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    «Сочи» — «Факел». Ставка (к. 3.44) и прогноз на футбол, РПЛ, 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Факел»
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    Николай Заболотный
    29 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. «Сочи» — «Факел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Апреля 2024 года
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    «Сочи»

    Турнирное положение: «Сочи» сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сочи» на 5 очков отстает от зоны стыков. Да и с реализацией у команды не все так позитивно: всего 26 забитых мячей в 25 матчах.

    Сочи — Факел: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Сочи» минимально уступил «Ахмату».

    Вообще, в 5 своих последних матчах сочинцы выиграли лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    При этом команда все увязает на дне таблицы. Шансы на спасение тают с каждым туром, да и по игре южане выглядят не столь ярко.

    Не сыграют: Артур Юсупов, Мусса Сиссако — травмированы.

    Все прогнозы на РПЛ

    Состояние команды: Сочинцы в последних матчах несколько сбавили обороты. Да и отсутствие Артура Юсупова сказывается.

    Матчи против «Факела» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Сочи» по 2 раза победил и проиграл.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Сочи» банально отступать уже некуда — дальше только первая лига.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы также сражаются за выживание в РПЛ. На текущий момент команда расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что победила команда всего лишь в 6 матчах. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего лишь 3 очка.

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  • 25/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Факел» минимально уступил «крылышкам».

    В пяти последних матчах команда проиграла четырежды при одном паритете. В этих поединках игроки «Факела» забили всего 1 мяч при 8 пропущенных в свои ворота.

    Четыре поражения в последних матчах вынудили руководство пойти на перемены. Вместо Сергея Ташуева команду возглавил Игорь Черевченко.

    Не сыграют: Андрей Мендель, Евгений Марков — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Факел» смотрится бледновато. Да и до зоны вылета рукой подать...

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    В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без нескольких травмированных игроков «Факел» постарается прервать свою серию неудач.

    Наверняка воронежцы рассчитывают на эффект нового тренера. Да и Черевченко является прекрасным мотиватором.

    Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. «Факел» будет всеми силами цепляться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Факел» проиграл в 4 своих последних матчах

    • «Факел» не забивал в 3 последних поединках

    • Сочинцы побеждают реже всех в РПЛ — 4 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.64.

    Прогноз: Гости явно не боятся «Сочи», к тому же явно постараются прервать свою серию неудач.

    Воронежцы славятся характером, а вот южане в последних матчах явно не преуспевают.

    Ставка: Ничья за 3.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют больше 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

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    Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Факел» с коэффициентом 3.44. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. На «Фиште» не будет победителя
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