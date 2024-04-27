«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенцы уже не смогут защитить чемпионский титул, но в тройке будут точно и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.
В настоящий момент коллектив из Мюнхена имеет в своем активе 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Бавария — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Мюнхенская команда смогли 87 раз поразить ворота соперника, но 37 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах баварцы переиграли «Унион» (5:1) и «Кельн» (2:0), а до этого уступили «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).
Перед этим же «Бавария» разгромила «Дармштадт» (5:2) и «Майнц» (8:1).
Также между этими играми подопечные Томаса Тухеля смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, одолев «Арсенал» (2:2, 1:0). Там их ждет встреча с «Реалом».
Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Габриэль Марушич, Саша Боэ, Серж Гнабри, Тарек Бауманн, Лерой Сане, Буна Сарр и Кингсли Коман.
Состояние команды: сезон для «Баварии» складывается не лучшим образом. Команда не станет чемпионом и не выиграет Кубок страны, что является провалом для мюнхенцев.
Единственным шансом завоевать трофей остается Лига чемпионов, на которую «Бавария» и будет делать ставку. Чемпионат может отойти на второй план.
Летом команду покинет тренер Томас Тухель, поэтому сейчас продолжаются активные поиски нового главного тренера.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: команда из Франкфурта-на-Майне. активно борется за место в зоне Лиги конференций.
В настоящий момент франкфуртцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 45 очков.
«Орлы» смогли забить 46 мячей, а в свои пропустили 40 раз.
Последние матчи: в прошлых турах франкфуртский коллектив переиграл «Аугсбург», но проиграл «Штутгарту» (0:3).
До этого же «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и «Унионом» (0:0).
Перед этим подопечные Дино Топпмёллера уступили «Боруссии» (1:3), но переиграли «Хоффенхайм» (3:1) и «Хайденхайм» (2:1).
Не сыграют: не помогут своей команде в этой игре травмированные Жан Бахоя, Саша Каладжич, Мехди Луне и Себастьян Роде.
Состояние команды: сейчас «Айнтрахт» делает все для того, чтобы выступить в следующем сезоне в еврокубках.
Этот сезон будет считаться удачным только в том случае, если команда завершит его в топ-6.
Ранее «Айнтрахт» из Кубка Германии и из Лиги конференций, проиграв бельгийскому «Юниону» (2:2, 1:2).
Статистика для ставок
- «Бавария» имеет серию из 3 побед подряд во всех турнирах
- «Бавария» выиграла 7 из 8 последних домашних матча
- В первом круге «Айнтрахт» разгромил «Баварию» со счетом 5:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.30, а победа «Сивасспора» — в 6.70.
ТБ 2,5 оценивается в 1.38, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.05.
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Прогноз:«Бавария» хоть и является фаворитом противостояния, но она этот матч будет рассматривать как подготовку к игре с «Реалом», поэтому поставим на то, что если мюнхенцы и выиграют, то сделают это минимально.
Ставка: победа «Айнтрахта» с форой+1,5 за 1.80.
Прогноз: также предположим, что матч будет результативным и соперники смогут забить четыре мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.