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    Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?

    «Барселона» — «Валенсия». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 29 апреля 2024 года

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    Ламин Ямаль («Барселона»)
    29 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Валенсия». Начало игры — в 22:00 мск. «Барселона» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Апреля 2024 года
    Барселона
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    •  Барселона 22:00 Валенсия Валенсия
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    «Барселона»

    Турнирное положение: каталонцы уже не смогут побороться за чемпионство, но обязаны забирать второе место.

    В настоящий момент команда из столицы Каталонии имеет в своем активе 70 очков и идет на второй позиции в турнирной таблице.

    Барселона — Валенсия: коэффициенты букмекеров

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    «Блаугранас» смогли 64 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города уступила «Реалу» (2:3), а до этого победила «Кадис» (1:0), «Лас-Пальмас» (1:0), «Атлетико» (3:0) и «Мальорку» 1:0).

    Перед этим коллектив из Барселоны сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) и разгромил «Хетафе» (4:0).

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    Также недавно «сине-гранатовые» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» (3:2, 1:4).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Алехандро Бальде, Гави и Френки де Йонг.

    Состояние команды: этот сезон «Барселона» проводит крайне неудачно. Команда не смогла выиграть чемпионат, а также рано вылетела из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

    Главной новостью последних дней стало то, что наставник команды Хави принял решение остаться на следующий сезон. Он передумал уходить, чем порадовал как руководство коллектива, так и игроков.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за попадание в зону еврокубков.

    В настоящий момент коллектив из Валенсии имеет в своем активе 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, только на один пункт отставая от седьмого «Бетиса».

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    • Валенсийцы смогли 35 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре валенсийская команда проиграла «Бетису» (1:2), а до этого переиграла «Осасуну» (1:0) и «Гранаду» (1:0).

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    • Перед этим «летучие мыши» также сыграли вничью с «Мальоркой» (0:0) и уступили «Вильярреалу» (0:1).

    Не сыграют: в этом матче «Валенсия» не сможет рассчитывать на травмированных Хосу Луиса Гайя, Муктара Диахаби и Романа Яремчука.

    Состояние команды: подопечные Рубена Барахи делают все, чтобы попасть в еврокубки. Команде есть за что бороться и она будет пытаться побеждать для этого.

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    Из Кубка Испании «Валенсия» уже давно вылетела, поэтому оценивать сезон нужно будет только по попаданию или непопаданию в еврокубки.

    Статистика для ставок

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    • «Бавария» выиграла 7 из 8 последних домашних матча

    • В первом круге «Айнтрахт» разгромил «Баварию» со счетом 5:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа «Валенсии» — в 8.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: обеим командам нужна победа — «Барселоне» чтобы остаться на втором месте, а «Валенсии» чтобы продолжать претендовать на еврокубки. Хозяева поля, конечно, сильнее, но предположим, что гости если и проиграют, то сделают это минимально.

    Ставка: победа «Валенсии» с форой+1,5 за 1.80.

    Прогноз: в последнее время команды почти всегда забивают, поэтому логично предположить, что «Барселона» и «Валенсия» забьют друг другу.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
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