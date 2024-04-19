Тухель: Уйду из «Баварии» даже в том случае, если мне предложат остаться

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что после ухода Тухеля «Баварию» может возглавить Юлиан Нагельсман, который в итоге продлил контракт со сборной Германии.
«У меня есть договоренность с клубом о том, что я ухожу в июне, об этом было сообщено, и все остается в силе», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.
«Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал леверкузенский «Байер».
Напомним, «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.