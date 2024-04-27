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    «Бавария» — «Айнтрахт». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Айнтрахт»
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    Гарри Кейн («Бавария»)
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Начало игры — в 16:30 мск. «Бавария» — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Апреля 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенцы уже не смогут защитить чемпионский титул, но в тройке будут точно и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

    В настоящий момент коллектив из Мюнхена имеет в своем активе 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

    Бавария — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

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    Мюнхенская команда смогли 87 раз поразить ворота соперника, но 37 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах баварцы переиграли «Унион» (5:1) и «Кельн» (2:0), а до этого уступили «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).

    Перед этим же «Бавария» разгромила «Дармштадт» (5:2) и «Майнц» (8:1).

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    Также между этими играми подопечные Томаса Тухеля смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, одолев «Арсенал» (2:2, 1:0). Там их ждет встреча с «Реалом».

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Габриэль Марушич, Саша Боэ, Серж Гнабри, Тарек Бауманн, Лерой Сане, Буна Сарр и Кингсли Коман.

    Состояние команды: сезон для «Баварии» складывается не лучшим образом. Команда не станет чемпионом и не выиграет Кубок страны, что является провалом для мюнхенцев.

    Единственным шансом завоевать трофей остается Лига чемпионов, на которую «Бавария» и будет делать ставку. Чемпионат может отойти на второй план.

    Летом команду покинет тренер Томас Тухель, поэтому сейчас продолжаются активные поиски нового главного тренера.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: команда из Франкфурта-на-Майне. активно борется за место в зоне Лиги конференций.

    В настоящий момент франкфуртцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 45 очков.

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    • «Орлы» смогли забить 46 мячей, а в свои пропустили 40 раз.

    Последние матчи: в прошлых турах франкфуртский коллектив переиграл «Аугсбург», но проиграл «Штутгарту» (0:3).

    До этого же «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и «Унионом» (0:0).

    Перед этим подопечные Дино Топпмёллера уступили «Боруссии» (1:3), но переиграли «Хоффенхайм» (3:1) и «Хайденхайм» (2:1).

    Не сыграют: не помогут своей команде в этой игре травмированные Жан Бахоя, Саша Каладжич, Мехди Луне и Себастьян Роде.

    Состояние команды: сейчас «Айнтрахт» делает все для того, чтобы выступить в следующем сезоне в еврокубках.

    Этот сезон будет считаться удачным только в том случае, если команда завершит его в топ-6.

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    Ранее «Айнтрахт» из Кубка Германии и из Лиги конференций, проиграв бельгийскому «Юниону» (2:2, 1:2).

    Статистика для ставок

    • «Бавария» имеет серию из 3 побед подряд во всех турнирах

    • «Бавария» выиграла 7 из 8 последних домашних матча

    • В первом круге «Айнтрахт» разгромил «Баварию» со счетом 5:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.30, а победа «Сивасспора» — в 6.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.38, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.05.

    Прогноз:«Бавария» хоть и является фаворитом противостояния, но она этот матч будет рассматривать как подготовку к игре с «Реалом», поэтому поставим на то, что если мюнхенцы и выиграют, то сделают это минимально.

    Ставка: победа «Айнтрахта» с форой+1,5 за 1.80.

    Прогноз: также предположим, что матч будет результативным и соперники смогут забить четыре мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. Ждем много голов
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