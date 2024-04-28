«Динамо» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Победный гол на 76-й минуте забил форвард динамовцев Константин Тюкавин.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Зенит 1:0
Гол: 1:0 Константин Тюкавин (77') Динамо: Антон Шунин, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino
После этого матча «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ (47 очков), «Зенит» сохранил первую строчку (50 баллов).