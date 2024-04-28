«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
В составе горожан голами отметились Йошко Гвардиол и Эрлинг Холанн. Оба раза ассистентом выступил Кевин Де Брейне.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Манчестер Сити 0:2
Голы: 0:1 Йошко Гвардиол (32'), 0:2 Эрлинг Холанд (71') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс (Гонсало Монтьель, 35'), Вийи Боли (Ибраим Сангаре, 84'), Мурилло (Эндрю Омобамиделе, 74'), Мусса Ньякат, Ола Эйна, Данило Оливейра (Райан Йейтс, 74'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Энтони Эланга (Джованни Рейна, 74'), Крис Вуд Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Натан Аке, Мануэль Аканджи, Кайл Уолкер, Джек Грилиш (Эрлинг Холанд, 62'), Кевин Де Брёйне (Матеус Нунес, 89'), Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Хулиан Альварес (Оскар Бобб, 89'), Жереми Доку (Матео Ковачич, 46')
«Манчестер Сити» набрал 79 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем» (26 баллов) занимает 17-е место в чемпионате Англии.