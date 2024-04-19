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    Тухель: Уйду из «Баварии» даже в том случае, если мне предложат остаться

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подтвердил, что не останется в команде на следующий сезон, даже если его попросят об этом руководители мюнхенского клуба.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Сообщалось, что после ухода Тухеля «Баварию» может возглавить Юлиан Нагельсман, который в итоге продлил контракт со сборной Германии.

    «У меня есть договоренность с клубом о том, что я ухожу в июне, об этом было сообщено, и все остается в силе», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

    «Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал леверкузенский «Байер».

  • Стало известно, кто возглавит «Баварию» после ухода Тухеля
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    • Напомним, «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

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