В понедельник, 29 апреля, в 26-м туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар». Начало поединка запланировано на 13:00 по мск. «Крылья Советов» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон, находясь в топ-5 команд РПЛ большую часть сезона. «Крылья» занимают 5-е место в таблице с 39-ю очками в активе после 25-и туров.

Самарцы также входят в топ-3 лиги по результативности, забив 43 мяча за 25 встреч при 35-и пропущенных. В последнее время команда также частенько забивает.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Крылья Советов» обыграли «Факел» (0:1), забив единственный гол на 76-й минуте. До этого самарцы проиграли «Балтике» (1:2), упустив ничейный результат на 90+6-й минуте.

В последние 5 матчей РПЛ «Крылья Советов» проиграли только 1 раз, трижды победили и однажды сыграли вничью. За этот период команда забила 7 голов при 4-х пропущенных.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Роман Ежов (перебор желтых карточек), Егор Ушаков и Дмитрий Цыпченко (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Крылья Советов» выглядят довольно уверенно на протяжении всего сезона. К тому же, команда занимает 3-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 25 очков из 36-и возможных.

У «Крыльев» есть также яркий форвард, который может помог команде победить. Нападающий самарцев Бенжамин Гарре забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 15-и встречах Премьер-лиги.

«Краснодар»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. «Краснодар» занимает 2-е место в таблице с 49-ю очками в активе.

За 5 туров до конца чемпионата «быки» отстают от «Зенита» лишь на 1 балл. На фоне не очень удачной игры «сине-бело-голубых» в последнее время, у «Краснодара» есть все шансы обойти команду из Санкт-Петербурга.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Краснодар» одолел «Балтику» (3:2), а до этого разобрался с «Факелом» (2:0).

За последние 5 матчей в РПЛ у «быков» также только 1 поражение от «Зенита» (1:2), 3 победы и 1 ничья. За этот период команда забила 11 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Олакунле Олусегун (перебор желтых карточек) и Александр Кокшаров (травма).

Состояние команды: «Краснодар» все также очень хорош на протяжении всего сезона. Плюс ко всему, у команды есть сумасшедшая мотивация обогнать «Зенит», который вполне может оступиться.

В нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» уже обыгрывал «Крыльев Советов» со счетом 2:1, забив по одному голу в каждом тайме. Смогут ли «быки» вновь обыграть самарцев? У команды есть все шансы на успех.

Статистика для ставок

В последних 12-и встречах РПЛ «Краснодар» непременно забивал минимум 1 гол

У «Крыльев Советов» только одно поражение в последних 5-и встречах

В последних 3-х очных матчах «Краснодар» непременно побеждал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.20, победа «Крыльев Советов» — 3.25, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» сделает все возможное, чтобы остаться в чемпионской гонке.

Ставка: Победа «Краснодара» за 2.20.

Прогноз: Можно смело ставить на то, что обе команды забьют минимум по голу.

Ставка: Обе забьют за 1.65.