Ростов» на 2 очков отстает от топ-5. Да и с надежностью обороны у команды не все так позитивно: 38 пропущенных мячей в 25 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ростов» минимально одолел «Урал».

Вообще, в 5 своих последних матчах подопечные Валерия Карпина выиграли трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

При этом команда Карпина из 4 последних матчей выиграла трижды. Провален был только поединок со «Спартаком» (1:5).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на РПЛ

Состояние команды: Ростовчане традиционно не боятся никого. Да и подняться повыше в таблице шансы есть.

Матчи против «Оренбурга» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ростов» выиграл дважды при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ростов» имеет сбалансированный состав и мотивирован попасть в топ-5.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Газовики» сейчас сражаются за выживание в РПЛ. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что победила команда всего лишь в 6 матчах. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего три зачетных балла.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Оренбург» дал бой «Динамо», но все же уступил (1:2).

В пяти последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки «Оренбурга» забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

В трех последних поединках команда проиграла. Так что «газовикам» срочно нужно набирать очки и вырываться из группы аутсайдеров.

Не сыграют: Арсен Адамов, Владимир Обухов — травмированы. Матиас Перес — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Оренбург» смотрится бледновато. Да и зона вылета уже совсем рядом.

В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без нескольких ведущих игроков «Оренбург» постарается прервать свою серию неудач.

Наверняка «газовики» постараются зацепиться за очки. Да и оппонент уже не столь мотивирован на оставшиеся матчи сезона.

Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. «Оренбург» способен преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Оренбург» проиграл в 3 своих последних матчах

«Оренбург» в среднем забивает примерно гол за матч

Ростовчане уже полтора года не обыгрывают «газовиков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 3.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 2.15.

Прогноз: Ростовчане сильнее, да и оппонент в последних матчах не блещет.

В последнее время команда Карпина прибавила, да и с атакой у ростовчан полный порядок.

Ставка: Победа «Ростова» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15