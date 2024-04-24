Рангник подтвердил информацию о переговорах с «Баварией»

Главный тренер сборной Австрииподтвердил, что ему предложили занять аналогичный пост в

«"Бавария" действительно связалась с нами. Я уже проинформировал об этом Австрийскую федерацию футбола. У нас очень доверительные отношения. Я сосредоточен на сборной Австрии.

На данный момент нет оснований заниматься этим интенсивно и целенаправленно. Когда будет повод это сделать? В тот момент, когда "Бавария" скажет: "Мы хотим тебя". И тогда я должен спросить себя: а хочу ли я этого?», — приводит слова 65-летнего специалиста 90Minuten.

Сборная Австрии под руководством Рангника вышла в финальную часть Евро-2024.

Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».