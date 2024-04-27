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    «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?

    «Ювентус» — «Милан». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 27 апреля 2024 года

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    Дуан Влахович
    «Ювентус» на своем поле сыграет против «Милана» в 34-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 27 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Ювентус» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2024 года
    Ювентус
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    «Ювентус»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Ювентус» занимает третье место с 64 очками и разницей мячей 47-26.

    Команда находится в зоне Лиги чемпионов, отставая на 22 очка от уже чемпиона «Интера» и на пять — от второго в таблице «Милана», тогда как отрыв от пятого места вне зоны ЛЧ составляет шесть баллов.

    Ювентус — Милан: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства хозяева не выиграли. На чужом поле туринцы поделили очки с «Кальяри» (2:2).

    В то же время, на текущей неделе «бьянконери» проиграли «Лацио» (1:2) в ответном поединке итальянской Серии А, но все равно по сумме двух встреч вышли в финал Кубка Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Де Шильо, Кин, Миретти — травмы. Дисквалифицированы — Погба и Фаджоли.

    Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Ювентус» ни разу не проиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Очевидно, что эта безвыигрышная серия «Старой Синьоры» говорит о ее не лучшей форме, поэтому у соперника есть неплохие шансы как минимум не проиграть.

    Дуан Влахович — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Серии А с 16 голами.

    «Милан»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Милан» занимает второе место с 69 очками и разницей мячей 64-39.

    Команда на 17 очков отстает от уже ставшего чемпионом «Интера», а также на пять баллов опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. Коллектив на формально своем поле как раз уступил «Интеру» (1:2), который тем самым оформил чемпионство.

    Это поражение стало третьим в четырех поединках, которые пришлись на итальянское первенство и Лигу Европы.

    Не сыграют: Миранте, Кьяер, Калюлю, Хименес — травмы. Дисквалифицированы — Калабрия, Томори, Эрнандес.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Милан» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты свидетельствуют о том, что коллектив если не переживает кризис, то по крайней мере переживает явный спад, и разве что не лучшая форма соперника позволяет рассчитывать на очки.

    Оливье Жиру — самый результативный игрок команды и третий лучший бомбардир Серии А с 13 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Ювентус» хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из восьми последних матчей «Милана» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Милан» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.40, победа «Милана» — в 3.70.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Поединки «россонери», как правило, отличаются высокой результативностью.

    В то же время, в последних двух играх хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Ювентус» победит за 2.05

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    Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Милан» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
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