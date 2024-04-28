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    «Динамо» минимально одолело «Зенит»

    «Динамо» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В домашнем матче 26-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Победный гол на 76-й минуте забил форвард динамовцев Константин Тюкавин.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Зенит 1:0
    Гол: 1:0 Константин Тюкавин (77') Динамо: Антон Шунин, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ (47 очков), «Зенит» сохранил первую строчку (50 баллов).

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