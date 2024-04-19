Тухель: Уйду из «Баварии» даже в том случае, если мне предложат остаться

Главный тренер «Баварии»подтвердил, что не останется в команде на следующий сезон, даже если его попросят об этом руководители мюнхенского клуба.

Сообщалось, что после ухода Тухеля «Баварию» может возглавить Юлиан Нагельсман, который в итоге продлил контракт со сборной Германии.

«У меня есть договоренность с клубом о том, что я ухожу в июне, об этом было сообщено, и все остается в силе», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал леверкузенский «Байер».

Напомним, «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.