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    Рангник подтвердил информацию о переговорах с «Баварией»

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    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что ему предложили занять аналогичный пост в «Баварии».

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «"Бавария" действительно связалась с нами. Я уже проинформировал об этом Австрийскую федерацию футбола. У нас очень доверительные отношения. Я сосредоточен на сборной Австрии.

    На данный момент нет оснований заниматься этим интенсивно и целенаправленно. Когда будет повод это сделать? В тот момент, когда "Бавария" скажет: "Мы хотим тебя". И тогда я должен спросить себя: а хочу ли я этого?», — приводит слова 65-летнего специалиста 90Minuten.

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    • Сборная Австрии под руководством Рангника вышла в финальную часть Евро-2024.

    Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».

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